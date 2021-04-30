الحكومة في غزة تُقدّم عشرات التسهيلات في إطار خدمة المواطن

غزة – خاص الرأي:

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في قطاع غزة تقريراً موجزاً عن أبرز التسهيلات الحكومية التي قدمتها الوزرات في قطاع غزة لمختلف الفئات؛ حيث بلغ مجموع التسهيلات 31 تسهيلاً.

فعلي صعيد المجلس الأعلى للقضاء تم إصدار قرار بإلغاء معاملة الشهود في حجة الترمل الخاصة بمعاملات القضاء الشرعي والاكتفاء بشهادة الوفاة الأصلية.

كما وتم إصدار قرار باعتماد قبول الوكالات الخطية (غير صادرة عن جهات رسمية) في حجتي العزوبة وعدم ممانعة السفر في محاكم أول درجة مع تخفيض الرسوم من 90 إلى 50 شيكل شاملا التعهد.

أما وزارة المالية فقد أعفت مستلزمات الطاقة البديلة من التعليات الجمركية وتعميم القرار على المعابر، إضافة إلى إصدار قرار بإعفاء المواد الخام من التعليات الجمركية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد وزارة الداخلية (الشق العسكري) فقد أصدرت وزارة الداخل قرار بالإفراج عن الذي ثبت حسن سلوكه وقضى 2/3 المدة، حيث تم الافراج عن نزلاء جنائيين عدد (42) شخص منهم (4) خلال شهر مارس و(38) خلال شهر أبريل (مكرمة شهر رمضان).

كما وأصدرت تعليمات بالتخفيف من الحملات التي تقوم بها شرطة البلديات في الأسواق؛ إضافة لإصدار تعليمات بتجميد الحملات المتعلقة بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية، كذلك حوسبة نظام الشكاوى في مكتب المراقب العام وربطه بمنظومة الشكاوى الحكومية القياسية.

أما وزارة الصحة فقد قدمت إعفاء لعدد (255) من رسوم مزاولة المهن الصحية بنسبة 30%، إضافة لإعفاء عدد (24) من رسوم تجديد مزاولة مهنة التمريض بنسبة 100%.

كما وقدمت وزارة الصحة إعفاء عدد (138) مؤسسة صحية من رسوم تجديد التراخيص بنسبة 50%، بالإضافة لإعفاء عدد (48) مؤسسة صحية من الرسوم المتراكمة المتعلقة بتجديد الترخيص بنسبة 30%.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فقدمت هي الأخرى إعفاءات لشركات الحج والعمرة من رسوم التأهيل لهذا العام والبالغة 500 دينار عن كل مكتب فاعل وعددها (74) شركة.

كما وأصدرت قراراً باعتماد مبدأ التقسيط للمستأجرين على دفعتين للإيجارات الوقفية، ونشر دليل الخدمات لعدد (38) خدمة في مجال الوقف على بوابة الخدمات الحكومية واتاحتها للجمهور.

كذلك عممت وزارة الأوقاف الرقم الساخن للوزارة للاستقبال استفسارات الجمهور والرد عليها.

أما على صعيد وزارة الاتصالات فقد تم إصدار قرار بتخفيض رسوم رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية للعام 2020 لتصبح (100 دينار بدلا 300)، كذلك إصدار قرار بتخفيض رسوم المحطات الفضائية بنسبة 50% للعام 2020.

وزارة الحكم المحلي أصدرت تعليماتها للبلديات بالاهتمام المستمر بالمسمكة والنظافة العامة فيها، إضافة لإصدار قرار بتأجيل دراسة نظام المساهمة التطويرية وتعميمه على كافة الجهات ذات العلاقة.

أما وزارة الاقتصاد الوطني فقدمت إعفاء لعدد (69) منشأة من رسوم التراخيص الصناعية بنسبة 50%.

كما وتم تدشين مبادرة تميز وهي عبارة عن دروس تمكينية لطلبة الثانوية العامة، وافتتاح (63) مركزاً على مستوى قطاع غزة لاستقبال الطلبة، حيث تم استقبال (4723) من طلبة الثانوية العامة والبدء بتقديم الشروحات والدروس التمكينية لهم كانت من أبرز تسهيلات وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة.

وفيما يخص تسهيلات وزارة النقل والمواصلات فقد أصدرت قراراً بإعفاء باصات نقل أطفال الروضات وطلاب المدارس من رسوم الترخيص عن سنة 2020م، وكذلك إصدار قرار والإعلان عن إعفاء المركبات العمومي من رسوم الترخيص عن فترة (3) شهور، وذلك تعويضاً عن فترات الإغلاق.

وزارة الزراعة هب الأخرى كثفت من جولاتها الإرشادية في جميع القطاعات الزراعية لتشمل ارشاد مزارعين خضار وبستنة، ارشاد بيطري وأخذ عينات، وتنفيذ تحصينات بيطرية، وأخذ عينات تربة ومياه. وزيارات ميدانية لمزارع الدواجن، وزيارات مخصصة لمزارعي الزيتون وحصر أضرار المرتفع الأخير.

أما وزارة الأشغال العامة والإسكان فقد أصدرت قرار بتخفيض القسط الشهري للمستفيدين من شقق مدينة حمد - المرحلة الثالثة من 150 دولار إلى 100 دولار لمدة عام واحد.

وفيما يخص سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تم إصدار قرار بإعفاء من رسوم اشتراك الكهرباء في حال تجزئة الاشتراكات، إضافة لإصدار قرار بتقسيط مبالغ المساهمات.

كما وأصدرت سلطة الطاقة قراراً بخصم من المتأخرات المترصدة على الفاتورة بواقع (30% لإبراء ذمة المتوفى، 25% للمواطنين، 25% للشئون الاجتماعية، 25% للجرحى، 25% للأسرى).

ومن ضمن التسهيلات التي سجلتها الهيئة العامة للشباب والثقافة إصدار قرار بتخفيض رسوم ترخيص وتجديد المراكز الثقافية بنسبة 50%.

أما سلطة الأراضي فقد أعفت أصحاب المطاعم والفنادق السياحية وصالات الافراح التي تضررت من جائحة كرونا من رسوم الإيجار عن عام 2020 م وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمطاعم.