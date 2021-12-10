كيفية استخدام Facebook Marketplace لشراء أو بيع العناصر



تعد Facebook Marketplace هي ميزة مجانية تتيح للمستخدمين شراء وبيع وتداول العناصر مع الأشخاص القريبين عبر الإنترنت، وستجد جميع أنواع العناصر المعروضة للبيع، وهنا نرصد لك كيفية الوصول إلى Facebook Marketplace على المتصفح أو تطبيق الهاتف، وكيفية بيع العناصر عليه أيضا، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية الوصول إلى Facebook Marketplace لشراء أى عناصر

عادةً ما يكون الوصول إلى Facebook Marketplace عملية مباشرة، فإذا كنت على موقع Facebook، فيمكنك الوصول إليه بالضغط فوق رمز Marketplace في القائمة الرئيسية الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.



إذا كنت تستخدم تطبيق Facebook، فاضغط فوق رمز القائمة (يبدو وكأنه ثلاثة خطوط أفقية)، ثم اضغط فوق Marketplace، وإذا كنت لا تراه في القائمة، فاضغط فوق رؤية المزيد للحصول على القائمة الكاملة.



إذا كنت لا ترى Facebook Marketplace عند تسجيل الدخول إلى Facebook، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:



• تسجيل الخروج من Facebook، ثم تسجيل الدخول مرة أخرى.



• قم بإلغاء تثبيت تطبيق Facebook، ثم أعد تثبيته.



• قم بتغيير منطقة ملفك الشخصي على Facebook إلى بلد يدعم Marketplace، وللقيام بذلك، قم بتحرير حسابك وتغيير مدينتك الحالية.



• إذا كان لديك حساب Facebook جديد، فاستخدمه بانتظام للمساعدة في إثبات أنه حساب حقيقي لـ Facebook، وقم بالإعجاب والتعليق على المشاركات ومشاركة الصور وإضافة الأصدقاء.



• قم بزيارة موقع Facebook Marketplace عبر عنوان URL مباشر.

كيفية البيع على Facebook Marketplace

يمكنك لبيع شيء ما على Facebook Marketplace، الانتقال إلى قسم Marketplace في التطبيق أو موقع الويب، ثم تحديد إنشاء قائمة جديدة.

كما أنه لمزيد من التفاصيل حول ما يمكنك بيعه وما لا يمكنك بيعه، ونصائح للتميز، راجع دليل البيع على Facebook Marketplace.