وكالة الرأي الفلسطينية مفتي القدس يدعو لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد الاستحمام بالماء البارد وكالة الرأي الفلسطينية كيف تقلل وزنك بسرعة قبل رمضان وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حذف حسابات واتس آب وانستجرام نهائيا بدون فقد أي بيانات وكالة الرأي الفلسطينية مع قرب تحديثات واتساب الإجبارية.. تطبيق سيجنال يعلن عن ميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام صور جوجل لنسخ لقطاتك على الهاتف وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(12799) السبت 10/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 10 وفيات و1064 إصابة جديدة بـ"كورونا" بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على مركبة في بيت ساحور وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من مليونين و929 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً
أخبار » الأسرة و المجتمع

لماذا لا تنتهي صلاحية العسل؟

10 نيسان / أبريل 2021 12:33

1
1

هناك منتج فريد من نوعه في مطابخنا، لا تنتهي صلاحيته أبدا مهما طالت المدة، لأنه يحافظ على قيمته الغذائية بشرط تخزينه في ظروف مناسبة؛ إنه العسل.

تقول مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (!Eat This, Not That) الأميركية، في تقرير لها، إن الغالبية العظمى من أنواع الطعام تفسد بعد مدة قصيرة أو طويلة، وهذه القاعدة تنطبق على الأطعمة الصحية وغير الصحية.

الفواكه والخضروات، واللحم، ومشتقات الألبان، والحبوب الكاملة، كلها لها مدة صلاحية معروفة، قد تكون أياما قليلة أو أسابيع، وفي بعض الأحيان تبلغ أشهرا أو سنوات بالنسبة للأطعمة المعلبة أو المجففة.

كل الأغذية تقريبا عندما يطول بقاؤها في المطبخ ينتهي بها الأمر إلى التعفن والتحلل، كما أنها تطلق روائح كريهة تبقى عالقة في الثلاجة أو الخزائن حتى بعد التخلص منها.

لكنّ هناك نوعا واحدا من الأغذية لا يفسد أبدا، وليس له تاريخ انتهاء صلاحية، بل يبقى صالحا مهما طالت المدة. هذا الغذاء ليس من النوع المصنع، بل هو طبيعي ويوجد في أغلب المنازل، ويحتفظ به الناس غالبا في المطبخ ويستخدمونه بكميات قليلة، ولذلك قد تبقى العلبة موجودة في البيت أعواما.

النحل

هذا الغذاء "المعمّر" هو العسل الطبيعي الذي يصنعه النحل، وهو سائل متخثر يمنح مذاقا حلوا للشاي والزبادي ودقيق الشوفان، ولا يفسد أبدا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية عطاء فلسطين تفتتح مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى الدرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