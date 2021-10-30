وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية هنية: محاولات الاحتلال التمدد في المنطقة لن تنجح وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك تعيد تسمية Oculus وPortal لدمجها بـ Meta وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تؤدى لانفجار بطارية هاتفك أبرزها الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5 وكالة الرأي الفلسطينية لقاحات كورونا هل تحميك من الفيروسات التاجية الأخرى وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما
أخبار » عربي ودولي

288 منظمة أميركية تطالب بإدانة حملة الإسرائيلية على منظمات فلسطينية

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:23

الرأي - وكالات:

طالبت 288 منظمة أميركية، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.

وفي رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، طالب قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إدارة بايدن بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ "إسرائيل" علنًا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.

كما دعا الموقّعون على الرسالة، إلى دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.

وأوضحوا أن المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مؤكدين أنهم “شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19 تشرين أول/الجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”.

والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

ولاقى القرار إدانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، وموجة من ردود الفعل التي تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنه، والمؤكدة على التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