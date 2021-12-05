غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 5/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

هنية: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا

هنية: لدينا 4 جنود لن يروا الشمس إلا عبر صفقة تبادل

أخبار إسرائيلية

رئيس الموساد يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات تتركز على إيران

صحيفة عبرية: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين جنسيا لحملهم على تقديم تنازلات

445 إصابة جديدة ب إصابة جديدة ب كورونا في إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي يهنئ ولي عهد أبوظبي هاتفيا بعيد اتحاد الإمارات الذهبي

اخبار دولية

روسيا تدعو إسرائيل إلى الحوار حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

مفوضية الأمم المتحدة السامية: ما جرى بالقدس عملية قتل خارج نطاق القانون

التلفزيون الإيراني: إسرائيل تنفذ خططها في إيران بالاستعانة بحفنة من البلطجية وأرباب السوابق

أخبار عربية

محمد بن زايد يدعو هرتسوغ لزيارة الإمارات

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قوات الاحتلال تعدم شابا فلسطينيا في القدس- (صور وفيديو)

فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على 1058 وحدة استيطانية

بدعوة من تبون.. الرئيس الفلسطيني يزور الجزائر الأحد

الشرق الأوسط

إسرائيل تحتج على إحياء الأمم المتحدة ذكرى قرار التقسيم

الاهرام المصرية

الرئاسة الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا

الرئاسة الفلسطينية: على إسرائيل وقف الاستيطان

الشروق المصرية

الرئاسة الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

سلطات الاحتلال تصادق على بناء 8 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

أحدهم شقيق شهيد.. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل أريحا ويعيق تنقل المواطنين

بيت لحم: الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد بحضور رئيس الوزراء

حماس ترحب بقرار الكويت بحظر دخول السفن التجارية من وإلى الاحتلال

شرطة الاحتلال تعتقل سائق يشتبه بنقله منفذ عملية القدس

الطيبي حول ما جرى بالقدس: إعدام بدم بارد

الحياة الجديدة

الوزير عساف: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة قبل 15 ساعات

اشتية يدين جريمة إعدام الشاب سليمة ويدعو "الجنائية" لإضافتها لملف جرائم الاحتلال

جريدة الأيام

القطاع الخاص: فرص تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في غزة معدومة

الاحتلال يعدم شاباً في باب العامود باطلاق النار عليه من مسافة صفر

دير أبو مشعل: تشييع جثمان الشهيد مطر إلى مثواه الأخير

إصابة طالبتين بحادث دهس في نابلس

جنين: مقتل طالب وإصابة ثلاثة بجروح في شجار خارج الجامعة العربية الأميركية

بعد عامين على إقامته: الغموض يكتنف مصير المستشفى الأميركي الميداني في...

الفدائي" يتخلى عن انتصار في المتناول أمام "الأخضر السعودي"

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

اشتيه: المانحون لا يساعدوننا في تغطية الرواتب..واسرائيل تستنزفنا بالخصومات الشهرية

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟

أول تعليق رسمي فلسطيني على اعدام الشهيد سليمة: "جريمة حرب موثقة.. على الهواء مباشرة"

ضجة داخل إسرائيل بعد إعدام منفذ عملية طعن في القدس: "جريمة حرب صارخة"

الإندبندنت : غوغل عرضت قمصانا تُمجّد حماس رغم حظر الحركة في بريطانيا

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في تشرين الأول

عرب 48

مستوطنون يقتحمون الأقصى وعائلة الرجبي تهدم منزلها قسرا

اعتقالات بالضفة طالت شقيق الشهيد شوكت ومواجهات بالقدس ونابلس

القدس المحتلة: إعدام شاب بنيران "حرس الحدود" وبينيت ولابيد يدعمان الجنديين

غزة: التطعيم هو شرطٌ للسفر عبر معبر رفح

مقتل طالب وإصابة آخرين جراء شجار في الجامعة العربية الأميركية في جنين

وكالة وفا

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