النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 5/12/2021
أخبار فلسطينية
هنية: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا
عباس يناقش مع تبون منع انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي
هنية: لدينا 4 جنود لن يروا الشمس إلا عبر صفقة تبادل
د. كيلة : 100 عينة مشكوك بها وننتظر نتائجها لمعرفة اصابتها من عدمه بـ"أوميكرون"
أخبار إسرائيلية
رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات تتركز على إيران
صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا لحملهم على تقديم تنازلات
445 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
الرئيس الإسرائيلي يهنئ ولي عهد أبوظبي هاتفيا بعيد اتحاد الإمارات الذهبي
اخبار دولية
روسيا تدعو إسرائيل إلى الحوار حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
مفوضية الأمم المتحدة السامية: ما جرى بالقدس عملية قتل خارج نطاق القانون
وفقا لرؤية أمريكية.. هذا ما حمله اتفاق الأردن و"إسرائيل" والإمارات
"دويتشه فيله" تُجمد عمل 4 صحافيين بسبب تعليقات انتقدت "إسرائيل"
التلفزيون الإيراني: إسرائيل تنفذ خططها في إيران بالاستعانة بحفنة من البلطجية وأرباب السوابق
أخبار عربية
الكويت تحظر السفن التجارية المحملة بالبضائع "الإسرائيلية"
شكاوى من فصل مخيم اليرموك عن محيطه وجهود للارتقاء به صحيًّا
محمد بن زايد يدعو هرتسوغ لزيارة الإمارات
قرار كويتي يمنع دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى "إسرائيل"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات الاحتلال تعدم شابا فلسطينيا في القدس- (صور وفيديو)
فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على 1058 وحدة استيطانية
بدعوة من تبون.. الرئيس الفلسطيني يزور الجزائر الأحد
الشرق الأوسط
إسرائيل تحتج على إحياء الأمم المتحدة ذكرى قرار التقسيم
الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة 8 خطط استيطانية جديدة
الاهرام المصرية
الرئاسة الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا
الرئاسة الفلسطينية: على إسرائيل وقف الاستيطان
الشروق المصرية
الرئاسة الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا
الغد الأردنية
طرد 600 مقدسي وتنفيذ 8 مخططات استيطانية بالضفة
الاحتلال يعدم فلسطينيا من مسافة صفر في القدس-فيديو
الجيش الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا جنوبي الضفة
الشرق القطرية
سلطات الاحتلال تصادق على بناء 8 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس
قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
السلطة تلقي بالقدس إلى الهاوية بعد تراجعها عن دعوى في الجنائية الدولية
اليوم.. الإفراج عن الأسير "الفسفوس" بعد إضرابه لـ131 يوماً
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
الاحتلال يقتحم منزل شهيد القدس في سلفيت ويعتقل شقيقه
مواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة
القدس المحلية
أحدهم شقيق شهيد.. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين
الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل أريحا ويعيق تنقل المواطنين
بيت لحم: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد بحضور رئيس الوزراء
حماس ترحب بقرار الكويت بحظر دخول السفن التجارية من وإلى الاحتلال
شرطة الاحتلال تعتقل سائق يشتبه بنقله منفذ عملية القدس
الطيبي حول ما جرى بالقدس: إعدام بدم بارد
الحياة الجديدة
الطفلان هاني وهمام.. عندما يتحدى الأسير السجان
هذه السلع هي الأكثر غلاء في فلسطين منذ بدء جائحة كورونا
الاحتلال يقتحم منزل الشهيد سليمة في سلفيت ويعتقل شقيقه
وسط حراب المستوطنين وجنود الاحتلال: طلبة اللبن والساوية يصنعون التاريخ
الوزير عساف: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة قبل 15 ساعات
اشتية يدين جريمة إعدام الشاب سليمة ويدعو "الجنائية" لإضافتها لملف جرائم الاحتلال
جريدة الأيام
القطاع الخاص: فرص تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في غزة معدومة
الاحتلال يعدم شاباً في باب العامود باطلاق النار عليه من مسافة صفر
دير أبو مشعل: تشييع جثمان الشهيد مطر إلى مثواه الأخير
إصابة طالبتين بحادث دهس في نابلس
جنين: مقتل طالب وإصابة ثلاثة بجروح في شجار خارج الجامعة العربية الأميركية
بعد عامين على إقامته: الغموض يكتنف مصير المستشفى الأميركي الميداني في...
