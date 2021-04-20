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وسرعة إجراءات التقاضي

نيابة خان يونس و محكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

20 نيسان / أبريل 2021 08:55

نيابة خان يونس و محكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
نيابة خان يونس و محكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

خان يونس- الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس الكلية المستشاركرم حسنين ، ورئيس محكمة بداية خانيونس المستشارعماد النبيه ، خلال اجتماعهما، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع المكفول دستورياً، وسرعة إجراءات التقاضي في الجنايات الخطرة وقضايا الرأي العام.

جاء ذلك،  بحضور وكلاء النيابة والسادة القضاة، ورؤساء الأقلام ، وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة تصفير وإنجاز العمل في القضايا القديمة التي أودعت ما قبل 2010 من خلال تسهيل المهام  واعداد كشوفات  للفصل القضائي فيها .


وناقش الطرفان تذليل العقبات التي تعترض جودة العمل، وتحسين الخدمات القضائية التي تُسهم في تقصير أمد التقاضي، والتأكيد على دقة البيانات والعنوانين في إجراءات التبليغ.

فيما تم  الحث على توضيح المزيد من التفاصيل الهامة في لوائح الاتهام المودعة أمام المحكمة، وإسقاط الملفات المتصالح عليها والمنقضية بالصلح الجزائي من جدول أعمال المحكمة؛ بما يحقق الحفاظ على النسيج المجتمعي.

نيابة خان يونس و محكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة 1aa6c5a1-bf6d-4a79-9d5e-a3c474829a4f
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