النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2119) الأحد 21/11/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2119) الثلاثاء 21/11/2021
أخبار فلسطينية
هنية: بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني بحق “حماس”
خارجية فلسطين: نرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس “إرهابية”
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع ضد سكان القدس لتهجيرهم
الفصائل الفلسطينية في غزة: تصنيف بريطانيا حماس منظمة إرهابية استعداء للشعب الفلسطيني
هنية: لدينا عدة أولويات للحفاظ على القضية الفلسطينية
وزارة العمل بغزة تفتح باب التسجيل للراغبين بالعمل داخل مناطق 48أخبار إسرائيلية
كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»
لابيد يشكر بريطانيا على قرارها بحق حماس
اخبار اسرائيلية
هآرتس: تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح
هآرتس: بينيت يخطط لزيادة ميزانية “الدفاع” لشراء صواريخ متطورة
497 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
لقاء نادر بين السفير الإسرائيلي ووزير الدفاع الإندونيسي بالمنامة
اخبار دولية
"الحركة العالمية": "إسرائيل" قتلت 77 طفلًا بغزة والضفة بـ2021
ردود دولية رافضة لقرار بريطانيا حظر "حماس"
أخبار عربية
حزب الله اللبناني يدين قرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس تنظيمًا إرهابياً
في حديث نادر.. محمد بن زايد يوضح أسباب توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل
سياسي مغربي: تصنيف بريطانيا لـ"حماس" انحياز للاحتلال الإسرائيلي
العثماني: تصنيف بريطانيا حماس منظمة "إرهابية"انحياز لإسرائيل
لبنان: إنقاذ مركب على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية مهاجرة (صور)
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تفرج عن جثمان شهيد فلسطيني احتجزته لأكثر من شهر
منظمة حقوقية: إسرائيل قتلت 77 طفلا فلسطينيا في 2021
هنية: بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني بحق “حماس”
الشرق الأوسط
تضامن فلسطيني مع «حماس» بعد قرار بريطانيا تصنيفها «إرهابية»
شوارع غزة تغرق بالأمطار
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يمارس القمع ضد سكان القدس لتهجيرهم
فلسطين: مواجهات لليوم الرابع بين سكان العيسوية بالقدس والاحتلال
أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي
الشروق المصرية
إسرائيل توقع غدا في الإمارات مذكرة تفاهم مع الأردن والولايات المتحدة لمكافحة التغير المناخي
وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعمل على خطة لضرب ترسانة صواريخ غزة
4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي
في 10 أشهر.. استشهاد 15 طفلا فلسطينيا واعتقال 1194 آخرين بالضفة الغربية
الغد الأردنية
حملة فلسطينية ضد قرار بريطاني بتصنيف “حماس” منظمة إرهابية
في يومهم العالمي.. اعتقال 1149 طفلا فلسطينيا منذ مطلع 2021
الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي يدخل عامه الـ42 في سجون “إسرائيل”
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الداخلية البريطانية بشأن حركة حماس
لندن تعتزم تصنيف حماس منظمة "إرهابية"
الخارجية الفلسطينية تطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محامون من أجل العدالة": السلطة تحاكم 15 ناشطا لمشاركتهم بتظاهرات منددة باغتيال بنات
القدس المحتلة: اعتقال شابين واندلاع مواجهات في بلدة العيساوية
"الميزان لحقوق الإنسان": نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين
هنية يدين القرار البريطاني تجاه "حماس" ويؤكد انعدام جدواه
جنين تشيع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية
"الجهاد": القرار البريطاني تماهي مع أجندة العدو الإسرائيلي لاستمرار احتلال فلسطين
حماس تشيد بموقف القوى الوطنية الرافض للقرار البريطاني
القدس المحلية
فيديو: استشهاد فلسطيني آصاب شرطيين إسرائيليين بالقدس
غزة: هبوط في شارع متضرر من العدوان وانهيار جدار مسجد
محللان لـ “القدس”: قرار بريطانيا ضد حماس سيكون له تداعيات والمطلوب موقف وطني موحد لمواجهته
مُحدّث| الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية
“الضمير” تطالب بالإفراج الفوري عن 160 طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال وإيقاف انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين
الحياة الجديدة
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
إصابة صحفي بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة رام الله
الاحتلال يعتقل شابين من بلدة العيسوية
"عروس البحر" في غزة .. تبدع في السباحة وركوب الدراجة والجري
جريدة الأيام
إدانة شاملة للقرار البريطاني ضد "حماس"
تشييع جثمان الشهيدة إسراء خزيمية في قباطية والاحتلال يسلّم جثمان الشهيد...
