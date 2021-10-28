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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2100)الخميس28/10/2021

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:02

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2100)الخميس28/10/2021

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حدث في مثل هذا اليوم

28 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2004 م سقوط صاروخ "قسام" في النقب الغربي ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 بجروح جراح اثنين منهم خطيرة جداً في مدينة رفح وكتائب الشهيد عز الدين القسام تتبنى العملية.
  • 2004م  اغتالت قوات الاحتلال الصهيونيّ قائد كتائب القسّام في قلقيلية الشهيد إبراهيم فايد .
  • 2001م اقتحام مستوطنة الخضيرة ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس تقتحم مستوطنة "الخضيرة" شمال تل أبيب ، و يفتحون النار على المستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع 4 مستوطنين و إصابة 14 آخرين ، و استشهد اثنان من المجاهدين هما يوسف سويطات و نضال جبالي من مخيم جنين .
  • 2000 م استشهد الصحفي عزيز يوسف التنح، مدير وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في بيت لحم (32) عاماً، جراء الإصابة القاتلة، التي أصيب بها في الرأس على أيدي قوات الاحتلال في 19/10/2000 .
  • 1974 م القمة العربية في الرباط تقرّ بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشرعيّ و الوحيد للشعب الفلسطيني .
  • 1974م القمة العربية في الرباط تقرّ بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشرعيّ و الوحيد للشعب الفلسطيني
  • 1948م احتلال الجليل كانت قوات جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي تتمركز في الجليل الأعلى وجزء من الجليل الأوسط، وكانت تقوم بعمليات إنهاك مستمرة للقوات اليهودية المتمركزة في ذلك القطاع من فلسطين لذلك سعى اليهود إلى ضرب جيش الإنقاذ في الجليل واحتلاله وبالتالي استكمال التقدم إلى حدود الانتداب بين فلسطين ولبنان وتثبيت خط دفاعي على طول حدود الانتداب الشمالية.
  • 1948م مذبحة الدوايمة دمر الاحتلال قرية الدوايمة التي خلدتها المجازر الرهيبة بحق أبنائها والتي كانت نتيجتها استشهاد حوالي 170 شخصاً من أهالي القرية على أيدي القوات اليهودية يوم احتلالها ظهر الجمعة 28/10/1948م وخرج من تبقى من أهل القرية شأنهم شأن أهالي سائر المدن والقوى الفلسطينية التي تم تدميرها والتنكيل بأهلها.
  • 1948 م الدولة العبرية تتبنى علمها رسمياً، ويضم نجمة داود باللون الأزرق (ترمز إلى دولة إسرائيل) بين خطين أزرقين يرمزان إلى نهري النيل والفرات اللذين تعتبرهما الحركة الصهيونية حدود دولتها.
  • 1948 م العصابات الصهيونية تبيد قرية الدوامة وتقتل وتشرد ثلاثة آلاف من سكانها وتقيم مكانها مستعمرة.
  • 1919م افتتاح أول دار للمعلمين في مدينة القدس
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