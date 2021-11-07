تناول ما يكفي من الألياف هو مفتاح لشيخوخة صحية.. اعرف السبب

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمرًا مهمًا في جميع مراحل الحياة، إلا أن هناك بعض العناصر الغذائية التي تلعب دورًا أكبر مع تقدمنا ​​في السن، ومن أمثلة هذه العناصر الغذائية البروتين وكذلك الألياف، في هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كيف يمكن أن يكون تناول ما يكفى من الألياف أمراً هاماً لشيخوخة صحية، بحسب موقع well and good.

كيف يؤثر تقدم العمر على جهازك الهضمي؟



تؤثر الشيخوخة على أعضاء الجسم الخارجية والداخلية، فمع تقدمك في العمر، يمكن أن تضعف عضلات الجهاز الهضمي، وهذا يسبب تباطؤًا قد يؤدي إلى الإمساك.

كما أصبح تناول الأدوية أكثر شيوعًا مع تقدمك في السن ويمكن أن تؤثر العديد من الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة على الجهاز الهضمي قد تؤدي هذه الأدوية الموصوفة إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل المزيد من الإمساك وكذلك ارتجاع المريء.

كيف تساعد الألياف الجهاز الهضمي؟



كشفت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا الألياف بنسبة كافية لديهم فرصة أكبر بنسبة 80٪ لعيش حياة طويلة وصحية.

كان الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالألياف أقل عرضة من غيرهم للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثانى والخرف والاكتئاب والعجز الوظيفي.

الألياف هي نوع من الكربوهيدرات في الأطعمة النباتية التي تقاوم الهضم، وتوجد الألياف في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، ويمكن أن يساعد في تكوين النوع الضخم من البراز الذي يتحرك عبر الجهاز الهضمي بسلاسة ويمر بسهولة.

تتمتع الألياف بالكثير من الفوائد الأخرى المدعومة علميًا ، مثل المساعدة في تحسين ميكروبات الأمعاء المفيدة، لذلك تحافظ على ميكروبيوم متنوع وصحي.

يرتبط ميكروبيوم الجسم ارتباطًا وثيقًا بجهاز المناعة ووظائف تنظيم الحالة المزاجية، مما يعني أن صحة الميكروبيوم تلعب دورًا مهمًا في صحتك العامة.

يحتاج الشخص البالغ ما بين 21 و 38 جرامًا من الألياف يوميًا، لكن معظم الناس يستهلكون أقل من 15 جرامًا من الألياف يوميًا.

أطعمة ممتازة مليئة بالألياف لشيخوخة صحية



1 كوب من التوت: 10 جرامات من الألياف

كوب عدس مطبوخ: 6.5 جرام من الألياف

ربع كوب كينوا مطبوخة: 5 جرامات من الألياف

1 تفاحة متوسطة الحجم: 5 جرامات من الألياف

نصف كوب شوفان جاف: 4 جرامات من الألياف

1 كوب كرنب بروكسيل يحتوي على 3.5 جرام من الألياف

1 كوب من البروكلي: 2 جرام من الألياف