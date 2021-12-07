مدرسة شهداء المغازي تشارك البلدية حملة خضراء بسواعد شبابنا

غزة-الرأي

شاركت مدرسة شهداء المغازي بلدية المغازي في فعاليات الحملة المجتمعية الكبرى للتطوع "خضراء بسواعد شبابنا" في المخيم، بمشاركة مدير المدرسة وقائد الفتوة ومشرف اللغة الإنجليزية مصطفى أبو عطوان، وذلك تحقيقا لأهداف الخطة السنوية في تعزيز المشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي وخلق ثفافة التطوع لدى الطلاب

وتاتى تلك المشاركة بتنظيم ورعاية وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الزراعة وبالتعاون مع الهيئات المحلية في قطاع غزة والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في الخامس من شهر ديسمبر .