موقع أميركي: الإمارات تتحول إلى سوق لخمور المستوطنات
مصدر ينفي موافقة الجانب الإسرائيلي على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة
غزة: هبوط في شارع الوحدة وانهيار جدار مسجد جراء الأمطار
موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول "جاسوس إيران" في منزل غانتس
سِرّي مِرّي" للؤي عوّاد.. سينما ما بعد الحداثة بنكهة فلسطينية "لذيذة"!
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين في الخليل
الاحتلال يقتحم أحياء برام الله واعتقال شاب وإصابة مصور
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم
هنية يكشف أولويات حماس وخطة لكسر الحصار ويؤكد تعطيل فتح للمصالحة
منظمة حقوقية ترفض القرار البريطاني: دعم الاحتلال هو الإرهاب
"الحركة العالمية": "إسرائيل" قتلت 77 طفلًا بغزة والضفة بـ2021
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة 3 جنود بعملية إطلاق نار بالقدس واستشهاد المنفذ
حماس: عملية القدس رداً طبيعياً على جرائم الاحتلالالاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مدن الضفة
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
المرور: إصابتان بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين
الصحة: الجلطة الدماغية هي السبب الثالث للوفاة في فلسطين
فلسطين اليوم
د.الحساينة: سحب سلاح المقاومين في جنين تنكّر خطير للتاريخ النضالي لشعبنا وتماهٍ مع الاحتلال
الدهشان يكشف لـ"فلسطين اليوم" أبرز الأضرار في قطاع غزة خلال المنخفض الجوي
هكذا نسق "غانتس" لنقل أموال قطر كجزء من رواتب موظفي غزة!
شرطة المرور في غزة تهيب بالسائقين القيادة بحذر وتمهل بسبب الأمطار
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان في بيت لحم
مهجة القدس: الأسير عمار عابد يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال
الصحة بغزة تصدر تنويهًا هامًا بشأن التطعيم ضد "كورونا"
سما نيوز
مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة
صحيفة عبرية: رئيس الشاباك زار الأردن سرا
هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة لتوسيع معبر رفح
هنية يكشف عن 8 أولويات رئيسة لحركته: المصالحة متعثرة وقدمنا رؤية مكتوبة لمصر بشأنها
مرور غزة" تهيب بالسائقين القيادة بحذر وتمهل بسبب الأمطار
عرب 48
مصرع شابين من ترقوميا في حادث انقلاب سيارة
السلطة ترفض القرار البريطاني بشأن "حماس": اعتداء على الشعب الفلسطيني
مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية
وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
ý 21تشرين ثاني (نوفمبر)
ý 2004م سرايا القدس و كتائب أبو علي مصطفى تتبنّيان هجوماً مشتركاً على سيّارة للمستوطنين على طريق "كيسوفيم" في قطاع غزة .. و أسفر الهجوم عن إصابة تسعة صهاينة بجروحٍ مختلفة واستشهاد أحد منفّذي العمليّة و هو خليل محمد شحادة "20 عاماً" من مخيم النصيرات .
ý 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة في حي كريات مناحيم حيث قام الاستشهادي نائل عربي موسى أبو هليل من قرية دورا قضاء الخليل وهو من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حيث قام بتفجير نفسه في الحافلة التي كان يستقلها مستوطنون متطرفون ما أدى إلى مقتل 13 إسرائيلياً وإصابة 47 آخرين بجراح مختلفة.
ý 1999م السلطات الأردنيّة تبعد أربعة من قادة حماس من أراضيها، وهم من حملة الجنسيّة الأردنيّة
ý 1968م استشهاد المناضلة الفلسطينية "شادية أبو غزالة" في مدينة نابلس، إثر إحدى العمليات المسلحة، ولم تكن قد تجاوزت في ذلك الحين العشرين من عمرها.
ý 1965 م الدولة العبرية تفتح ميناء مدينة إسدود في فلسطين 48 للملاحة التجارية.