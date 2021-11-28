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بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله

الأسير لؤي الأشقر يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:15

الأسير لؤي الأشقر
الأسير لؤي الأشقر

رام الله – الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير لؤي الأشقر (45 عامًا) من صيدا في طولكرم، علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة (49) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وذكر النادي اليوم الأحد، نقلاً عن عائلة الأسير الأشقر أنه علق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله.

وأشار النادي إلى أن الأسير الأشقر واجه خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لاسيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجملة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات.

والأسير الأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدّة ستّة شهور جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات.

كما وتعرّض لتحقيق عسكريّ قاسٍ خلال إحدى اعتقالاته عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن "النقب" عام 2007.

 

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