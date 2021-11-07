النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2110) الاحد 7/11/2021
أخبار فلسطينية
"حماس" ترحب بالتصويت الأممي على أحقية شعبنا بتقرير مصيره
مؤتمر بغزة يستعرض دور الصين في دعم القضية الفلسطينية
بدران يدعو للضغط من أجل إنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى
عباس إلى موسكو... وموفدون إلى دول أخرى «لإنقاذ حل الدولتين»
الرئيس الفلسطيني يلتقي نظيره الروسي في موسكو الشهر الجاري
الخارجية الفلسطينية: نعد قوائم بمُنظمات الإرهاب اليهودي لملاحقتها قضائيًا
"الخارجية": نجاة 8 فلسطينيين من حادث غرق الزورق في بحر ايجه
رضوان: جرائم الاحتلال الموثقة بحق الأسرى دليل جديد على عنصريته
الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح الأحد 7 نوفمبر
حماس تثمن التصويت الأممي على أحقية الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
أخبار إسرائيلية
الليكود: اليمين الإسرائيلي سيسقط حكومة بينيت أسرع مما يتصور
رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه باتفاق تناوب السلطة
بينيت: سنبني مستوطنة في افيتار ونعارض إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس
تقرير: النقابات المصرية عقبة التطبيع مع إسرائيل
الليكود بقيادة نتنياهو يعترف بهزيمته أمام حكومة بنيت
وفاتان و556 إصابة جديد بكورونا في إسرائيل
اخبار دولية وعربية
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل طفل فلسطيني على يد الاحتلال
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
العشرات يتظاهرون أمام مستشفى كابلان تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام- (فيديو وتغريدات)
فلسطين تعد قوائم بمنظمات المستوطنين الإرهابية لملاحقتها قانونيا
الاتحاد الأوروبي “مصدوم” من قتل إسرائيل طفلا فلسطينيا آخر ويدعو للتحقيق
مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل- (فيديوهات)
مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يشيعون جثمان فتى قتلته إسرائيل بـ«دم بارد»
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: نعد قوائم بمُنظمات الإرهاب اليهودي لملاحقتها قضائيًا
تخاطب العالم بالإنجليزية والعبرية.. «القدس 24» إذاعة فلسطينية تكشف حقيقة مأساة الفلسطينيين
الشروق المصرية
«الجهاد الإسلامي» تتوعد إسرائيل «بدفع الثمن» حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام
الخارجية الفلسطينية: نعد قوائم بمنظمات الإرهاب اليهودي لملاحقتها قضائيا
مسؤول فلسطيني: مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل
عائلات فلسطينية تطالب بكشف مصير أبنائها إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليونان
قيادي فلسطيني: اتصالات من وسطاء لحل ملف الأسرى المضربين في سجون إسرائيل
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل طفل فلسطيني على يد الاحتلال
فيديو متداول.. لحظة غرق قارب يقل مهاجرين فلسطينيين بين تركيا واليونان
بعد تسجيل صوتي لأحد الناجين.. الخارجية الفلسطينية تتابع حادثة الغرق بين تركيا واليونان
الغد الأردنية
فلسطينيون يتظاهرون للإفراج عن الأسرى المضربين في سجون الاحتلال
الشرق القطرية
المئات يشاركون في تشييع جثمان طفل فلسطيني
المقاومة لن تتركهم.. "الجهاد" تكشف عن اتصالات لإنهاء معاناة الأسرى المضربين في سجون الاحتلال
فلسطين تدين الحملات التحريضية لهدم الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مقدسيون يتشبثون بمنازلهم رفضًا لقرار الاحتلال تهجيرهم منها
"كَفِّنوني بعلم فلسطين".. أمنية الشهيد "دعدس" تتحقق
فلسطينيون يحتجون أمام "كابلان" على نقل القواسمي لسجن الرملة
وفاة مواطن وإصابة شقيقه في حادث سير وسط غزة
"الشنار": الأسرى وأهاليهم يعوّلون على المقاومة لإنجاز صفقة تبادل مشرفة
مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل
الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح الأحد 7 نوفمبر
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل مواطناً من بلدة قطنة شمال القدس
مستوطنون يخربون بئر مياه في مادما جنوب نابلس
ندوة ثقافيّة حول كتاب مناهج التّعليم للاستاذ مهند عبد الحميد
إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض في هجوم للمستوطنين على بورين
مستوطنون يخربون بئر مياه في مادما جنوب نابلس
الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس
الحياة الجديدة
مأساة جديدة تطال مَن وقعوا فريسة لجشع المهربين.. أمواج البحار تتلقف شباب غزة المهاجرين
انتخاب أعضاء المكتب الحركي للصحفيين في بيت لحم
وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام مستشفى "كابلان"
لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية قبل 13 ساعات
جريدة الأيام
إصابات جراء اعتداءات مستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات
البطش: تقدم في جهود الوسطاء لحل ملف الأسرى المضربين
وفاة أربعة مواطنين وإصابة اثنين في حادث سير مروع جنوب نابلس
كهرباء" غزة مهددة بالتوقف بسبب انقطاع السولار القطري
»إسرائيل تنفي رسمياً ما ورد في برنامج لـ "الجزيرة" حول وجود مختطفين لها...
