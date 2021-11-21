استمرار توقيف الأسيرة أبو فنونة في ظروف صحية صعبة

الضفة المحتلة - الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توقيف الأسيرة شذى أبو فنونة (60 عاما) من مدينة رام الله، في معتقل الدامون، بظروف صحية صعبة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسيرة أبو فنونة خضعت لعدة جلسات تحقيق وعرضت على المحكمة في عوفر عدة مرات.

والأسيرة أبو فنونة تشغل منصب مدير عام لجان العمل الصحي، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها بتاريخ 7/7/2021.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الأسيرة أبو فنونة تعاني من وضع صحي صعب، يتمثل في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومشاكل في القولون، وهي بحاجة إلى رعاية طبية وعلاج مستمر، كما أنها بحاجة إلى أن تخضع لعملية ليزر في عينها إلا أن عيادة السجن تماطل بإجرائها.