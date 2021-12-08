المستشار محمد النحال يتسلم مهام منصبه الجديد نائبا عاماً

غزة- الرأي

استلم المستشار د. محمد النحال، مهام منصبه الجديد نائباً عاماً بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر بعد تصديق المجلس التشريعي عليه اليوم.

ويأتي د. النحال خلفا للنائب العام السابق المستشار ضياء الدين المدهون الذي استلم مهام منصبه الجديد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.



وأكد المستشار النحال خلال المراسم، على أهمية عمل النيابة في نشر رسالة العدل السامية التي يسعى لتحقيقها من خلال تكاتف الجهود وتضافرها مع أركان العدالة وموظفيها، وأشاد في كلمته بجهود سلفه من النوّاب العامين السابقين، بدايةً من المستشار إسماعيل جبر، الذي أسس مسيرة العمل النيابي، ثم خَلَفه المستشار محمد عابد، الذي واصل المسير على ذات الدرب، و انتهاءً بالمستشار ضياء الدين المدهون.

النحال في سطور:

• حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي

• عمل محاضرا ورئيسا لقسم القانون في الجامعة الإسلامية

• له عشرات الأبحاث القانونية والمشاركات الأكاديمية والحقوقية المُتميزة.

• عمل مستشارا قانونيا في وزارة الخارجية

• عمل رئيسا للهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم “الاحتلال الإسرائيلي” (توثيق)،

• عمل وكيلا لوزارة العدل منذ عام 2017

• أشرف على تنظيم العلاقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.

• ساهم في تجويد بيئة التقاضي ورفد القضاة بقضاة أكفاء وتهيئة مقرات القضاء والمحاكم.

• أشرف على تطوير الأنظمة الحاسوبية لتجويد الخدمة القضائية المقدمة للمواطن.

• أشرف على إنشاء فرع للطب الشرعي في خانيونس.

• أشرف على تطوير بروتوكول عصري لإجراءات الفحص في المعمل الجنائي

• أشرف على افتتاح مقر جديدا للمعهد العالي للقضاء.

• عمل على تطوير برنامج السجل العدلي الوطني.

• ساهم في إصدار قانون معاصر ودليل إجرائي ينظم عمل كتاب العدل

• أشرف على إصدار أدلة إجرائية خاصة بكافة خدمات الوزارة.

• أشرف على تعديل قانون البينات الفلسطيني لتمكين الوزارة من منح شهادة خبير.

• منح شهادات الخبرة لما يزيد عن 100 خبير فلسطيني في كافة المجالات والتخصصات.

• قام بتفعيل التحكيم المؤسسي واعتماد 11 مؤسسة تحكيم على مستوى القطاع.