فقد آثار ثلاثة شبان من خان يونس بعد غرق سفينة بين تركيا واليونان
فيلم "شجرة فادية".. خمسة عشر عاماً في البحث عن "توتة الدار"
وكالة صفا
إصابتان إحداها خطيرة بالرأس بمواجهات في البيرة
تشكيل خلية أزمة في غزة لمتابعة مؤتمر المانحين لدعم الأونروا
مسلحون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين شرق جنين
إصابات خلال صد هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
مستوطنون يخربون بئر مياه في مادما قرب نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم صحفي
محدث "المرور": وفاة مُسنّين شقيقين بحادث سير وسط القطاع
الداخلية تعلن عن كشف تنسيقات السفر ليوم الإثنين المقبل
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين المحتلة
الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين بالقدس المحتلة
رضوان: حرية الأسرى البواسل أمانة في أعناقنا
فلسطين اليوم
قيادي بحماس : الجانب العسكري هو من سيلعن حال أي تطورات في صفقة تبادل الأسرى
القوى الوطنية تُحذر: ملف الأسرى سيكون مُفجراً لمواجهة شاملة مع الاحتلال
6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري
الاعلام العبري يكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ "إيلات"
وقفة تضامنية أمام مستشفى "كابلان" تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام
رام الله: إغلاق مخبز لعدم التزامه بالشروط الصحية
سما نيوز
الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة للغاية وصلتا مجمع فلسطين الطبي صباحا
أول تعليق فلسطيني على معارضة بينيت فتح القنصلية الأميركية في القدس
محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة
بينت يعد بإقامة مستوطنة إيفياتار ويقول: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس
مكتب بينيت يعقب على "أنباء" اختطاف ضابطين إسرائيليين
القوى الوطنية : ملف الأسرى سيكون مُفجراً لمواجهة شاملة وسنشكل لجنة لمساندة الاونروا
قيادي بحماس: تحرير الاسرى ليس مطلوبا من الفلسطينيين وحدهم
الخارجية: تصريحات بينيت بشأن الاستيطان والقنصلية الأميركية اختبار حاسم لإدارة بايدن
التيار الاصلاحي يرحب بتصويت الأمم المتحدة المؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في قلقيلية
"الاقتصاد": إخطار 26 مطعماً ومحلاً للحلويات لتلاعبها بالأسعار
وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام أمام مستشفى "كابلان"
عرب 48
إصابات بمواجهات بالضفة واعتداءات للمستوطنين قرب نابلس
الخارجية الفلسطينية تعد قوائم بمنظمات المستوطنين الإرهابية "لملاحقتها قانونيا"
الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و115 إصابة جديدة
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ý 7 تشرين ثاني (نوفمبر)
ý 2004م اغتيال أربعة مقاومين من سرايا القدس وشهداء الأقصى في جنين
ý 2003م ستة شهداء في عمليات توغل نفّذها الجيش الصهيوني في الضفة وغزة
ý 2001م مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية، سري نسيبة ، يدلي بتصريحات تتضمّن فيها لأول مرة استعداداً للتنازل عن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين
ý 1918 م بريطانيا وفرنسا تصدران تصريحاً مشتركاً لطمأنة العرب الذين ثاروا في سورية وفلسطين ولبنان والعراق بعد شروع الدولتين المستعمرتين في تنفيذ "اتفاقية سايكس بيكو" (عُقدت 1916) لتقسيم المنطقة العربية بينهما.
ý 1918 م الإعلان البريطاني الفرنسي في 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 1918، استسلمت تركيا، ووقع ممثلوها صك الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية "أغا ممنون"، وبموجب هذا الصك استسلمت القوات العثمانية في الولايات العربية، وانتهت الإدارة العثمانية فيها، وبذلك وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته وبدأت مرحلة جديدة وأصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 يبين أهداف الدولتين في المنطقة، وجاء فيه:
ý 1917 م جيش الاحتلال البريطاني يحتل مدينة غزة بعد جلاء العثمانيين عنها، وقد احتل مدينة يافا أيضاً في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 1917.