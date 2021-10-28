النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2100)الخميس28/10/2021
أخبار فلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان من شأنه تدمير ما تبقى من حل الدولتين وتحد للشرعية الدولية
- جلسة اليوم للنّظر في إعادة حكم المؤبّد للأسير نائل البرغوثي
- اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المستوطنين من حاملي جنسياته
- المقبرة اليوسفية في القدس: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمواقف الرسمية المنددة أيضا
- »وفد من "الجهاد" في القاهرة لبحث جملة من القضايا
- بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة
- مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يستنكر منع نشاط ثقافي في "بيت إبراهيم"
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل ترفض الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم وتخليد ذكرى ضحاياها
- إسرائيل تمضي قدما في خطط بناء نحو 3000 منزل للمستوطنين
- رغم "الاعتراض الأمريكي".. الاحتلال يُصادق على 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة
- “الشاباك” إلى واشنطن متأبطاً ملف المنظمات الـ6: هذا تعريفنا للإرهاب
اخبار دولية
اخبار عربية
- الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بفلسطين
- الإمارات والمغرب تشاركان في مسابقة "ملكة جمال الكون" في إسرائيل
- السودان قد يعود للعزلة الدولية بسبب الانقلاب
- أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل المنطقة العربية إلى مصالحة مع النفس
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- محكمة عسكرية إسرائيلية تدين فلسطينيا بقتل فرنسية-إسرائيلية في الضفة الغربية
- شرطية إسرائيلية تمنع مُسنا مقدسيا من أداء الصلاة أمام المقبرة اليوسفية بالبلدة القديمة-
- إسرائيل ترفض الاعتراف رسميا بمسؤوليتها عن مذبحة كفر قاسم وتخليد ذكرى ضحاياها
- إسرائيل تمضي قدما في خطط بناء نحو 3000 منزل للمستوطنين
- اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المستوطنين من حاملي جنسياته
- المقبرة اليوسفية في القدس: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمواقف الرسمية المنددة أيضا
- إسرائيل تنتقم من أسير مضرب وتزيد محكوميته ستة أشهر.. والقواسمة يصر على دفع
- قيادة الفصائل تدعو لترتيب البيت الفلسطيني وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال
الشرق الأوسط
- عريضة إسرائيلية تطالب بإلغاء وصف منظمات فلسطينية بـ {الإرهاب}
- أشتية يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية
- جهود إسرائيلية لإقناع واشنطن بفتح القنصلية الأميركية في رام الله
- الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم
- الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- «حماس»: المقاومة الشاملة هي القادرة على وقف الاستيطان
- دعوة فلسطينية إلى «الإضراب عن الطعام» غداً... تضامناً مع الأسرى
- المصادقة على بناء 3 آلاف وحدة استيطانيّة في الضفة
الشرق القطرية
- اختتام أعمال الدورة (17) للجنة حقوق الإنسان العربية بعد مناقشة التقرير الدوري الثاني لقطر
- الأسير كايد الفسفوس.. صمود أسطوري في وجه الظلم
الشروق المصرية
- القناة 12 العبرية تنشر تسريبات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية تنتقد وزيري الدفاع والخارجية
- الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بفلسطين
- الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان من شأنه تدمير ما تبقى من حل الدولتين وتحد للشرعية الدولية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- النحال: اعتراف الاحتلال بشأن قصف برج الجلاء "دليل إضافي على جرائمه"
- خاص الأقطش يحذِّر من تفجر الأوضاع بالضفة نتيجة استمرار الاعتقال السياسي
- عائلة مقدسية تتحدى مخططات (إسرائيل) لإخلاء "بطن الهوى"
- تقرير دعوات لتحرك عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال في القدس
- الاحتلال يهدد حياة آلاف المرضى بعد رفضها إدخال أجهزة طبية إلى غزة
- تقرير "الاستيطان" يقوض أركان الاقتصاد في الضفة بحماية جيش الاحتلال وصمت عربي
- بالصور غزة تحتفي بتخريج 1000حافظٍ جديد للقرآن
جريدة القدس
- إطلاق مشروع “لاكاسا هايتس” في مدينة القمر.. جابر لـ”القدس”: سنبني “فللاً” بنظام الخرسانة مسبقة الصنع وقادرون على بناء 3 “فلل” باليوم
- جلسة اليوم للنّظر في إعادة حكم المؤبّد للأسير نائل البرغوثي
- إصابة شاب برصاص الاحتلال من اليامون غرب جنين
- مشعل يدعو إلى إثارة الرأي العام الدولي حول اعتداءات الاحتلال على القدس والأقصى
- اشتية يبحث مع مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم المالي لفلسطين
-
-
صحيفة الأيام
- إسرائيل تتحدى واشنطن وتقرّ خطط بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية
- »مؤسسات وطنية تحذّر: خطر الوفاة المفاجئة بات يتهدّد الأسرى المضربين
- »الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة بدءاً من الأسبوع المقبل
- »القدس: الاحتلال يواصل أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية لليوم الثالث...
