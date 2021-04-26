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أخبار » الأسرة و المجتمع

بشرى سارة .. لقاح جديد مخصص فقط لسلالة كورونا المتحورة

26 نيسان / أبريل 2021 08:44

لقاح جديد مخصص فقط لسلالة كورونا المتحورة
لقاح جديد مخصص فقط لسلالة كورونا المتحورة

اعلنت مجموعة أوكسفورد للقاحات في بريطانيا، خططها لإنتاج لقاحات مخصصة فقط لمكافحة السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وضمن مساعي بعض شركات الأدوية الحثيث خلال الفترة الحالية لمواكبة تطور سلالات كورونا المتحورة والقضاء عليها ،صرحت الشركة البريطانية ان هذه القاحات المتطورة ستكون جاهزة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت الشركة انها ستكون فعالة اكثر بكثير تجاه طفرات كورونا التي أدت إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس في عشرات الدول .

وسبق أن اُثيرت الشكوك بشأن فعالية اللقاحات الحالية ، كونها تؤمن بعضا من الحماية ضد السلالات المتحورة وليست حماية كاملة.

وتعد اللقاحات الحل الوحيد للخروج من أزمة الاغلاقات التي لم تنته حتى الان حول العالم.

كما صرح العلماء المسؤولون عن هذا اللقاح الجديد من شركة أوكسفورد ، ان البشرى السارة الاخرى لجميع البريطانين ، أن 90 بالمئة ممن عرض عليهم اللقاح وافقوا على تلقيه ضمن مرحلة التجارب السريرية.

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