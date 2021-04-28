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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2817)الأربعاء28/4/2021

28 نيسان / أبريل 2021 10:10

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2817)الأربعاء28/4/2021

أخبار فلسطينية

 

·         منظمة التحرير و”الأونروا” تتفقان على اجتماع للدول المضيفة لبحث موازنة دعم اللاجئين

·         حماس: تصريحات الأحمد تضليل واضح ومخالف لكل التوافقات الوطنية

·         غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

·         السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

·          قيادي فتحاوي مُصر على اجراء الانتخابات..عباس غاضب من حماس والأوروبيون اقترحوا حلاً بشأن تصويت المقدسيين والسلطة تدرسه

·         قرار تأجيل الانتخابات يؤكد صوابية رؤية "الجهاد" بأن الأولوية للوحدة ومواجهة الاحتلال

·         الرئيس عباس غاضب..صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

·          

أخبار إسرائيلية  

·         العليا الإسرائيلية تلغي قرار تعيين أكونيس وزيرا للقضاء

·         الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"

·         إسرائيل تزعم: لا نسعى لإفشال الانتخابات الفلسطينية ولا قرار بشأن القدس

·         مندلبليت يطالب العليا بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

·         

 
اخبار دولية

·         “هيومن رايتش ووتش” توجه صفعة لإسرائيل وتتهمها بممارسة “الفصل والتمييز العنصري”

·         إسرائيل لسفراء أوروبيين: لم نتخذ قرارا بشأن الانتخابات الفلسطينية بالقدس

·         كورونا عالميًا: 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليونًا و347 ألف إصابة

اخبار عربية

·         المغرب.. الأمن يمنع وقفة تضامنية مع المقدسيين

·          الحج السعودية تعلن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة

·         المجموعة الأكاديمية الفلسطينية تطالب أوروبا بالتدخل الفوري لضمان اجراء الانتخابات في القدس

·         الحكومة الفلسطينية تدخل تسهيلات على إجراءات مواجهة كورونا في الضفة… وغزة تبحث اتخاذ…

·         “هيومن رايتش ووتش” توجه صفعة لإسرائيل وتتهمها بممارسة “الفصل والتمييز العنصري”

·         إسرائيل لسفراء أوروبيين: لم نتخذ قرارا بشأن الانتخابات الفلسطينية بالقدس

·         “هبة باب العمود” تتصاعد.. الاحتلال ينكث بالوعد ويقتحم الساحة ومواجهات شعبية تنفجر في…

·         مصير الانتخابات الفلسطينية يتحدد الخميس.. واقتراحات التأجيل تشمل تشكيل حكومة وحدة

·         منظمة التحرير و”الأونروا” تتفقان على اجتماع للدول المضيفة لبحث موازنة دعم اللاجئين

·          

 الشرق الأوسط

·         القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظاهر ضد «إلغاء الانتخابات»

·         المقدسيون يترقبون «مسيرة أورشليم» ومخاوف من {استفزازات}

·         الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

·         اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف

 الأخبار اللبنانية

·         شبح «الخلافة» يؤرّق «الفتحاويين»: عباس نحو تأجيل الانتخابات

·         نتنياهو «يُعبّد» الطريق لانتخابات كنيست خامسة

·          

الاهرام المصرية

·         إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة

الشروق المصرية

 الغد الأردنية

·         غزة.. 12 وفاة و1038 إصابة جديدة بكورونا

الشرق القطرية

·         خلال عمله في محل الخضار.. الاحتلال يفقأ عين طفلٍ فلسطيني برصاصة

·          الحج السعودية تعلن ضوابط جديدة لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان 

·         الحاجة مريم صالحة تكشف لـ الشرق سر رواج قطايف غزة

·         إسرائيل في مرمى هيومن رايتس

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         محدث يديعوت: سقوط صاروخ بالقرب من السياج الحدودي لـ "أشكول"

·         احتفالات مقدسية بانتصار إزالة الحواجز من باب العامود

·         "القدس موعدنا": لا توافقات بين حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

·         المغرب.. الأمن يمنع وقفة تضامنية مع المقدسيين

·         حماس: تصريحات الأحمد تضليل واضح ومخالف لكل التوافقات الوطنية

·         داخلية غزة تمدد سريان الإجراءات الوقائية لمدة أسبوع

·         دعوات شبابية لأداء صلاة العشاء والتراويح غدا في حي الشيخ جراح

القدس

·         الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة

·         بيت لحم تكتسي بزينة رمضان.. و"القطايف" وجهة أهلها

·         استعدادات إسرائيلية لصلاة الجمعة بالأقصى

·         مستوطنون يحرقون مركبات لمقدسيين في بيت إكسا

صحيفة الأيام

·         الرئاسة: تواصل الضغوط لتأمين إجراء الانتخابات بالقدس

·         »لليوم الثالث..المقدسيون يواصلون احتفالاتهم في باب العامود رغم منغصات...

·         »القطاع: إطلاق بالونات حارقة وتجدد التظاهرات على النقاط الحدودية وإصابة...

·         »أصداء واسعة لتقرير "هيومن رايتس ووتش": ترحيب فلسطيني حار وتنديد إسرائيلي...

