النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2143) الجمعة 17/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

حماس: إسرائيل غير جادة بتحريك ملف تبادل الأسرى

الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل لجعل الفلسطينيين أقلية في القدس

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل قابلت دعوات السلام بمزيد من العدوان

أخبار إسرائيلية

أوميكرون» يصل إلى الكنيست وعزل 21 حارسا وموظفا ونائبا

اخبار دولية

الجمعية العامة تصوّت بالأغلبية على قرار يؤيد حق شعبنا في تقرير المصير

إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

ترامب يعترف بـ"استغلاله"من تل أبيب لاغتيال قاسم سليماني ويتوعد بكشف كواليس العملية

«رشقات» إسرائيلية جنوب سوريا... وإسقاط «مسيرة» قرب «التنف» الأميركية

الأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية وزير الخارجية السعودي: يجب وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

الصحف العربية

القدس العربي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاحتلال يخطر بهدم قبّة مسجد في القدس ويصيب العشرات في الخليل ويستولي على 11 دونما من أراضي طولكرم لصالح أنشطة استيطانية

فلسطينيون يحتجون على “سرقة إسرائيل” للتراث- (صور)

الأسرى يترقبون عمليات قمع إسرائيلية وحشية بعد قرارات “الكنيست” ضدهم

حماس: إسرائيل غير جادة بتحريك ملف تبادل الأسرى

الشرق الأوسط

اتهام عنصر في «حماس» وآخر إسرائيلي بالتجسس للحركة

الاهرام المصرية

فلسطين ترصد أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون

إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال المطاطي في مخيم الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

الشروق المصرية

مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخريين في هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة

تقرير: مقتل وإصابة ثلاثة إسرائيليين فى الضفة الغربية

الصحة الفلسطينية تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

شرطة الاحتلال تعتقل 9 مواطنات من جنين في القدس

الرئيس يهاتف زوجة محافظ غزة الأسبق محمد القدوة معزيا بوفاته

"الصحة" تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب جنين

جريدة الأيام

عشرات الإصابات خلال مواجهات في العروب وهدم ثلاثة منازل في سلوان

اليونسكو" تعتمد فن التطريز الفلسطيني ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية

بيت لحم: "أوميكرون" يبدّد الآمال بعيد ميلاد طبيعي

دراسة : 75.9% من الفلسطينيين في الضفة طوروا أجساماً مضادة لـ"كورونا"

مصدر: الانتخابات المحلية غير مطروحة للنقاش في غزة

الأغوار: نبع "خلة خضر" المائي في "الفارسية" بقبضة الاستيطان

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين في عملية إطلاق نار شمال نابلس

اسرائيل تتجهز لحرب شاملة.. تقرير يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية..

شرخ داخل الائتلاف بسبب تصريحات بار ليف: اسرائيل تتهم أوروبا والاتحاد يتفاجئ ويطالب بتوضيحات

وزارة الصحة تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون

مستوطن يروي تفاصيل عملية نابلس

عرب 48

مشعل من بيروت: لن نذهب نحو احتراب في المخيّمات

جامعة بيرزيت: هذا ما حدث في قاعة "الشهيد كمال ناصر"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

17 كانون أول (ديسمبر)

2005م استشهد المجاهد خالد أبو ستة (25 عاماً) أحد كوادر كتائب أبو الريش، في عملية اغتيالٍ صهيونيّة بالقرب من معبر صوفا في قطاع غزة

2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني على أراضي مدينة خان يونس، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام الحي النمساوي غرب المدينة وبدأت بهدم المنزل والبيوت بحجة إطلاق قذائف الهاون من هذه البيوت.

2003م كتائب القسّام تنسف برج مراقبة عسكريّاً صهيونياً جنوب رفح على الحدود المصريّة ، في عمليّة اعترف الاحتلال بأنها نوعية، و ذلك عن طريق تلغيم أساسات البرج عبر نفقٍ طويل تحت الأرض . و أدّت العمليّة إلى مصرع جنديّ صهيوني و إصابة العشرات

2002م الرئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات يصدر أمراً للأجهزة المنية بالإفراج عن د. عبد العزيز الرنتيسي بعد ما يقارب من 5 شهور من اعتقاله .

1992م إبعاد قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى "مرج الزهور" حكومة الاحتلال تستأنف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الحرب المعقودة 12/8/1949م ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تقوم (إسرائيل) رداً على خطف وقتل أحد حراس الحدود بإبعاد 413 من المدنيين الفلسطينيين 362مينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس و41ممن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى وادي العقارب في جنوب لبنان عبر معبر زامرية في ظل ظروف وأجواء ثلجية قاتلة.

1992م الاحتلال الإسرائيلي يبعد 415 من القادة والناشطين في حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين" إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان.

1987م لجنة العلاقات بالأمم المتحدة تصدر القرار 42/210 الذي تدعو فيه الولايات المتحدة للسماح لبعثة المراقب العام عن منظمة التحرير الفلسطينية لديها من أداء مهماته الرسمية