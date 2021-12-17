النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2143) الجمعة 17/12/2021
أخبار فلسطينية
حماس: إسرائيل غير جادة بتحريك ملف تبادل الأسرى
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل لجعل الفلسطينيين أقلية في القدس
حماس تستنكر حملة السلطة "المسمومة" ضد مناصريها في الخليل
"حماس" تبارك عملية "نابلس البطولية"
فلسطين ترصد أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون
مشعل يدعو لبنان لإصدار قوانين وإجراءات تسهل حياة الفلسطينيين
عساف: اعتقالات واعتداءات السلطة خطيرة وتضرب السلم الأهلي
الشيخ عدنان يدعو نشطاء الضفة لفضح أمن السلطة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل قابلت دعوات السلام بمزيد من العدوان
العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة
أخبار إسرائيلية
«أين الهدايا؟».. حركة إسرائيلية تطالب نتنياهو بإعادة هدايا اختفت بعد رحيله
اسرائيل تهدد لبنان وتتوعد حزب الله: سندمر البنى التحتية اللبنانية
"اسرائيل" تضيف تركيا وألمانيا وأمريكا والمغرب الى قائمة الدول الحمراء
أوميكرون» يصل إلى الكنيست وعزل 21 حارسا وموظفا ونائبا
اخبار دولية
أربعة ملايين يورو من ألمانيا لبناء البيوت المدمرة في غزة
الجمعية العامة تصوّت بالأغلبية على قرار يؤيد حق شعبنا في تقرير المصير
إدارة بايدن تجدد التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني
ترامب يعترف بـ"استغلاله"من تل أبيب لاغتيال قاسم سليماني ويتوعد بكشف كواليس العملية
أخبار عربية
«رشقات» إسرائيلية جنوب سوريا... وإسقاط «مسيرة» قرب «التنف» الأميركية
الأردن ينفي إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود الأردنية
مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي: يجب وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني
مصر والسعودية تؤكدان على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاحتلال يخطر بهدم قبّة مسجد في القدس ويصيب العشرات في الخليل ويستولي على 11 دونما من أراضي طولكرم لصالح أنشطة استيطانية
فلسطينيون يحتجون على “سرقة إسرائيل” للتراث- (صور)
الأسرى يترقبون عمليات قمع إسرائيلية وحشية بعد قرارات “الكنيست” ضدهم
حماس: إسرائيل غير جادة بتحريك ملف تبادل الأسرى
الشرق الأوسط
اتهام عنصر في «حماس» وآخر إسرائيلي بالتجسس للحركة
مستوطنون يتنكرون بزي عربي لاقتحام الأقصى
مسؤول فلسطيني: واشنطن لم تقدم على خطوة جدية لفتح أفق سياسي
الاهرام المصرية
فلسطين ترصد أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون
إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال المطاطي في مخيم الخليل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية
الشروق المصرية
مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخريين في هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة
تقرير: مقتل وإصابة ثلاثة إسرائيليين فى الضفة الغربية
الصحة الفلسطينية تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون
مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية
الغد الأردنية
مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون يستأنفون الحوار الاقتصادي، فما المنتظر منه؟
انقسام في إسرائيل حول غزة بين الدعوة للتهدئة والدفع تجاه الحرب
الشرق القطرية
إعدام جريح يفضح مجدداً الوجه الإجرامي للاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور مصرع مستوطن وإصابة 2 بإطلاق نار شماليّ الضفة الغربية
الاحتلال يشدد إجراءاته بالضفة عقب مقتل مستوطن بإطلاق نار
الغرفة المشتركة تعلن عن إجرائها مناورة "الركن الشديد2" قريبا
مستوطنون يعتدون على المواطنين ومركباتهم شرق الخليل
حماس بغزة تستقبل وفداً من الجهاد الإسلامي
السلطة تغلق أكبر مساجد الخليل الجمعة لمنع خروج مسيرة لحماس
الاحتلال يعتدي بالضرب على طفل في الخليل
المرور بغزة: وفاة طفلة متأثرة بجراح خطيرة إثر حادث سير
حماس تعزّي الأردن في وفاة "الطراونة"
القدس المحلية
الشرطة تعلن تأمين عودة طفل إلى غزة بعد أن تركه والده قرب حاجز قلنديا
مصرع طفلة وشاب في حادثين منفصلين بغزة
الموت يغيب الشاعر والمحاضر الجامعي المناضل معين جبر
أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز التعاون الثقافي
الاحتلال يحول الأسيرة شروق البدن للإعتقال الإداري من جديد
الحياة الجديدة
شرطة الاحتلال تعتقل 9 مواطنات من جنين في القدس
الرئيس يهاتف زوجة محافظ غزة الأسبق محمد القدوة معزيا بوفاته
"الصحة" تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون"
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب جنين
جريدة الأيام
عشرات الإصابات خلال مواجهات في العروب وهدم ثلاثة منازل في سلوان
اليونسكو" تعتمد فن التطريز الفلسطيني ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية
بيت لحم: "أوميكرون" يبدّد الآمال بعيد ميلاد طبيعي
دراسة : 75.9% من الفلسطينيين في الضفة طوروا أجساماً مضادة لـ"كورونا"
مصدر: الانتخابات المحلية غير مطروحة للنقاش في غزة
الأغوار: نبع "خلة خضر" المائي في "الفارسية" بقبضة الاستيطان
وكالة صفا
محللون: عملية نابلس أثبتت فشل الاحتلال في سيطرته على الضفة
