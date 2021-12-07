المبيدات الحشرية..إجراءات صارمة لضمان غذاء آمن للمواطن

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

يلجأ المزارعون في قطاع غزة إلى استخدام مبيدات حشرية بأنواع مختلفة في رش مزروعاتهم بهدف مكافحة الحشرات الضارة والديدان القارطة للثمار، الأمر الذي من الممكن أن يترك أثراً سلبياً على صحة المواطن الذي يستهلك هذه المزروعات، وذلك في حال عدم وصولها لفترة الأمان الكاملة أو الافراط في استخدامها.

وفي الوقت الذي يقوم به بعض المزارعين في منح المحاصيل الزراعية فترة الأمان الكاملة، ُيفرط مزارعون آخرون في استخدام المبيدات الحشرية والهرمونات لإنضاج الفاكهة والخضار قبل أوانها، وللقضاء على الحشرات الضارة، وسط تزايد المخاوف من احتمال وجود علاقة بين هذه المبيدات، وارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة.

المزارع خالد قديح، أحد المزارعين الذين يستخدمون المبيدات الحشرية في مكافحة الديدان آكلة الأوراق أو الثمار، لكنه في الوقت ذاته يستخدم المبيدات التي تصل فترة أمانها إلى ثلاثة أيام، منها مبيد الأطلس ودسيس ودروسبان.

مبيدات وفترة أمان ولكن؟

كما يستخدم المزارع قديح مبيد انتركول أو منسيدان أو رادوميل جولد أو منكور، وهذه المبيدات فترة أمانها من ٥ إلى ٧ أيام، ويتم استخدامها في حال إصابة المحاصيل الزراعية بمرض اللفحة أي مع التغيرات المناخية.

وقال قديح في حديث لـ"الرأي": هناك مبيدات قوية فترة أمانها طويلة، ولكن نحن نقوم برشها في بداية الموسم، لأن الاشتال تكون صغيرة، ويكون معها فترة لكي تأخذ مفعول المبيد وفترة الأمان".

ووفق ما ذكره فإن هناك مبيدات حشرية فترة أمانها من 14 يوم إلى 20 يوم، مثل سيرين وشرباز والبسيس والماتش، فيما يعتبر مبيد النيماكور من أخطر أنواع المبيدات الحشرية، لأن فترة الأمان الخاصة به تصل إلى 90يوم.

وفي الوقت الذي يقوم به بعض المزارعين في منح المحاصيل الزراعية فترة الأمان الكافية، إلا أن البعض الآخر لا يلتزم بفترة الأمان الكاملة، خشية من ظهور أثر الأدوية المغشوشة بعد الاستخدام.

أحد المزارعين الذي تحدث لـ "الرأي"، أوضح أنه لا يمنح المحاصيل الزراعية الخاصة به فترة الأمان الكاملة، معللاً ذلك بأنهم قد يكتشفون وجود أثر للأدوية المغشوشة من قبل بعض التجار.

وأكد أنه يستخدم العديد من المبيدات الحشرية، في حين يرى أن هناك تقصيرا من وزارة الزراعة في مراقبة متبقيات المبيدات الحشرية في المحاصيل الزراعية، على حد تعبيره.

ثمار ناضجة قبل الأوان

وفي الوقت الذي تعد فيه الأراضي الزراعية في قطاع غزة المحاصر، مصدر رزق للكثير من العائلات ميسورة الحال، إلا أن المواطنون لا يخفون قلقهم من إمكانية تسبب متبقيات المبيدات الحشرية في بعض الخضار بأمراض مسرطنة، نتيجة لجوء مزارعين إلى استخدام مبيدات ومواد كيماوية لتحسين إنتاجهم، بما يشكل خطر على حياة الأهالي.

وفي سوق معسكر الشاطئ بغزة، كانت أم إسماعيل حجاج تقف أمام بائع الخضار لشراء ثمار البندورة، فيما تحدثت الى سيدة أخرى كانت بجوارها موجهة بالقول:" البندورة مرشوشة ومن كثر الرش بيضاء لونها، حتى لون الثمرة غير واضح".

