الأسير أبو هواش مضرب منذ 128 يوماً بأوضاع صحية خطيرة

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 128 يوماً على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وحذر نادي الأسير، من تصاعد المخاطر على مصير الأسير أبو هواش، مؤكداً أن الاحتلال مستمر في رفضه وتعنته بالاستجابة لمطلب أبو هواش، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي، حيث يواصل احتجازه في سجن "الرملة" وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني.

وأضاف أن الأسير أبو هواش يواجه منظومة كاملة عملت بكافة أدواتها على التنكيل به، بهدف إيصاله لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقا، ومارست محاكم الاحتلال دورا أساسيا في إجراءات التنكيل، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).

وكان آخر هذه القرارات الصادرة من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، مدعية أن إدارة السّجن هي من تقرر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.

وأكد نادي الأسير، على أن ما يجري في قضية الأسير أبو هواش أمر خطير وممنهج، حيث تشهد قضية المضربين عن الطعام تحولات كبيرة تتعلق بسياسات الاحتلال بحقّهم، ومن أبرز هذه التحولات إبقاء المضرب عن الطعام محتجزًا في السّجن، ورفض نقله إلى المستشفى.

وتابع، أن مطلب نقله إلى المستشفى أصبح يحتاج إلى جهد إضافي خلال متابعة القضية "قانونيا"، حيث كانت إدارة السجون تقوم بنقل الأسير إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب، فيما أنها تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي إبقاء المعتقل في السجن رغم وضعه الصحي الخطير.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير أبو هواش في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام المنصرم، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

والأسير أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وهم: هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وأمضى ما مجموعه (8) سنوات في السجن منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداري.