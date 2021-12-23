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قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

23 كانون أول / ديسمبر 2021 10:03

قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا
قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

اختار المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، 40 لاعبا في قائمة "الفراعنة" المبدئية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقبلة.

وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد الشناوي، ومحمد فوزي، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمود جاد، وأيمن أشرف، وأحمد أبوالفتوح، وأحمد حجازي، وعمر كمال، وعمرو السولية، ومصطفى فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأكرم توفيق، ومحمود الونش، ومحمد النني، وعمر مرموش، وعبد الله السعيد، ومروان حمدي، ورمضان صبحي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد حسن كوكا، وإبراهيم عادل، وأحمد ياسر ريان، ومحمود علاء، وأحمد ياسين، ومحمد هاني، وأحمد رفعت، ومحمد عبد المنعم، ومحمد حمدي، ونبيل عماد دونغا، ومحمود تريزيغيه، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ومهند لاشين، ومحمد فتح الله، وأحمد رمضان، ومروان داوود.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش عشرة لاعبين دفعة واحدة قبل 28 ديسمبر الجاري على أن يتم إرسال قائمة تضم 30 لاعبا فقط، 28 أساسيين ولاعبين إضافيين تحسبا للإصابات، وذلك وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

وتنطلق فعاليات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في التاسع من الشهر المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.

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