وأكدت حجاج أن المواطن يأكل على بركة الله، لكن الشطارة فيمن يغسل الثمرة جيدا قبل تناولها، لكنها في الوقت ذاته لم تخف قلقها من تلك المبيدات التي يقوم المزارعين بوضعها على المحاصيل بهدف انضاجها في وقت قياسي.

أحد البائعين هو الآخر كان يضع أمامه صناديق من فاكهة الخوخ، وعند سؤاله حول ماهية اللون الأبيض المتناثر على الفاكهة، أشار بأن اللون الموجود على الثمرة هو من الغبار ولوجودها فترة طويلة داخل الأقفاص.

مخاطر جمة

الخبير البيئي في الجامعة الإسلامية بغزة، عبد الفتاح عبد ربه، أوضح أن الافراط في استخدام المبيدات الحشرية يزيد من تلوث الهواء والتربة والماء، وقتل الحشرات النافعة والأعداء الطبيعية للآفات.

وقال عبد ربه في حديث لـ"الرأي":" لا يتوقف مخاطرها عند هذا الحد، فهي تعمل على التسبب بمشكلات صحية، وزيادة مناعة الحشرات للمبيدات الحشرية".

الزراعة..إجراءات وفحوصات

من جهته أكد الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة م. أدهم البسيوني أن وزارته تقوم بعدة إجراءات في فحص جودة المبيدات ومتبقياتها، وتتمثل في استقبال الشحنات الواردة الى قطاع غزة، ومطابقتها للتصاريح الصادرة.

وقال البسيوني في حديث لـ"الرأي":" أيضاً يتم الفحص المخبري لعينات المبيدات، والتأكد من جودتها في مختبرات وزارة الزراعة، إلى جانب إصدار شهادات فحص العينات التي توضح مطابقتها للمواصفات".

وإلى جانب ذلك، تقوم وزارة الزراعة بجلب عينات من الخضراوات المصدرة، والفواكه المستوردة لفحصها مخبرياً، والتأكد من سلامتها، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا التحليل الآلي بتوظيف hplc، gc-MS لتحليل تراكيز المبيدات، وتتبع متبقياتها في العينات الغذائية.

وبيَن البسيوني إلى أن مئات العينات يتم فحصها مخبرياً، حيث يتم الافراج عن المطابق للمواصفات أو التحفظ وإتلاف المخالف منها.

وفي حال عدم مطابقة العينات لمعايير الجودة، والحديث للبسيوني، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحاً أن كل هذه الإجراءات تخضع للفحص في مختبر وقاية النبات بوزارة الزراعة بغزة، من أجل ضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك الفلسطيني.

500 طن

مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة وائل ثابت قال في وقت سابق إن قطاع غزة يستهلك سنويًّا 400-500 طن من المبيدات الحشرية والفطرية سنويًّا، إضافة إلى المبيدات الآمنة ومعقمات التربة.

وأكد ثابت أن استعمال هذه المبيدات يتم وفق قوانين صارمة تفرضها وزارة الزراعة على المزارعين، وتتزامن مع حملات توعية وحملات فنية مكثفة من أجل الوصول بالمزارع والمواطن لبر الأمان من حيث استخدام المبيدات.

أنظمة رقابة

وأوضح أن كمية المحاصيل التي تُصدَّر لم يرجع منها أيُّ شحنة تثبت أن فيها متبقيات مبيدات، كما أن الفحوصات التي تقوم بها الوزارة في المختبرات الخارجية لعينات عشوائية من منتجات القطاع الزراعي كلها تؤكد عدم وجود أيِّ متبقيات.

وقال ثابت: هناك محددات لاستخدام المبيدات تحددها وزارة الزراعة، أولها: استخدام المبيدات المرخصة في فلسطين والدول المجاورة، كما يمنع استخدام المبيدات التي ثبت أنها تضر بصحة الإنسان والبيئة.

وأضاف: "المبيدات التي نستخدمها في القطاع تحمل أرقامًا، ومسموح استخدامها دوليًا، كما أن المزارع الذي يتداول هذه المبيدات يجب أن يكون مسجلًا لدى وزارة الزراعة ليحصل على موافقة لتقديم طلب لاستيراد المبيدات، التي ما إن تدخل القطاع حتى يفحصها مهندسون متخصصون بإرسال عيِّنات من كل صنف".