·         »الاحتلال يطرد عائلات في خربة إبزيق بحجة التدريبات

·         »"كورونا": 17 وفاة و1414 إصابة جديدة

·         »غزة: تمديد الإغلاق الليلي لأسبوع آخر وحجر للقادمين من الهند وبنغلادش

·         »نقابة الأطباء تهدد بعدم استقبال أي حالة في المستشفيات الحكومية بدءاً.

صحيفة الحياة الجديدة

·         قوات الاحتلال تقمع مئات المقدسيين في باب العامود وتعتقل عددا منهم

·         مستوطنون يحرقون ٣ سيارات ويخطون شعارات عنصرية قرب بيت إكسا

·         قوات الاحتلال تعتقل مقدسيين من باب العامود

·         المقدسيون يحتفلون بنجاح اجبار الاحتلال على فتح ساحة باب العامود

وكالة صفا

·         حماس: تصريحات الأحمد تؤكد رغبة السلطة بالاستمرار في الاستيلاء على القرار الفلسطيني

·         غزة: قرار بتمديد الإجراءات أسبوعًا وحجر المصابين غير الملتزمين

·         بالصور مركز سياحي تهويدي أسفل "البراق" يمحو معالمه ويُهود حضارته

·         نقابة الأطباء تعلن عن إجراءات غير مسبوقة تجاه "الحكومة اللامبالية"

·         بالفيديو الأحمد: حركات التحرر لا تجري انتخابات تحت الاحتلال إلا مرة واحدة

·         تأجيل الانتخابات.. قنبلة موقوتة قد تفجر الأوضاع الداخلية

وكالة الرأي

·         الاحتلال يعتقل أسيرين محررين جنوب بيت لحم

·         إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة بحر بيت لاهيا

·         مستوطنون يحرقون 3 مركبات قرب القدس

·         كورونا عالميًا: 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليونًا و347 ألف إصابة

·         الداخلية تُقر إجراءً جديدًا لمواجهة طفرة كورونا الهندية

·         الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في العيسوية بالقدس

·         التعليم تعلن عن توفر منح دراسية بمجال الطب في الأردن

·         تظاهرة لرابطة علماء فلسطين بغزة نصرة للقدس والأقصى

 

وكالة سما

·         الرئيس عباس غاضب..صحيفة تكشف كواليس ما دار بين قيادات حماس وفتح حول تأجيل الانتخابات

·         شبح "الخلافة" يؤرّق "الفتحاويين"...الرجوب مُصر على اجراء الانتخابات فيما يعارضه آخرون

·         ما هو الاقتراح الذي قدمه الأوروبيون لإجراء الانتخابات في القدس و السلطة وعدت بدراسته ؟

·         الرجوب : الانتخابات في موعدها وأدعو الفتحاويين للتحضير للدعاية الانتخابية

·         جيش الاحتلال: سقوط صاروخين داخل قطاع غزة

·          

وكالة فلسطين اليوم

·         قيادي فتحاوي مُصر على اجراء الانتخابات..عباس غاضب من حماس والأوروبيون اقترحوا حلاً بشأن تصويت المقدسيين والسلطة تدرسه

·         قرار تأجيل الانتخابات يؤكد صوابية رؤية "الجهاد" بأن الأولوية للوحدة ومواجهة الاحتلال

·         "إسرائيل" تخشى توتراً أمنياً بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

·         "فلسطين اليوم" تُعيد نشر موقف الأمين العام للجهاد من الانتخابات التشريعية

·         إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر شمال قطاع غزة

·          

عرب  48

·         تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين: اعتقال في القدس وإحراق سيارات.. وإصابات بالضفّة

·         غزة: إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

·         السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

·         إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة

·         العليا الإسرائيلية تلغي قرار تعيين أكونيس وزيرا للقضاء

·         الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"

·         إسرائيل تزعم: لا نسعى لإفشال الانتخابات الفلسطينية ولا قرار بشأن القدس

·         مندلبليت يطالب العليا بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

·         

  •  

وكالة وفا

·         كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و149 ألف وفاة و149 مليوناً و347 ...

·         (محدث) إصابات بالاختناق واعتقال شاب في مواجهات شمال بيت لحم

·         قوات الاحتلال تقمع مئات المقدسيين في باب العامود وتعتقل عددا ...

·         

حدث في مثل هذا اليوم

28 نيسان (أبريل)

·         2002م عملية فدائية في مستوطنة أدورة، حيث قام "طارق دوفش" من كتائب الشهيد عز الدين القسام بإطلاق النار على المستوطنين مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 12مآخرين.

·         1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (4) في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة، الذي يدين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ويحث الدول على التخلي عن سياسة تزويد إسرائيل بالمساعدة ومجلس الأمن على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

·         1948م وحدة من جيش الإنقاذ بقيادة المناضل ميشيل العيسى تنجح في شق طريقها إلى مدينة يافا لكسر طوق الهاغاناه عن المدينة.

·         1948م منظمة الهاغاناه الإرهابية الصهيونية تشن عملية يفتاح في سياق عمليات خطة "دالت" الهجومية لطرد الفلسطينيين من بقية الجليل الشرقي والأوسط وتحتل بلدة سمخ جنوبي بحيرة طبرية وقريتي عين الزيتون وبيريا ومدينة صفد.

·          

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نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

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