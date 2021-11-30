المضاد الحيوي العشوائي.. وصفة الموت

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

أشبه بصيدلية تضم كل أنواع الأدوية، يمتلئ باب الثلاجة لدى الكثير من ربات البيوت، ما بين علاج للسعال ومسكن للألم، وما بين خافض لارتفاع درجة الحرارة والانفلونزا، وعلاجات أخرى لا غنى عنها، إلا أن المضاد الحيوي يبقى المتربع وحده على مساحة ليست بصغيرة باعتباره المسعف للأمهات في كل أزمة.

وفي الوقت الذي ترى فيه الأمهات باستخدام المضاد الحيوي حلاً لعلاج أطفالهن، إلا أن العشوائية في استخدامه ودون وصف طبيب، وبلا وعي بمخاطره الصحية يهدد سلامة الأطفال.

استخدام مفرط ولكن..؟

خلود عبيد، واحدة من الأمهات اللواتي يمرض أطفالهن باستمرار، أكدت أنها كثيراً ما تلجأ للأطباء في علاج السعال واحتقان اللوز وارتفاع درجة الحرارة الناتجة عنه، مؤكدة أنها في بعض الأيام لا تستطيع أن تأخذ طفلها إلى الطبيب وتوفير العلاج اللازم له.

وقالت عبيد لـ"الرأي":" اليوم يمرض طفلي ويصبح ملازماً للفراش عدة أيام، ولا تنتعش حالته الصحية إلا بالمضاد الحيوي، وثاني يوم يشفى ومن ثم يقع طفلي الثاني فريسة للألم والمرض"، موضحة أنها في بعض الأحيان تقوم بشراء المضاد الحيوي من الصيدلية، أو تخزينه داخل الثلاجة من خلال الحصول عليه من عيادة وكالة الغوث" الأونروا".

أم المجد حسن، من الأمهات التي لا تستغني عن أدوية المضادات الحيوية في ثلاجة منزلها، موضحة أنها تجدها عند الحاجة إليها في ساعات الليل المتأخرة أو في الظروف الصعبة، بدلا من الذهاب الى المشافي والعيادات كل يوم.

وأوضحت أم المجد أنها تجلب المضاد الحيوي من عيادة الوكالة، فأطفالها كثيراُ ما يتعرضون لارتفاع درجة الحرارة والسعال والكحة والانفلونزا، وهو ما تعتبره بمثابة راحة لها في المنزل.

رحمة البلعاوي هي الأخرى ربة بيت، قالت:" حتى الآن لم يواجهني غير احتقان اللوز الذي من المفترض أن أستخدم له مضاد حيوي، لكن رغم ذلك لا أعطيه لأطفالي، لأنه يعمل على خروج التهابات البطن على الفم والأنف، وحينها نحتاج لعلاج آخر".

وأكدت في حديث لـ "الرأي"، أنها تستبدل المضاد الحيوي بالسوائل الدافئة والأكامول للسخونة في حال الاضطرار، حتى لا تعرض أطفالها للخطر مستقبلاً.

سوء الاستخدام..تهديد للصحة

وحول الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في علاج الأطفال، أكد مدير دائرة التثقيف بوزارة الصحة د. معين الكريري، أن سوء استخدام المضادات الحيوية يعتبر سبباً رئيسياً لزيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، حيث ازدادت مقاومة المضادات الحيوية إلى مستويات مقلقة للغاية في جميع أنحاء العالم، مما يهدد القدرة على علاج أنواع من العدوى، ويجعل المضادات الحيوية أقل فعالية.

ويحدث سوء استخدام المضادات الحيوية والحديث للدكتور الكريري، إما بالإفراط باستخدامها، أو استخدامها لأسباب خاطئة مما قد يسبب أضراراً صحية.

وقال في حديث لـ"الرأي":" إن إساءة استعمال المضادات الحيوية، أو الإفراط في استعمالها يسهم في جعل البكتيريا أكثر مقاومة للمعالجة، ما يمثل واحدة من أكثر التهديدات المضرة بالصحة".

وعرَف الكريري المضادات الحيوية، بأنها نوع من مضادات الميكروبات، وهي أدوية تساعد على وقف الالتهابات التي تسببها البكتيريا، وذلك عن طريق قتل البكتيريا أو منعها من التكاثر، موضحاً أن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تطوّر البكتيريا القدرة على هزيمة الأدوية المصممة لقتلها.

واستطرد بالقول:" هذا يعني أن البكتيريا لا تموت وتستمر في النمو، على الرغم من استخدام المضادات الحيوية، ويصعب القضاء على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأحيانًا يكون من المستحيل علاجها، وفي معظم الحالات تتطلب فترات إقامة طويلة في المستشفى".

ووفق ما ذكره فإن مقاومة المضادات الحيوية لا تعني أن الجسم نفسه أصبح مقاومًا لتأثير المضادات الحيوية؛ بل تعني أن البكتيريا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية المصممة لقتلها.

نصائح ثمينة

ووجه مدير دائرة التثقيف بوزارة الصحة، نصائح للأمهات حتى لا تسيء استخدام المضادات الحيوية، وللوقاية من انتشار مقاومة المضادات الحيوية ومكافحتها من خلال عدم استعمال المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، لافتا إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية مثل البرد أو الإنفلونزا ولا تعالج كل الأمراض. .

كما وجه نصائح بعدم مشاركة المضادات الحيوية مع أفراد الأسرة، إلى جانب أخذ المضادات الحيوية حسب الوصفة، وإكمال الجرعة التي وصفها الطبيب حتى لو كنت تشعر بتحسن، والالتزام بمواعيد الجرعات.

ونبه الكريري إلى أن المضادات الحيوية تكون أكثر فاعلية عندما يتم تناولها بالطريقة الموصوفة من قبل الطبيب، إضافة إلى عدم تناول المضادات الحيوية التي تم استخدامها سابقا مرة أخرى بدون استشارة الطبيب، فقد يصف الطبيب مضادا مختلفاً تبعا لحالتك في كل مرة.

وفي جانب تناول المضادات الحيوية، حذر الكريري من تناول الدواء المتبقي، مؤكداً أن تناول الدواء الخطأ يمكن أن يؤدي إلى تأخير الحصول على العلاج المناسب، وقد يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية، منبهاً الى عدم تناول المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر فقد تكون غير مناسبة للشخص المريض أيضاً.

قتل البكتيريا النافعة

الدكتور رامي العبادلة مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة في وزارة الصحة بغزة، تحدث عن ازدياد المخاوف نتيجة مقاومة الفيروسات للعديد من الأدوية؛ نظرًا للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، والذي يجعل المضاد بلا فاعلية على الفيروسات واستخدامه لقتل البكتيريا النافعة في الجسم، فيُعرّض المريض نفسه لضرر مزدوج.

ونوه العبادلة خلال انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، إلى أن الوزارة حظرت صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، وتُقّدم الإرشادات المستمرة للعاملين في الرعاية الأولية والطوارئ.

وتمنى العبادلة، استمرار الحملة الإلكترونية، مع ضرورة وجود تكاتف الجهود وترابطها بين وزارات الصحة والتعليم والزراعة.

فيما أكد الدكتور عبد الناصر صبح مدير منظمة الصحة العالمية في غزة، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يطيل المكوث في المستشفيات وزيادة عدد الوفيات، فضلًا عن زيادة المخاطر في الإجراءات الطبية لعملية زراعة الأعضاء والعلاج الكيميائي لمرضى السرطان وعلاج مرضى السكري، والجراحات الرئيسة كعمليات الولادة القيصرية.