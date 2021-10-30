وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية هنية: محاولات الاحتلال التمدد في المنطقة لن تنجح وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك تعيد تسمية Oculus وPortal لدمجها بـ Meta وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تؤدى لانفجار بطارية هاتفك أبرزها الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5 وكالة الرأي الفلسطينية لقاحات كورونا هل تحميك من الفيروسات التاجية الأخرى وكالة الرأي الفلسطينية أسباب مختلفة لتنميل اليدين والقدمين وكالة الرأي الفلسطينية أخطاء تفعلها تؤثر على صحة المفاصل على المدى البعيد وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد برايتون.. الريدز يسعى لمعادلة رقمه الغائب منذ 32 عاما
أخبار » أخبار الأسرى

تحذيرات من استشهاد بعضهم

7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة جداً

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 10:55

وقفة تضامنية مع الأسرى
وقفة تضامنية مع الأسرى

يواصل سبعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (108 أيام)، إضافة للأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (101 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (83 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (74 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (67 يوما)، وعياد الهريمي منذ (38 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (20 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (22 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، لافتة الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أية لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت الهيئة أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقالت إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهي في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