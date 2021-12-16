ديوان الفتوى يلقي محاضرة لإيضاح دوره في العملية التشريعية

غزة- الرأي

نألقى مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والتشريع والاتفاقيات والعقود بديوان الفتوى والتشريع، محاضرة نظمها نادي طالبات كلية الشريعة والقانون بقسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بعنوان "مهام ديوان الفتوى والتشريع واختصاصاته" لتعريف ونشر وإبراز دور ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية وإعداد وصياغة مشاريع القوانين ونشر التشريعات في الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية".



وحضر المحاضرة د. عفيف أبو كلوب ود.عمر سعد و أ. معاذ الجعبري أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية وعدد من طالبات قسم الشريعة والقانون، وتفاعل الحضور مع محاور المحاضرة.



وفي نهاية المحاضرة أشاد أ. جندية بالجامعة الإسلامية وخاصة قسم الشريعة والقانون كونها تبذل قصارى جهدها لتثقيف طلابها بالموضوعات غير المعروضة في المساقات المقررة.