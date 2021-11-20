4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة

رام الله – الرأي:

يواصل أربعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، بأوضاع صحية خطيرة جداً.

وأقدم الأسرى المضرين الأسير كايد الفسفوس، المضرب لليوم (129) على التوالي، ويقبع في مستشفى "برزلاي"، ووضع الصحي في تدهور شديد جداً حيث حذرت مؤسسات الأسرى من استشهاده في أية لحظة.

وإضافة للأسير الفسفوس يواصل الأسير هشام أبو هواش، الإضراب لليوم (95) على التوالي، ويقبع في سجن عيادة الرملة.

كذلك الأسير عياد الهريمي، مضرب لليوم (59) على التوالي، ويقبع في سجن عيادة الرملة، والأسير لؤي الأشقر، مضرب لليوم (42) على التوالي، ويقبع في زنازين سجن "مجدو".