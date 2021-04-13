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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 أخطاء شائعة تجنبها عند استخدام دقيق الشوفان لفقدان الوزن

13 نيسان / أبريل 2021 08:16

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هناك العديد من الطرق المختلفة التى يمكنك من خلالها تناول الشوفان لفقدان الوزن، فيمكن إضافته إلى الخضار أو الفواكه والحصول على حصة صحية من البروتين والكربوهيدرات الجيدة والعديد من العناصر الغذائية، ولكن هناك بعض الأخطاء التى قد تقع فيها عند استخدامك الشوفان بهدف إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز اوف انديا".

 

أخطاء شائعة عند استخدام دقيق الشوفان بهدف إنقاص الوزن:

 

 

1- استخدام الماء فقط لتحضير دقيق الشوفان

 

هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير دقيق الشوفان، حيث يفضل استخدام الماء، ومع ذلك إضافة أشياء أخرى ستساعد فى الحصول على المزيد من العناصر الغذائية عالية الجودة، مثل الحليب فهو غنى بالمعادن التى توفر لك العناصر الغذائية الإضافية.

 

2- تجنب إضافة البروتين

 

يجب أن نضيف شكلاً من أشكال البروتينات إلى كل وجبة من أجل إنقاص الوزن، ومع ذلك ينسى الكثير منا إضافة البروتينات مع دقيق الشوفان، لذلك إذا كنت مهتمًا بشكل خاص بتناول الشوفان فتذكر أن تضيف بعض البروتين بعيدًا عن الألياف الموجودة فيه، مثل المكسرات وزبدة الجوز والخضروات الغنية بالبروتين.

 

3- الإفراط فى السكر

 

هناك طرق لا حصر لها لإضافة السكريات إلى وعاء الشوفان، ولكن يجب مراعاة ألا تفوق نسبة السكر المضافة إليه الفوائد الصحية للشوفان، حاول إضافة بدائل صحية للسكر عند استخدامه مع الشوفان مثل مسحوق القرفة أو الفانيليا.

 

4- استخدام النوع الخاطئ من الشوفان

 

الشوفان المعبأ هو الخيار الأكثر شيوعًا بالنسبة للكثيرين منا، ولكن للأسف يمكن أن يحتوي على مواد حافظة ونسبة عالية من السكر، لذلك إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن بكفاءة واكتساب فوائد أخرى صحية ابحث عن الشوفان العادى الذى لا يحتوى على إضافات.

 

5- تناول حصة كبيرة من الشوفان

 

الشوفان مثله مثل الأطعمة الأخرى يجب التحكم فى المقدار الذى نتناوله، وهو أمر بالغ الأهمية، فهو خيار صحى ولكن من الخطأ الإفراط بتناوله حتى لا تزيد من كمية السعرات الحرارية.

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