تعرضت المركبة لإطلاق 16 رصاصة.. تفاصيل جديدة عن عملية نابلس
كتلة الصحفي: اعتقال السلطة للصحفيين امتهان للكرامة الوطنية وعدوان على القانون
تحذيرات إسرائيلية من ارتفاع وتيرة العمليات في الضفة والقدس
فصائل فلسطينية تبارك عملية نابلس: جاءت ردًا سريعًا على جرائم الاحتلال بالضفة والقدس
خضر عدنان: إغلاق السلطة لمساجد الخليل تضييق على المقاومة وبسط للقبضة الأمنية
بالصور مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار شمالي نابلس
الجهاد لـ"صفا": نرحب بالرؤية الوطنية للشعبية ولا نتوقع استجابة السلطة لها
الاحتلال يتخوف من عودة حماس لساحة الضفة الغربية
الأحمد معلقًا على رؤية الشعبية: مللنا من مبادرات المصالحة دون إنجاز
وكالة الرأي الفلسطينية
شرطة المرور: وفاة شاب في حادث سير ذاتي بخانيونس
قريبًا... مناورات عسكرية مشتركة لفصائل المقاومة
الإعلام الحكومي يواصل زياراته لعدة مؤسسات ودوائر إعلامية
جيش الاحتلال يُحقق في سرقة آلاف الطلقات من قاعدة عسكرية
الاحتلال يُقديم لائحة اتهام ضد سائق بدعوى إيصال منفذ عملية
حماس ترحب برؤية الجبهة الشعبية لترتيب البيت الفلسطيني
فلسطين اليوم
خبراء: مناورة الغرفة المشتركة للمقاومة تحمل في بطنها عدة رسائل
شرطة الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيات بعد عودتهن من المسجد الاقصى للضفة الغربية
اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة النقدية 100 دولار للأسر المتعففة بغزة الأحد
سرايا القدس: عملية نابلس تؤكد على قدرة المقاومة ويدها الطولى في الدفاع عن أبناء شعبنا
بلدة بيتا...نموذج المقاومة المستمرة عام 2021
خطة أممية إنسانية بنصف مليار دولار لدعم 1.6 مليون فلسطيني
ابو حسنة: الأيام المقبلة ستشهد تقدما في عملية إعادة الإعمار
مهجة القدس: اعتداء قوات النحشون على الأسيرات جريمة بحق الأسرى
الشيخ رائد صلاح: الأقصى والأسرى والانقسام شغلوا تفكيري داخل السجن
سما نيوز
مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين في عملية إطلاق نار شمال نابلس
اسرائيل تتجهز لحرب شاملة.. تقرير يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية..
شرخ داخل الائتلاف بسبب تصريحات بار ليف: اسرائيل تتهم أوروبا والاتحاد يتفاجئ ويطالب بتوضيحات
وزارة الصحة تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون
مستوطن يروي تفاصيل عملية نابلس
تعزيزات عسكرية اسرائيلية بالضفة للبحث عن منفذي عملية نابلس
عرب 48
مشعل من بيروت: لن نذهب نحو احتراب في المخيّمات
%76 من سكّان الضفة الغربيّة طوّروا أجساما مضادة لكورونا
جامعة بيرزيت: هذا ما حدث في قاعة "الشهيد كمال ناصر"
وكالة وفا
تعادل دراماتيكي بين "الأمعري" و"البيرة" في اف ...
الشرطة تعلن تأمين عودة طفل إلى غزة بعد أن ترك ...
عائلة سالم مهددة بإخلاء بيتها في الشيخ جراح
الاحتلال يغلق مداخل نابلس ومستوطنون يهاجمون م ...
أبو سيف يبحث مع وزيرة الثقافة الأردنية تعزيز ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م استشهد المجاهد خالد أبو ستة (25 عاماً) أحد كوادر كتائب أبو الريش، في عملية اغتيالٍ صهيونيّة بالقرب من معبر صوفا في قطاع غزة.
- 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني على أراضي مدينة خان يونس، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام الحي النمساوي غرب المدينة وبدأت بهدم المنزل والبيوت بحجة إطلاق قذائف الهاون من هذه البيوت.
- 2003م كتائب القسّام تنسف برج مراقبة عسكريّاً صهيونياً جنوب رفح على الحدود المصريّة ، في عمليّة اعترف الاحتلال بأنها نوعية، و ذلك عن طريق تلغيم أساسات البرج عبر نفقٍ طويل تحت الأرض . و أدّت العمليّة إلى مصرع جنديّ صهيوني و إصابة العشرات
- 2002م الرئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات يصدر أمراً للأجهزة المنية بالإفراج عن د. عبد العزيز الرنتيسي بعد ما يقارب من 5 شهور من اعتقاله .
- 1992م إبعاد قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى "مرج الزهور" حكومة الاحتلال تستأنف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما يتنافى مع التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الحرب المعقودة 12/8/1949م ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، تقوم (إسرائيل) رداً على خطف وقتل أحد حراس الحدود بإبعاد 413 من المدنيين الفلسطينيين 362مينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس و41ممن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى وادي العقارب في جنوب لبنان عبر معبر زامرية في ظل ظروف وأجواء ثلجية قاتلة.
- 1992م الاحتلال الإسرائيلي يبعد 415 من القادة والناشطين في حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين" إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان.
- 1987م لجنة العلاقات بالأمم المتحدة تصدر القرار 42/210 الذي تدعو فيه الولايات المتحدة للسماح لبعثة المراقب العام عن منظمة التحرير الفلسطينية لديها من أداء مهماته الرسمية
- 1947م جامعة الدول العربية ترفض قرار التقسيم حيث اجتمعت جامعة الدول العربية في القاهرة، وأعلنت أن تقسيم فلسطين غير قانوني، وتقرر أن تضع في تصرف اللجنة العسكرية الفنية 10.000 بندقية و 3000 متطوع، ومبلغ مليون جنيه.