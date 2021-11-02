دائرة التمريض :ورشة عمل حول النظام المحوسب لتعبئة جداول وبيانات التمريض

غزة-الرأي

عقدت دائرة تمريض الرعاية الأولية ورشة عمل حول تطبيق النظام المحوسب واستخدامه وأهمية تعبئة البيانات وتفريغ جداول الدوام على النظام المحوسب، وذلك بحضور مشرف تمريض منطقة خانيونس وحكماء التمريض ومشرفي المناطق في محافظتي رفح وخانيونس.

بدوره، أوضح أ. سامي أبو دقة من الإدارة العامة للتمريض آلية عمل البرنامج المحوسب والتعرف على خصائص البرنامج وآلية عمله وتطبيقه، حيث تم التأكيد على ضرورة تعميم كل السياسات الصادرة عن الادارة العامة للتمريض والتدريب عليها داخل المراكز الصحية.

وبين أ. أبو دقة أن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة السنوية لدائرة تمريض الرعاية الأولية في إطار تحسين جودة العمل الصحي في مراكز الرعاية الأولية.