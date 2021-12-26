النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2149) الاحد 26/12/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2148) الاحد 26/12/2021
أخبار فلسطينية
حماس”: المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين
سرايا القدس” تحذر إسرائيل من تداعيات عدم الإفراج عن أسير مضرب
أشتية يعد إرهاب المستوطنين جزءاً من عمل الدولة
الصحة الفلسطينية: 23 مُصابًا بـ "أوميكرون" وجميعهم أعراضهم ليست شديدة
أخبار إسرائيلية
قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة "حومش" وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة
إسرائيل تطلب من «فايزر» تزويدها بأقراص «باكسلوفيد» المضادة لكورونا
“فشل أمني جديد”.. اختيار إسرائيلي فُصل من عمله لصيانة طائرة بينيت
مسؤولون أمنيون إسرائيليون يزعمون: حققنا قوة ردع كبيرة على الجبهات المختلفة
مكتب غانتس: أكثر من 80% من جثامين منفذي العمليات لا زالت محتجزة ولا تغيير في سياسة تسليمها
الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في الجولان للمصادقة على خطة كبيرة للاستيطان
هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح غزة سلسلة امتيازات اقتصادية
591 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” في اسرائيل
1775 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
اخبار دولية
هزيمة كبرى لـ"إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار عربية
اليوم الوطني لدولة فلسطين في إكسبو دبي.. فرصة ...
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حكومة الاحتلال تعقد جلستها الأسبوعية في الجولان المحتل وتوقعات بإقرار خطة واسعة
الجيش الإسرائيلي يصيب 138 فلسطينيا شمالي الضفة
الاحتلال يصادق على 26 ألف وحدة استيطانية خلال 4 أعوام
الشرق الأوسط
إسرائيل لا تنوي البناء في «حوميش» خشية تمدد العنف
«أونروا» تبدأ إعمار منازل غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي
أشتية يعد إرهاب المستوطنين جزءاً من عمل الدولة
الاهرام المصرية
مسئول فلسطيني: لا خيار لدينا سوى الدفاع عن أنفسنا في وجه عدوان المستوطنين المتصاعد
«فتح» تدعو الفلسطينيين للتصدي لعدوان المستوطنين
الشروق المصرية
إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في صفوف متظاهرين فلسطينيين شمال نابلس
وسائل إعلام: مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية
الغد الأردنية
إصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال شمال نابلس
لماذا تفتقد إسرائيل -نوعا ما- الاتفاق النووي الإيراني؟
حراك فلسطيني لمواجهة إلغاء الاسم العربي لـ”وادي الجمال” بحيفا
“بلطجة” المستوطنين أداة الاحتلال لإرهاب الفلسطينيين
الشرق القطرية
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عائلة بنات: محامي الدفاع عن القتلة يقدم شاهد "زور" أمام المحكمة
الأسير هشام أبو هواش.. صراع بين الموت والحرية
الاحتلال يهاجم خيمتين لنشطاء فلسطينيين بالضفة
الاحتلال يستولي على جرافة في بلدة اسكاكا شرق سلفيت
القيادي السعدي: لولا التنسيق الأمني والتطبيع لما تجرأ الاحتلال على شعبنا
المرشحة "حمد": الاعتقال السياسي "سلوك شائن"
المدهون: نثمن جهود "أونروا" البدء بإعادة إعمار 870 منزل
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
القدس المحلية
مناورات إسرائيلية بالضفة وغلاف غزة
خشية من التصعيد: المستوى السياسيّ الإسرائيليّ يوعز بتعليق البناء في مستوطنة “حوميش”
تعليق دوام المدارس في برقة ليوم غد
مصرع شاب بانقلاب دباب في منطقة وادي عارة
الطيبة: إصابة خطيرة لفتى في حادث طرق
الشيخ رائد صلاح يستقبل وفدا مقدسيا برئاسة د. امجد شهاب
“منتدى غزة”: حل الدولتين الخيار القادر للرد على طروحات إسرائيل بالقفز عن المسار السياسي
الحياة الجديدة
للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل
مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان
الاحتلال يستولي على جرافة شرق سلفيت
انطلاق مسيرة الشموع السنوية في بيت ساحور
جريدة الأيام
عشرات الإصابات خلال تصدي آلاف المواطنين للمستوطنين وقوات الاحتلال في...
