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عادة صباحية تساعد على خسارة الوزن.. ما هي؟!

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:44

عادة صباحية تساعد على خسارة الوزن
عادة صباحية تساعد على خسارة الوزن

وكالات-الرأي:

 إنقاص الوزن ليس بالأمر السهل، لكن هناك عادة صباحية بسيطة تتضمن الليمون يمكن أن تساعدك على التخلص من الدهون وخسارة الوزن الزائد.

وبينما لا يوجد حل سحري لفقدان الوزن، يوصي الكثير من الناس بشرب ماء الليمون في الصباح. كل ما عليك فعله هو شرب الماء الممزوج بالليمون كل صباح وسوف تفقد الوزن الزائد بمرور الوقت.

وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع معالجة التغذية في جي هاميلتون لمعرفة ما إذا كانت هذه العادة الصباحية السهلة قد تساعدك في الواقع على التخلص من الوزن الزائد.

وتقول هاميلتون “ماء الليمون ليس فقط بديلاً لذيذًا لمياه الصنبور العادية، بل يمكن أن يكون المفتاح للحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد، فماء الليمون يساعدك على البقاء رطبًا وهو أمر مهم للغاية لفقدان الوزن”.

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