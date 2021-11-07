غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2110) الاحد 7/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

غزة مؤتمر ب يستعرض دور الصين في دعم القضية الفلسطينية

عباس إلى موسكو... وموفدون إلى دول أخرى «لإنقاذ حل الدولتين»

الرئيس الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي في موسكو الشهر الجاري

الخارجية الفلسطينية: نعد قوائم بمُنظمات الإرهاب اليهودي لملاحقتها قضائيًا

حماس تثمن التصويت الأممي على أحقية الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

أخبار إسرائيلية

الليكود: اليمين الإسرائيلي سيسقط حكومة بينيت أسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه باتفاق تناوب السلطة

بينيت: سنبني مستوطنة في افيتار ونعارض إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس

تقرير: النقابات المصرية عقبة التطبيع مع إسرائيل

الليكود بقيادة نتنياهو يعترف بهزيمته أمام حكومة بنيت

وفاتان و556 إصابة جديد ب كورونا في إسرائيل

اخبار دولية وعربية

الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل طفل فلسطيني على يد الاحتلال

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

العشرات يتظاهرون أمام مستشفى كابلان تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام- (فيديو وتغريدات)

فلسطين تعد قوائم بمنظمات المستوطنين الإرهابية لملاحقتها قانونيا

الاتحاد الأوروبي “مصدوم” من قتل إسرائيل طفلا فلسطينيا آخر ويدعو للتحقيق

مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل- (فيديوهات)

مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية: نعد قوائم بمُنظمات الإرهاب اليهودي لملاحقتها قضائيًا

تخاطب العالم بالإنجليزية والعبرية.. «القدس 24» إذاعة فلسطينية تكشف حقيقة مأساة الفلسطينيين

الشروق المصرية

«الجهاد الإسلامي» تتوعد إسرائيل «بدفع الثمن» حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام

الخارجية الفلسطينية: نعد قوائم بمنظمات الإرهاب اليهودي لملاحقتها قضائيا

مسؤول فلسطيني: مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل

عائلات فلسطينية تطالب بكشف مصير أبنائها إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان

قيادي فلسطيني: اتصالات من وسطاء لحل ملف الأسرى المضربين في سجون إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل طفل فلسطيني على يد الاحتلال

فيديو متداول.. لحظة غرق قارب يقل مهاجرين فلسطينيين بين تركيا واليونان

بعد تسجيل صوتي لأحد الناجين.. الخارجية الفلسطينية تتابع حادثة الغرق بين تركيا واليونان

الغد الأردنية

الشرق القطرية

المئات يشاركون في تشييع جثمان طفل فلسطيني

المقاومة لن تتركهم.. "الجهاد" تكشف عن اتصالات لإنهاء معاناة الأسرى المضربين في سجون الاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل مواطناً من بلدة قطنة شمال القدس

مستوطنون يخربون بئر مياه في مادما جنوب نابلس

ندوة ثقافيّة حول كتاب مناهج التّعليم للاستاذ مهند عبد الحميد

إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض في هجوم للمستوطنين على بورين

مستوطنون يخربون بئر مياه في مادما جنوب نابلس

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

الحياة الجديدة

مأساة جديدة تطال مَن وقعوا فريسة لجشع المهربين.. أمواج البحار تتلقف شباب غزة المهاجرين

انتخاب أعضاء المكتب الحركي للصحفيين في بيت لحم

وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام مستشفى "كابلان"

لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية قبل 13 ساعات

جريدة الأيام

إصابات جراء اعتداءات مستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات

البطش: تقدم في جهود الوسطاء لحل ملف الأسرى المضربين

وفاة أربعة مواطنين وإصابة اثنين في حادث سير مروع جنوب نابلس

كهرباء" غزة مهددة بالتوقف بسبب انقطاع السولار القطري

»إسرائيل تنفي رسمياً ما ورد في برنامج لـ "الجزيرة" حول وجود مختطفين لها...

فقد آثار ثلاثة شبان من خان يونس بعد غرق سفينة بين تركيا واليونان

فيلم "شجرة فادية".. خمسة عشر عاماً في البحث عن "توتة الدار"

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

رضوان: حرية الأسرى البواسل أمانة في أعناقنا

فلسطين اليوم

سما نيوز

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة للغاية وصلتا مجمع فلسطين الطبي صباحا

أول تعليق فلسطيني على معارضة بينيت فتح القنصلية الأميركية في القدس

محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة

بينت يعد بإقامة مستوطنة إيفياتار ويقول: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس

مكتب بينيت يعقب على "أنباء" اختطاف ضابطين إسرائيليين

القوى الوطنية : ملف الأسرى سيكون مُفجراً لمواجهة شاملة وسنشكل لجنة لمساندة الاونروا

عرب 48

إصابات بمواجهات بالضفة واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس

الخارجية الفلسطينية تعد قوائم بمنظمات المستوطنين الإرهابية "لملاحقتها قانونيا"

الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و115 إصابة جديدة

غزة: محطة الكهرباء مهدد بالتوقف عن العمل جراء نفاد الوقود

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 7 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2004م اغتيال أربعة مقاومين من سرايا القدس وشهداء الأقصى في جنين

ý 2003م ستة شهداء في عمليات توغل نفّذها الجيش الصهيوني في الضفة وغزة

ý 2001م مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية، سري نسيبة ، يدلي بتصريحات تتضمّن فيها لأول مرة استعداداً للتنازل عن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين

ý 1918 م بريطانيا وفرنسا تصدران تصريحاً مشتركاً لطمأنة العرب الذين ثاروا في سورية وفلسطين ولبنان والعراق بعد شروع الدولتين المستعمرتين في تنفيذ "اتفاقية سايكس بيكو" (عُقدت 1916) لتقسيم المنطقة العربية بينهما.

ý 1918 م الإعلان البريطاني الفرنسي في 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 1918، استسلمت تركيا، ووقع ممثلوها صك الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية "أغا ممنون"، وبموجب هذا الصك استسلمت القوات العثمانية في الولايات العربية، وانتهت الإدارة العثمانية فيها، وبذلك وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته وبدأت مرحلة جديدة وأصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 يبين أهداف الدولتين في المنطقة، وجاء فيه:

ý 1917 م جيش الاحتلال البريطاني يحتل مدينة غزة بعد جلاء العثمانيين عنها، وقد احتل مدينة يافا أيضاً في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 1917.