»إطلاق نار على موقعيْن للاحتلال عند حاجزَي حوارة والجلمة
الأغوار: إصابات واعتقالات خلال قيام مستوطنين بمهاجمة تجمّع بدوي
المستوى السياسي الإسرائيلي يوعز بتعليق البناء في مستوطنة "حومش"
مصادر مطّلعة: إجراءات مصرية مهمة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح
كورونا": ارتفاع عدد إصابات "أوميكرون" إلى 23
إسرائيل: انتشار انفلونزا الطيور بين الدجاج وإعدام 600 ألف طير
نقابة المحامين تقاطع هيئات محاكم الجنايات اليوم
وكالة صفا
لجنة: الاحتلال يستهدف الصحفيين بشكل متعمد لطمس الحقيقة
مقاومون يطلقون النار على حاجز حوارة جنوب نابلس
جيش الاحتلال يقرر منع المستوطنين من الدخول إلى مستوطنة "حوميش"
القسام ينعى أحد عناصره الذي توفي إثر جلطة قلبية
"النقابات المهنية": قرار عباس بتشكيل نقابة أطباء الأسنان تكريس للانقسام
مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام بالأغوار
"حماية" يطالب بتحقيق دولي بجريمة قتل المسنة مسالمة دهسًا
الاحتلال يغلق طريق نابلس- جنين استعدادًا لمسيرة للمستوطنين
المدلل: فشل الاحتلال بالأمم المتحدة نتيجة طبيعية لجرائمه
الاحتلال يحمي جنون المستوطنين بتغيير لوائح اطلاق النار بالضفة
الأورومتوسطي يدعو لحماية عاجلة للفلسطينيين بالضفة من اعتداءات المستوطنينوكالة الرأي الفلسطينية
الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 132 بوضع صحي خطير
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد حراسه
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة
سرايا القدس تحذر الاحتلال من تجاهل الإفراج عن "أبو هواش"
تقديم التماس لاستئناف زيارة أسرى غزة في سجون الاحتلال
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس
هنية "منحة مالية بقيمة 45الف دولار لدعم اندية كرة الطائرة و السلة واليد
فلسطين اليوم
الشيخ عدنان: وحدة شعبنا بكل مكوناته وأطيافه كفيلة بردع الاحتلال
حصيلة ملحمة برقة .."247" إصابة برصاص الاحتلال
عز الدين يدعو شعبنا إلى تصعيد المواجهات في الضفة ضد إرهاب المستوطنين
"إرباك ليلي" ومواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عند مدخل بيتا
أهالي برقة يتساءلون عن دور "أجهزة السلطة" في صد اعتداءات المستوطنين
مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
سما نيوز
هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..
واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة
مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد
قناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة.. ما علاقة حماس؟
ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟
مصدر أمني إسرائيلي: هاجمنا عشرات الأهداف لـ"حزب الله" في سوريا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
حماس: الهبة الجماهيرية لشعبنا في غرب نابلس وجنين ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية
في ظل تصاعد وتيرة الأحداث..جيش الاحتلال يُقرر تعزيز قواته بالضفة
عرب 48
اعتقالات و135 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
التماس للسماح لعائلات غزة بزيارة أبنائها الأسرى
تجدد المواجهات مع الاحتلال في برقة: إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة
وكالة وفا
للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيل ...
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 كانون أول (ديسمبر)
- 2009 م استشهاد الصحفي حمزة شاهين الذي يعمل مصورا في وكالة شهاب للأنباء.
- 2004م شهيدان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم البريج جنوب غزة إثر عملية اغتيال قامت بها الطائرات الصهيونية بقصف سيارتهما مما أدى استشهادهما على الفور والشهيدان هما محمد عبد السلام أبو الروس 24 عاماً، ومحمد حمدان أبو جبر 22معاماً.
- 2002م قوات الاحتلال تحاصر القائد في سرايا القدس من بلدة قباطية الشهيد حمزة محمد أبو الرب وتشتبك معه أكثر من عشر ساعات مما أدى إلى استشهاده وقتل عدد من جنود الاحتلال.
- 1975 م منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الصادر في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ألغي القرار بعد مؤتمر مدريد في السادس عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1991).
- 1919 م تأسيس صحيفة "بيت المقدس" في القدس لصاحبها ومحررها بندلي إلياس مشحور. جريدة سياسية أدبية تصدر مرتين في الأسبوع استمرت في الصدور حتى عام 1926.
- 1909م المؤتمر الإسرائيلي التاسع في "همبورغ" الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30-12-1909م بحضور 364 مندوباً يمثلون الأحزاب والهيئات الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب العمالية في فلسطين الذين يشتركون لأول مرة في هذا المؤتمر.