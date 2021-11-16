النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2115) الثلاثاء16 نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية
- الحكومة الفلسطينية تصادق على عدة قرارات لدعم المقدسيين
- حماس تدعو إلى التوصل لرؤية تحقق الاستدامة والحماية لـ”أونروا”
- ثلاث صدمات من رام الله إلى جنين في «مسار العدالة المناخية
- مطالب فلسطينية للكونغرس الأمريكي بإنهاء تصنيف منظمة التحرير “منظمة إرهابية”
- أشتية يعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية خاصة بالقدس
- “السلطة” تتخذ إجراءات لتعزيز صمود أهالي القدس بمواجهة التهويد
- "حماس" تنعى شهيد طوباس وتدعو إلى تصعيد المقاومة
- خاص العقاد: موجة "كورونا" الثالثة على وشك الانتهاء
- عباس يوصل القضية الفلسطينية لطريق مسدود ويستمر في فشله السياسي
أخبار إسرائيلية
- الشاباك يستعد لإدخال آلاف العمال من غزة إلى إسرائيل
- معهد إسرائيلي: تل أبيب تحظر الكشف عن وثائق تاريخية خاصة بمذبحتي رفح وخان…
- محكمة إسرائيلية ترفض التماسا للإفراج عن أسير فلسطيني مضرب منذ أكثر من 3 أشهر
- غانتس أول وزير أمن إسرائيلي يزور المغرب
- بينيت يقاطع روبرت مالي: لعدم منح شرعية للعودة إلى الاتفاق النوويّ
- «إلبيت» الإسرائيليّة لأنظمة الاستطلاع العسكرية تفتتح فرعاً لها في الإمارات
- رئيس الموساد يقود اتصالات مع تركيا بشأن الزوجين المعتقلين لديها...
اخبار دولية
- العفو الدولية و”الأورومتوسطي” يستنكران استمرار اعتقال ناشطة فلسطينية ويطالبان بالإفراج الفوري عنها
- مؤتمر دولي لدعم أونروا اليوم في بروكسل
- سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة تجتمع بمسؤولين إسرائيليين
اخبار عربية
- البرلمان العربي يدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
- بطولة كأس العرب قطر 2021: منتخب فلسطين يسعى لترك بصمته خلال مشاركته الأولى بالبطولة
- »العاهل الأردني: سنظل إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم ويقيموا...
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية
- الحكومة الفلسطينية تصادق على عدة قرارات لدعم المقدسيين
- معهد إسرائيلي: تل أبيب تحظر الكشف عن وثائق تاريخية خاصة بمذبحتي رفح وخان…
- حماس تدعو إلى التوصل لرؤية تحقق الاستدامة والحماية لـ”أونروا”
- ثلاث صدمات من رام الله إلى جنين في «مسار العدالة المناخية
- العفو الدولية و”الأورومتوسطي” يستنكران استمرار اعتقال ناشطة فلسطينية ويطالبان بالإفراج الفوري عنها
- لليوم 13 على التوالي.. إعلامية فلسطينية تخوض إضرابا عن الطعام تضامنا مع الأسر
- مطالب فلسطينية للكونغرس الأمريكي بإنهاء تصنيف منظمة التحرير “منظمة إرهابية”
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الشرق الأوسط
- الشاباك يستعد لإدخال آلاف العمال من غزة إلى إسرائيل
- أشتية يعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية خاصة بالقدس
- رئيس جنوب أفريقيا السابق نصح إسرائيل بـ«عدم إضاعة حل الدولتين»
الغد الأردنية
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- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس
- نقل وزارات الاحتلال للقدس المحتلة.. خطوة خطيرة
- “السلطة” تتخذ إجراءات لتعزيز صمود أهالي القدس بمواجهة التهويد
الاخبار اللبنانية
- استئناف مباحثات القاهرة ــ تل أبيب: ورقة جديدة للتهدئة في غزّة
- غانتس أول وزير أمن إسرائيلي يزور المغرب
- بينيت يقاطع روبرت مالي: لعدم منح شرعية للعودة إلى الاتفاق النوويّ
- «إلبيت» الإسرائيليّة لأنظمة الاستطلاع العسكرية تفتتح فرعاً لها في الإمارات
الاهرام المصرية
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة
الشرق القطرية
- هيئة فلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى في معتقلات الاحتلال
