7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل سبعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، بظروف صحية خطيرة جداً.

وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل مضرب منذ (110) أيام، حيث كانت محكمة الاحتلال أعادت له الاعتقال الإداري بعد تجميده لأسابيع؛ وذلك في خطوة يحاول من خلالها الاحتلال كسر إضرابه عن الطعام، علما أنه يعاني من وضع صحي خطير في مستشفى "برزلاي" الصهيوني.

ويواصل الأسير مقداد القواسمي من مدينة الخليل إضرابه المفتوح منذ (103) يوماً، حيث كانت محكمة الاحتلال جمدت اعتقاله الإداري منذ أكثر من أسبوعين؛ وما زال يعاني من وضع صحي خطير يهدده بالوفاة المفاجئة؛ حيث تبينت إصابته بتسمم في الدم ويقبع في مستشفى "كابلان" الصهيوني.

أما الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم فيواصل إضرابه منذ (85) يوماً وترفض محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري رغم وضعه الصحي المتدهور؛ كما يرفض الاحتلال نقله للمستشفى رغم خطورة حالته، وما زال محتجزا في سجن الرملة.

ويواصل الأسرى هشام أبو هواش من دورا جنوب الخليل إضرابه منذ (76) يوماً، وشادي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم إضرابه منذ (69) يوماً، وعيّاد الهريمي من بيت لحم منذ (40) يوماً، ولؤي الأشقر من صيدا قرب طولكرم منذ (23) يوما، حيث يعانون جميعا من أوضاع صحية متدهورة وسط تعنت إدارة السجون الصهيونية وتجاهلها لمطالبهم بإلغاء اعتقالهم الإداري الظالم.