النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2817)الأربعاء28/4/2021
أخبار فلسطينية
· منظمة التحرير و”الأونروا” تتفقان على اجتماع للدول المضيفة لبحث موازنة دعم اللاجئين
· حماس: تصريحات الأحمد تضليل واضح ومخالف لكل التوافقات الوطنية
· غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
· السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة
· قيادي فتحاوي مُصر على اجراء الانتخابات..عباس غاضب من حماس والأوروبيون اقترحوا حلاً بشأن تصويت المقدسيين والسلطة تدرسه
· قرار تأجيل الانتخابات يؤكد صوابية رؤية "الجهاد" بأن الأولوية للوحدة ومواجهة الاحتلال
· الرئيس عباس غاضب..صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات
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أخبار إسرائيلية
· العليا الإسرائيلية تلغي قرار تعيين أكونيس وزيرا للقضاء
· الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"
· إسرائيل تزعم: لا نسعى لإفشال الانتخابات الفلسطينية ولا قرار بشأن القدس
· مندلبليت يطالب العليا بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء
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اخبار دولية
· “هيومن رايتش ووتش” توجه صفعة لإسرائيل وتتهمها بممارسة “الفصل والتمييز العنصري”
· إسرائيل لسفراء أوروبيين: لم نتخذ قرارا بشأن الانتخابات الفلسطينية بالقدس
· كورونا عالميًا: 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليونًا و347 ألف إصابة
اخبار عربية
· المغرب.. الأمن يمنع وقفة تضامنية مع المقدسيين
· الحج السعودية تعلن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة
· المجموعة الأكاديمية الفلسطينية تطالب أوروبا بالتدخل الفوري لضمان اجراء الانتخابات في القدس
· الحكومة الفلسطينية تدخل تسهيلات على إجراءات مواجهة كورونا في الضفة… وغزة تبحث اتخاذ…
· “هيومن رايتش ووتش” توجه صفعة لإسرائيل وتتهمها بممارسة “الفصل والتمييز العنصري”
· إسرائيل لسفراء أوروبيين: لم نتخذ قرارا بشأن الانتخابات الفلسطينية بالقدس
· “هبة باب العمود” تتصاعد.. الاحتلال ينكث بالوعد ويقتحم الساحة ومواجهات شعبية تنفجر في…
· مصير الانتخابات الفلسطينية يتحدد الخميس.. واقتراحات التأجيل تشمل تشكيل حكومة وحدة
· منظمة التحرير و”الأونروا” تتفقان على اجتماع للدول المضيفة لبحث موازنة دعم اللاجئين
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الشرق الأوسط
· القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظاهر ضد «إلغاء الانتخابات»
· المقدسيون يترقبون «مسيرة أورشليم» ومخاوف من {استفزازات}
· الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»
· اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف
الأخبار اللبنانية
· شبح «الخلافة» يؤرّق «الفتحاويين»: عباس نحو تأجيل الانتخابات
· نتنياهو «يُعبّد» الطريق لانتخابات كنيست خامسة
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الاهرام المصرية
· إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة
الشروق المصرية
الغد الأردنية
· غزة.. 12 وفاة و1038 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
· خلال عمله في محل الخضار.. الاحتلال يفقأ عين طفلٍ فلسطيني برصاصة
· الحج السعودية تعلن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
· الحاجة مريم صالحة تكشف لـ الشرق سر رواج قطايف غزة
· إسرائيل في مرمى هيومن رايتس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· محدث يديعوت: سقوط صاروخ بالقرب من السياج الحدودي لـ "أشكول"
· احتفالات مقدسية بانتصار إزالة الحواجز من باب العامود
· "القدس موعدنا": لا توافقات بين حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات
· المغرب.. الأمن يمنع وقفة تضامنية مع المقدسيين
· حماس: تصريحات الأحمد تضليل واضح ومخالف لكل التوافقات الوطنية
· داخلية غزة تمدد سريان الإجراءات الوقائية لمدة أسبوع
· دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح غدا في حي الشيخ جراح
القدس
· الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة
· بيت لحم تكتسي بزينة رمضان.. و"القطايف" وجهة أهلها
· استعدادات إسرائيلية لصلاة الجمعة بالأقصى
· مستوطنون يحرقون مركبات لمقدسيين في بيت إكسا
صحيفة الأيام
· الرئاسة: تواصل الضغوط لتأمين إجراء الانتخابات بالقدس
· »لليوم الثالث..المقدسيون يواصلون احتفالاتهم في باب العامود رغم منغصات...
