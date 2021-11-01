وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية" يكرم كوادر قسم مكافحة العدوى بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2104) الاثنين1/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و241 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تبحث إنشاء وحدة صحية نفسية للأطفال المقيمين فيها وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المحروقات والغاز في غزة لشهر نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 4 وفيات و112 إصابة بـ 224 حادث سير خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: نابولي وميلان يواصلان البداية القوية والصدارة المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل القمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج في غزة لهذا اليوم
أخبار » أخبار الأسرى

7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:24

الأسرى المضربين
الأسرى المضربين

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل سبعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، بظروف صحية خطيرة جداً.

وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل مضرب منذ (110) أيام، حيث كانت محكمة الاحتلال أعادت له الاعتقال الإداري بعد تجميده لأسابيع؛ وذلك في خطوة يحاول من خلالها الاحتلال كسر إضرابه عن الطعام، علما أنه يعاني من وضع صحي خطير في مستشفى "برزلاي" الصهيوني.

ويواصل الأسير مقداد القواسمي من مدينة الخليل إضرابه المفتوح منذ (103) يوماً، حيث كانت محكمة الاحتلال جمدت اعتقاله الإداري منذ أكثر من أسبوعين؛ وما زال يعاني من وضع صحي خطير يهدده بالوفاة المفاجئة؛ حيث تبينت إصابته بتسمم في الدم ويقبع في مستشفى "كابلان" الصهيوني.

أما الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم فيواصل إضرابه منذ (85) يوماً وترفض محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري رغم وضعه الصحي المتدهور؛ كما يرفض الاحتلال نقله للمستشفى رغم خطورة حالته، وما زال محتجزا في سجن الرملة.

ويواصل الأسرى هشام أبو هواش من دورا جنوب الخليل إضرابه منذ (76) يوماً، وشادي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم إضرابه منذ (69) يوماً، وعيّاد الهريمي من بيت لحم منذ (40) يوماً، ولؤي الأشقر من صيدا قرب طولكرم منذ (23) يوما، حيث يعانون جميعا من أوضاع صحية متدهورة وسط تعنت إدارة السجون الصهيونية وتجاهلها لمطالبهم بإلغاء اعتقالهم الإداري الظالم.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