برشلونة يسعى لمواصلة الصحوة مع تشافي خلال مواجهة بيتيس بالدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس فى الخامسة والربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسات مسابقة الدوري الإسباني، فى لقاء يسعى خلاله البارسا لمواصلة الصحوة واستمرار النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وبدأ برشلونة طريق العودة على يد أسطورته تشافي هيرنانديز، الذي تولى مسؤولية القيادة الفنية في برشلونة في نوفمبر الماضي، حيث تمكن النادي الكتالوني من تحقيق فوزين متتاليين في الدوري الإسباني، على حساب إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف نظيف، ثم على فياريال بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

وفى المقابل، يدخل فريق ريال بيتيس مواجهة برشلونة وعينه على حصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة الصراع والتقدم نحو المربع الذهبي.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.

برشلونة هذا الموسم نجح في تحقيق الفوز في ست مباريات وخمس تعادلات، مقابل ثلاث هزائم، أما ريال بيتيس فاز في ثماني مباريات وتعادل ثلاث مرات، فيما خسر أربع مباريات.

وتواجه الفريقين من قبل في 110 مباراة بالدوري الاسباني، نجح برشلونة في الفوز بـ 68 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق ريال بيتيس 21 مباراة وخيم التعادل بينهم على 21 مباراة.

سجل فريق برشلونة في شباك ريال بيتيس 262 هدف خلال الـ 110 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل فريق ريال بيتيس في شباك برشلونة 123 هدف.