- »وفد من "الجهاد" في القاهرة لبحث جملة من القضايا
- »الاحتلال يصادر معدات في الأغوار ويخطر بهدم ووقف بناء في بيت لحم
- »"كورونا": 6 وفيات و370 إصابة جديدة
- »عسكر السودان يقمعون رافضي الانقلاب وسط تصاعد الضغط الإقليمي والدولي
الحياة الجديدة
- قرية فصايل.. الطبيعة تحت نار الاستيطان
- جلسة للنّظر في إعادة حكم المؤبّد للأسير نائل البرغوثي اليوم
- عضو كونغرس بصدد تقديم قرار يدين تصنيف إسرائيل مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية
- الأردن يدين مُصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة
·
وكالة الراي
- إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب جنين
- 6 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا لاعتقالهم الإداري
- جلسة للنّظر بإعادة حكم المؤبّد للأسير نائل البرغوثي اليوم
- الاحتلال يغلق بعض شوارع القدس لحماية ماراثون تهويدي
- "المرور": 7 إصابات بـ 6 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وطوباس
- إضراب عن الطعام في لبنان تضامناً مع الاسرى اليوم
- لجنة المالية بالكنيست تصادق على ميزانية الاحتلال
وكالة صفا
- جلسة للنّظر بإعادة حكم المؤبّد للأسير نائل البرغوثي اليوم
- الاحتلال يبحث الأسبوع المقبل بدء قطع الكهرباء عن مناطق بالضفة
- "الشؤون المدنية" توضح لـ"صفا" إجراء خروج تجار غزة للداخل المحتل
- بالصور غزة تخرّج ألف حافظٍ جديد للقرآن
- رغم "الاعتراض الأمريكي".. الاحتلال يُصادق على 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة
فلسطين اليوم
- لليوم الرابع على التوالي ..الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية
- الداعية فورة: القائد النخالة ركز على اساسيات بناء جيلِ قرآنيٍ فريد
- تفاصيل مثيرة يُكشف عنها ..القبض على عميل في الضفة ساهم في اغتيال 4 مقاومين
- صحيفة :المقاومة تُحبط عمليات للوحدة "شيطيت 13" بعد كشفها قرب شواطئ قطاع غزة
- إصابة شاب برصاص الاحتلال من اليامون غرب جنين
-
سما نيوز
- صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة
- “الشاباك” إلى واشنطن متأبطاً ملف المنظمات الـ6: هذا تعريفنا للإرهاب
- بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة
- صحيفة إسرائيلية تتساءل: ما حيلة بايدن حتى لو علم بنية إسرائيل إغلاقها المنظمات الـ6؟
- الرئاسة الفلسطينية تحذر اسرائيل: الاستيطان يدمر حل الدولتين..وإجراءات ستتخذ للرد على القرار
-
عرب 48
- مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يستنكر منع نشاط ثقافي في "بيت إبراهيم"
- الأردن يدين مُصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة
- مصرع شاب و7 إصابات جرّاء حادث سير قرب القدس
- بوتين طلب تدخل إسرائيل لحث بايدن على تخفيف العقوبات على سورية
- الحكومة الإسرائيلية تقرر تخفيف قيود التجمهر
- بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن الضفة
- الإمارات والمغرب تشاركان في مسابقة "ملكة جمال الكون" في إسرائيل
- الاحتلال يصادق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة
-
وكالة وفا
- (محدّث) اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للال ...
- الرئاسة تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية في ...
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
-
حدث في مثل هذا اليوم
28 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004 م سقوط صاروخ "قسام" في النقب الغربي ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 بجروح جراح اثنين منهم خطيرة جداً في مدينة رفح وكتائب الشهيد عز الدين القسام تتبنى العملية.
- 2004م اغتالت قوات الاحتلال الصهيونيّ قائد كتائب القسّام في قلقيلية الشهيد إبراهيم فايد .
- 2001م اقتحام مستوطنة الخضيرة ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس تقتحم مستوطنة "الخضيرة" شمال تل أبيب ، و يفتحون النار على المستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع 4 مستوطنين و إصابة 14 آخرين ، و استشهد اثنان من المجاهدين هما يوسف سويطات و نضال جبالي من مخيم جنين .
- 2000 م استشهد الصحفي عزيز يوسف التنح، مدير وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في بيت لحم (32) عاماً، جراء الإصابة القاتلة، التي أصيب بها في الرأس على أيدي قوات الاحتلال في 19/10/2000 .
- 1974 م القمة العربية في الرباط تقرّ بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشرعيّ و الوحيد للشعب الفلسطيني .
- 1974م القمة العربية في الرباط تقرّ بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشرعيّ و الوحيد للشعب الفلسطيني
- 1948م احتلال الجليل كانت قوات جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي تتمركز في الجليل الأعلى وجزء من الجليل الأوسط، وكانت تقوم بعمليات إنهاك مستمرة للقوات اليهودية المتمركزة في ذلك القطاع من فلسطين لذلك سعى اليهود إلى ضرب جيش الإنقاذ في الجليل واحتلاله وبالتالي استكمال التقدم إلى حدود الانتداب بين فلسطين ولبنان وتثبيت خط دفاعي على طول حدود الانتداب الشمالية.
- 1948م مذبحة الدوايمة دمر الاحتلال قرية الدوايمة التي خلدتها المجازر الرهيبة بحق أبنائها والتي كانت نتيجتها استشهاد حوالي 170 شخصاً من أهالي القرية على أيدي القوات اليهودية يوم احتلالها ظهر الجمعة 28/10/1948م وخرج من تبقى من أهل القرية شأنهم شأن أهالي سائر المدن والقوى الفلسطينية التي تم تدميرها والتنكيل بأهلها.
- 1948 م الدولة العبرية تتبنى علمها رسمياً، ويضم نجمة داود باللون الأزرق (ترمز إلى دولة إسرائيل) بين خطين أزرقين يرمزان إلى نهري النيل والفرات اللذين تعتبرهما الحركة الصهيونية حدود دولتها.
- 1948 م العصابات الصهيونية تبيد قرية الدوامة وتقتل وتشرد ثلاثة آلاف من سكانها وتقيم مكانها مستعمرة.
- 1919م افتتاح أول دار للمعلمين في مدينة القدس