الأهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل القمة

في الاختبار الأخير قبل لقاء القمة الأسبوع المقبل، تصدر الأهلي جدول ترتيب بفوز صعب على ضيفه البنك الأهلي بهدف نظيف، فيما واصل غريمه الزمالك ملاحقته بفوزه على طلائع الجيش 2-صفر الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.



وفي المباراة الأولى نجح الأهلي في فك العقدة أمام ضيفه بفوز طال انتظاره، بعدما تعادلا الموسم الماضي ذهاباً وإياباً.

وسجل هدف فوز الأهلي البديل محمد شريف (63)، رافعا رصيد فريقه إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما تراجع البنك الأهلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.



وكان الشوط الأول متواضع فنياً، وسط سيطرة واستحواذ من الأهلي بلا فاعلية هجومية أو خطورة.

وشكلت الهجمات المرتدة للضيوف بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض.

تحسن أداء الأهلي مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من خطف الفوز في الدقيقة 63 عندما استغل شريف تسديدة عمرو السولية المرتدة من الحارس محمود الزنفلي ويسكنها الشباك.

وفي المباراة الثانية، واصل الزمالك انتصاراته بفوزه على مضيفه طلائع الجيش بهدفين نظيفين على ملعب الجيش في برج العرب.



وافتتح الزمالك التسجيل عن طريق أحمد السيد “زيزو” (19) من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، فيما أضاف عمر السعيد الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من “زيزو” (63).

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تذيل الجيش الجدول في المركز الثامن عشر من دون نقاط.

من جهته، مني الإسماعيلي بالخسارة الثانية تواليا، عقب هزيمته أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-2 على ملعب المقاولون العرب.



وسجل هدفي سيراميكا عصام صبحي مدافع الإسماعيلي بالخطا في مرماه (15) والبديل شادي حسين (73)، فيما أحرز الناميبي بينسون شيلونغو (29) هدف الاسماعيلي الوحيد.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي الإسماعيلي في المركز السابع عشر مع صفر نقاط.

وعلى ملعب الكلية الحربية، حقق مصر المقاصة فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الجونة بهدفين نظيفين، سجلهما كريم صلاح (46) وأحمد صبيحة (84).



ولعب الجونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81، عقب طرد مدافعه محمد نجيب لحصوله على البطاقة الحمراء.

ورفع المقاصة رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وفاز بيراميدز على مضيفه فاركو 2-1 على ملعب الإسكندرية.



وسجل هدفي بيراميدز الفلسطيني محمود وادي (69) وعبدالله السعيد (85 من ركلة جزاء)، فيما أحرز فاركو أول أهدافه في الدوري المصري عن طريق رامي صبري (90+5).

ورفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي فاركو الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بلا رصيد في المركز السادس عشر.