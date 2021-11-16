5 أسرى يواصلون الإَضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل خمسة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري بحقهم، بأوضع صحية خطيرة جداً.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسرى المصربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (124) يوماً، علاء الأعرج مضرب منذ (99) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (90) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (54) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (37) يوماً.

ويعاني الأسرى الخمسة أوضاعاً صحية صعبة للغاية، خاصة الأسير الفسفوس، حيث حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير كايد الفسفوس القابع في مشفى برزلاي الاسرائيلي، قائلة "ان الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".

وأشارت ان الاسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، ومن أوجاع وآلآم مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة واصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

ورفضت ما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا مساء أمس الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير الفسفوس، حيث يعتبر هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير الفسفوس من قبل الهيئة خلال فترة اضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.