· »القطاع: إطلاق بالونات حارقة وتجدد التظاهرات على النقاط الحدودية وإصابة...
· »أصداء واسعة لتقرير "هيومن رايتس ووتش": ترحيب فلسطيني حار وتنديد إسرائيلي...
· »الاحتلال يطرد عائلات في خربة إبزيق بحجة التدريبات
· »"كورونا": 17 وفاة و1414 إصابة جديدة
· »غزة: تمديد الإغلاق الليلي لأسبوع آخر وحجر للقادمين من الهند وبنغلادش
· »نقابة الأطباء تهدد بعدم استقبال أي حالة في المستشفيات الحكومية بدءاً.
صحيفة الحياة الجديدة
· قوات الاحتلال تقمع مئات المقدسيين في باب العامود وتعتقل عددا منهم
· مستوطنون يحرقون ٣ سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا
· قوات الاحتلال تعتقل مقدسيين من باب العامود
· المقدسيون يحتفلون بنجاح اجبار الاحتلال على فتح ساحة باب العامود
وكالة صفا
· حماس: تصريحات الأحمد تؤكد رغبة السلطة بالاستمرار في الاستيلاء على القرار الفلسطيني
· غزة: قرار بتمديد الإجراءات أسبوعًا وحجر المصابين غير الملتزمين
· بالصور مركز سياحي تهويدي أسفل "البراق" يمحو معالمه ويُهود حضارته
· نقابة الأطباء تعلن عن إجراءات غير مسبوقة تجاه "الحكومة اللامبالية"
· بالفيديو الأحمد: حركات التحرر لا تجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة
· تأجيل الانتخابات.. قنبلة موقوتة قد تفجر الأوضاع الداخلية
وكالة الرأي
· الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب بيت لحم
· إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة بحر بيت لاهيا
· مستوطنون يحرقون 3 مركبات قرب القدس
· كورونا عالميًا: 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليونًا و347 ألف إصابة
· الداخلية تُقر إجراءً جديدًا لمواجهة طفرة كورونا الهندية
· الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في العيسوية بالقدس
· التعليم تعلن عن توفر منح دراسية بمجال الطب في الأردن
· تظاهرة لرابطة علماء فلسطين بغزة نصرة للقدس والأقصى
وكالة سما
· الرئيس عباس غاضب..صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات
· شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون
· ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟
· الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية
· جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة
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وكالة فلسطين اليوم
· قيادي فتحاوي مُصر على اجراء الانتخابات..عباس غاضب من حماس والأوروبيون اقترحوا حلاً بشأن تصويت المقدسيين والسلطة تدرسه
· قرار تأجيل الانتخابات يؤكد صوابية رؤية "الجهاد" بأن الأولوية للوحدة ومواجهة الاحتلال
· "إسرائيل" تخشى توتراً أمنياً بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
· "فلسطين اليوم" تُعيد نشر موقف الأمين العام للجهاد من الانتخابات التشريعية
· إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة
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عرب 48
· تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين: اعتقال في القدس وإحراق سيارات.. وإصابات بالضفّة
· غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
· السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة
· إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة
· العليا الإسرائيلية تلغي قرار تعيين أكونيس وزيرا للقضاء
· الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"
· إسرائيل تزعم: لا نسعى لإفشال الانتخابات الفلسطينية ولا قرار بشأن القدس
· مندلبليت يطالب العليا بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء
·
وكالة وفا
· كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليوناً و347 ...
· (محدث) إصابات بالاختناق واعتقال شاب في مواجهات شمال بيت لحم
· قوات الاحتلال تقمع مئات المقدسيين في باب العامود وتعتقل عددا ...
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