- بطولة كأس العرب قطر 2021: منتخب فلسطين يسعى لترك بصمته خلال مشاركته الأولى بالبطولة
- معلم فلسطيني يصنع الابتسامة ويحصد نتائج تعليمية مبهرة
- مخاطره تصل للاغتيال.. تفاصيل مثيرة عن تطبيق إسرائيلي لمراقبة الفلسطينيين
الشروق المصرية
- مطالب فلسطينية للكونجرس الأمريكي بإنهاء تصنيف منظمة التحرير .. منظمة إرهابية
- فلسطيني يستأنف لدى المحكمة العليا في إسرائيل للمطالبة بتعويض عن مقتل بناته
- مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير «أ»
- محكمة إسرائيلية ترفض التماسا للإفراج عن أسير فلسطيني مضرب منذ أكثر من 3 أشهر
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "حماس" تنعى شهيد طوباس وتدعو إلى تصعيد المقاومة
- خاص العقاد: موجة "كورونا" الثالثة على وشك الانتهاء
- عباس يوصل القضية الفلسطينية لطريق مسدود ويستمر في فشله السياسي
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جريدة القدس
- استشهاد شاب في طوباس وحملة اعتقالات بمدن الضفة
- لتقييم السنوي لجيش الاحتلال: الوضع الأمني يتحسن مع إمكانية حدوث تصعيد مفاجئ وغير متوقع
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- هآرتس: إسرائيل طلبت من إدارة بايدن الضغط على الدول العربية والأوروبية لزيادة المساعدات المالية للسلطة
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صحيفة الأيام
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الحياة الجديدة
- نحو 20 مليار شيقل خسرتها "المقاصة" خلال عقدين بسبب بند "استثنائي"
- غزة.. مأساة المراكب المنكوبة في البحار البعيدة
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وكالة الراي
- استشهاد شاب بمواجهات مع الاحتلال في طوباس
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وكالة صفا
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وكالة سما
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فلسطين اليوم
- الجهاد الإسلامي نعت الشهيد بني عودة..بالصور الجهاد الإسلامي تنعي شهيد طوباس وتؤكد أن: الجهاد والمقاومة سيبقى هو الطريق الوحيد والأقصر لنيل حرية شعبنا
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عرب 48
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وكالة وفا
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16 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م كتائب القسام تصيب رتلاً من الآليات الإسرائيلية بصاروخ من نوع (بتار) قرب مستوطنة ((ناحل عوز)) في غزة
- 2003م الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطّة لبناء ممرّ مائيّ يربط البحر البيض المتوسّط بميناء "إيلات" الصهيوني للاستغناء عن قناة السويس .
- 2000م مقاتلو حزب الله اللبنانيّ يستهدفون دوريّة عسكريّة إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين إسرائيليين و جرح 7 آخرين.
- 1983 م سقوط مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، الذي كان يتحصن فيه مؤيدون لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في هجوم شنّه منشقون عنه تدعمهم القوات السورية في لبنان. يعتبر مخيم البداوي ثاني مخيم للاجئين في شمال لبنان، ويبعد نحو خمسة كيلومرات شمال مدينة طرابلس، ويبلغ عدد سكانه نحو ثمانية عشر ألف لاجئ.
- 1970 م وزير الدفاع السوري حافظ الأسد (ولد في السادس من تشرين أول/ أكتوبر 1930) يهيمن على السلطة في سوريا بعد انقلاب على رفاقه في حزب البعث العربي الاشتراكي.
- 1941م اغتيال فخري النشاشيب في بغداد بعد أن تطورت الأوضاع في فلسطين بشكل سريع وخطير، وذلك بعد نشر تقرير لجنة بيل الملكية لتقسيم فلسطين في 7/7/1937.
- 1922م اقترح لورد اسلنجتون في مجلس اللوردات البريطاني حول الانتداب في فلسطين
- 1917 م قوات الاحتلال البريطاني تسيطر على مدينة يافا في فلسطين, وتخضع سكانها العرب بعد إبعاد القوات العثمانية عنها. يعود تاريخ يافا إلى 4000 سنة قبل الميلاد.