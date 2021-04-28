النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2817)الأربعاء28/4/2021

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· قيادي فتحاوي مُصر على اجراء الانتخابات..عباس غاضب من حماس والأوروبيون اقترحوا حلاً بشأن تصويت المقدسيين والسلطة تدرسه

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· إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة

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· بيت لحم تكتسي بزينة رمضان.. و"القطايف" وجهة أهلها

· استعدادات إسرائيلية لصلاة الجمعة بالأقصى

· مستوطنون يحرقون مركبات لمقدسيين في بيت إكسا

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· قيادي فتحاوي مُصر على اجراء الانتخابات..عباس غاضب من حماس والأوروبيون اقترحوا حلاً بشأن تصويت المقدسيين والسلطة تدرسه

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عرب 48

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وكالة وفا

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حدث في مثل هذا اليوم

28 نيسان (أبريل)

· 2002م عملية فدائية في مستوطنة أدورة، حيث قام "طارق دوفش" من كتائب الشهيد عز الدين القسام بإطلاق النار على المستوطنين مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 12مآخرين.

· 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (4) في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة، الذي يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويحث الدول على التخلي عن سياسة تزويد إسرائيل بالمساعدة ومجلس الأمن على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

· 1948م وحدة من جيش الإنقاذ بقيادة المناضل ميشيل العيسى تنجح في شق طريقها إلى مدينة يافا لكسر طوق الهاغاناه عن المدينة.

· 1948م منظمة الهاغاناه الإرهابية الصهيونية تشن عملية يفتاح في سياق عمليات خطة "دالت" الهجومية لطرد الفلسطينيين من بقية الجليل الشرقي والأوسط وتحتل بلدة سمخ جنوبي بحيرة طبرية وقريتي عين الزيتون وبيريا ومدينة صفد.