وأشار ثابت إلى أن موضوع تداول المبيدات يحظى بأنظمة رقابة مشددة من خلال الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، وهذه الإدارة تُعنى بتنظيم تداول المبيدات في الأسواق، والرقابة عليها وعلى المنتجات الزراعية عمومًا، وتطبيق أنظمة المكافحة التي من شأنها أن تخفف استخدام المبيدات إلى الحد الأدنى.

وأكد أن الهدف العام للوزارة هو تخفيف استعمال المبيدات للحد الأدنى من خلال إدخال أنظمة عمل متكاملة تُعنى باستخدام كل الوسائل التي من شأنها الحد من الآفات قبل اللجوء إلى استخدام المبيدات، لافتًا إلى أن استخدامه يكون ضمن ضوابط محددة يُراعَى فيها فترة الأمان ونوعية المحصول والوقت الخاص بالإنتاج.

وأشار ثابت إلى استحداث نظام وسم المبيدات في السنوات الماضية، وهو نظام يهدف لضبط المواد الداخلة من المبيدات إلى القطاع، من خلال أخذ التصاريح المسبقة والتأكد من شهادات المنشأ، إذ يؤخذ منها عينات للمختبرات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وأنها ضمن السجل المرخص والموجود في القطاع".

وأضاف: "وبعد ذلك تخرج الطواقم الفنية وتضع وسمًا خاصًّا على كل عبوات المبيدات، يقرؤُه برنامج إلكتروني موجود لدى الأطقم الفنية في الوزارة"، منبهًا إلى وجود مبيدات لا يمكن للمحلات بيعها أو السماح بتداولها إلا من خلال الحصول على موافقة من وزارة الزراعة.

توعية وإرشاد

وذكر أن هناك العديد من المبيدات مقيدة الاستخدام يُشترط على المزارعين في القطاع التقدم بطلب من أجل الحصول عليها واستخدامها، لتخرج بعدها أطقم فنية لمعاينة التربة والأرض والمحصول والتأكد من الاستخدام الصحيح لهذا المبيد وفق الشروط اللازمة. وبين ثابت أن الطواقم الإرشادية في الوزارة تعمل على توعية وإرشاد المزارعين، من أجل نجاح نمو محاصيلهم وتخفيف استخدام المبيدات؛ تشجيعًا للمكافحة الحيوية، واستخدام المبيدات الآمنة العضوية.

وأكد أن الوزارة تعمل سنويًّا على فحص عينات عشوائية من المنتجات الزراعية في الأسواق والحقول للتأكد من خلوها من أيِّ متبقيات، مشيرًا إلى أنه لم يثبت خلال العام الماضي وجود متبقيات في أيٍّ من المنتجات الزراعية.

وبيَّن أن الوزارة تعمل على متابعة الأشتال في المشاتل وكيفية رعايتها وتقديم الخدمات الفنية، كما أدخلت نظام تطعيم الخضار والذي يُعنى بتطعيم الخضار على أصول مقاومة يتم من خلال الاستغناء عن المبيدات كما حصل في الخضار، واللوزيات، والبطيخ.

وبين أن الوزارة اتجهت لاستعمال تقنية التطعيم من خلال استخدام أصول مقاومِة لأمراض التربة ومنها البطيخ المطعم، حيث لا تُستخدم أيُّ مبيدات، كما توصلت الوزارة إلى الأصول المطعمة والمقاومة لأمراض التربة في البندورة، وأجرت دراسات لتوسعة هذه التقنية حتى تشمل محاصيل أخرى.

وأفاد ثابت بأن هناك إجراءات تشجيعية ورقابية وأنظمة وقوانين يُتعامل بها، وحملات توعية وأنظمة حديثة تُستجلب من أجل جلب كل ما يمكن أن يشكل بديلًا عن استخدام المبيدات وفحص عينات عشوائية للتأكد من خلوها من المتبقيات.

وأردف: "كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى التقليل من استخدام المبيدات وتوفير الأمن الغذائي كمًّا ونوعًا"، مستدركًا:" ولكن في الوقت ذاته نحن نسمح باستخدام المبيدات الأكثر أمانًا وفترة الأمان لديها قصيرة من 3-7 أيام ويكون استخدامها في مكافحة الحشرات".