الفدائي" يتخلى عن انتصار في المتناول أمام "الأخضر السعودي"
وكالة صفا
الاحتلال يطلق قنابل غاز تجاه المزارعين والصيادين شرقي خان يونس
حماس: إعدام شهيد القدس "جريمة مكتملة الأركان"
الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل أريحا ويعيق تنقل المواطنين
الكتلة الإسلامية تدعو السلطة لمواجهة الفلتان
"الشعبية": الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية التوتر في بيت لحم عقب الاشتباكات
عقب الطعن بالقدس.. "المقاومة الشعبية" تدعو لمزيد من العمليات "الموجعة للاحتلال"
حماس تعقب على عملية الطعن بالقدس: "معركة لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا"
قيادي بحماس: ما يجري بالضفة تفريغ للجامعات من البعد الوطني والتعليمي
مؤتمرون: يمكن إلغاء قرار تصنيف بريطانيا لحماس "منظمة إرهابية"
"هيئة المعابر" بغزة تربط التسجيل للسفر عبر معبر رفح بتلقي لقاح كورونا
منتدى الإعلاميين يطالب مؤسسة "DW" بالتراجع عن تجميد عمل 4 صحافيين
"رضا" إسرائيلي عن إنقاذ السلطة للمستوطنين من رام الله
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ 111 بوضع صحي خطير
اليوم الإفراج عن الأسير كايد الفسفوس بعد خوضه إضراباً لـ131 يوماً
إيقاف محطة توليد كهرباء غزة لعدة ساعات لأعمال صيانة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
المرور: 9 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة
بلدية دير البلح تستعرض تجربتها في محاكم البلديات
فلسطين اليوم
المقاومة بغزة تطلق صاروخيين تجريبيين نحو البحر
600 انتهاك منذ بداية العام.."91" انتهاكا للمحتوى الفلسطيني خلال نوفمبر
الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل أريحا ويعيق تنقل المواطنين
حماس: اعدام الشاب سلمية جريمة مكتملة الأركان وسلوك اجرامي
سما نيوز
اشتيه: المانحون لا يساعدوننا في تغطية الرواتب..واسرائيل تستنزفنا بالخصومات الشهرية
صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟
أول تعليق رسمي فلسطيني على اعدام الشهيد سليمة: "جريمة حرب موثقة.. على الهواء مباشرة"
ضجة داخل إسرائيل بعد إعدام منفذ عملية طعن في القدس: "جريمة حرب صارخة"
الإندبندنت : غوغل عرضت قمصانا تُمجّد حماس رغم حظر الحركة في بريطانيا
الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تشرين الأول
عرب 48
مستوطنون يقتحمون الأقصى وعائلة الرجبي تهدم منزلها قسرا
اعتقالات بالضفة طالت شقيق الشهيد شوكت ومواجهات بالقدس ونابلس
القدس المحتلة: إعدام شاب بنيران "حرس الحدود" وبينيت ولابيد يدعمان الجنديين
غزة: التطعيم هو شرطٌ للسفر عبر معبر رفح
مقتل طالب وإصابة آخرين جراء شجار في الجامعة العربية الأميركية في جنين
وكالة وفا
"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتا ...
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في واد الح ...
ثمانية أعوام على رحيل القائد الأممي نيلسون ما ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م عملية استشهادية في "نتانيا" حيث قتل 6 صهاينة وإصابة العشرات في عملية استشهادية في مدينة نتانيا المحتلة نفّذها الاستشهاديّ لطفي أمين أبو سالم، من قرية كفر راعي قضاء جنين، وسرايا القدس تعلن مسؤوليّتها عن العملية
- 2001م عملية استشهادية بالقرب من مفترق هيلتون بالقدس المحتلة، وكان بداخل الفندق شخصيات هامة، ولكن الحراسات المشددة حالت دون وصول الاستشهادي إلى داخل الفندق مما اضطر الشهيد داود علي صوي من بيت لحم من قرية أرطاس، إلى تفجير نفسه خارج الفندق مما أدى إلى إصابة 8 من الصهاينة ومقتل صهيوني واحد فيما بعد، وأعلنت سرايا القدس مسئوليتها عن العملية.
- 1993م عملية فدائية في حولون حيث قام المجاهد خالد شحادة من حركة الجهاد الإسلامي بمهاجمة مجموعة من قوات الاحتلال قرب محطة الحافلات المركزية بحولون مما أدى إلى مقتل جندي واستشهاد منفذ العملية.
- 1977م مؤتمر قمة الصمود والتصدي في طرابلس يدين زيارة السادات للقدس المحتلة.
- 1949 م رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يقرر اتخاذ القدس (الغربية) عاصمة للدولة العبرية وينتقل إليها.
- 1947 وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى فلسطين والدول العربية.