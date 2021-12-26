النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2149) الاحد 26/12/2021

غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2148) الاحد 26/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

حماس”: المقاومة المسلحة هي القادرة على ردع المستوطنين

سرايا القدس” تحذر إسرائيل من تداعيات عدم الإفراج عن أسير مضرب

الصحة الفلسطينية: 23 مُصابًا بـ "أوميكرون" وجميعهم أعراضهم ليست شديدة

أخبار إسرائيلية

قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة "حومش" وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة

“ فشل أمني جديد”.. اختيار إسرائيلي فُصل من عمله لصيانة طائرة بينيت

مسؤولون أمنيون إسرائيليون يزعمون: حققنا قوة ردع كبيرة على الجبهات المختلفة

مكتب غانتس: أكثر من 80% من جثامين منفذي العمليات لا زالت محتجزة ولا تغيير في سياسة تسليمها

الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في الجولان للمصادقة على خطة كبيرة للاستيطان

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح غزة سلسلة امتيازات اقتصادية

591 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” في اسرائيل

1775 إصابة جديدة ب إصابة جديدة ب كورونا في إسرائيل

اخبار دولية

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

حكومة الاحتلال تعقد جلستها الأسبوعية في الجولان المحتل وتوقعات بإقرار خطة واسعة

الجيش الإسرائيلي يصيب 138 فلسطينيا شمالي الضفة

الاحتلال يصادق على 26 ألف وحدة استيطانية خلال 4 أعوام

الشرق الأوسط

إسرائيل لا تنوي البناء في «حوميش» خشية تمدد العنف

«أونروا» تبدأ إعمار منازل غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

الاهرام المصرية

مسئول فلسطيني: لا خيار لدينا سوى الدفاع عن أنفسنا في وجه عدوان المستوطنين المتصاعد

«فتح» تدعو الفلسطينيين للتصدي لعدوان المستوطنين

الشروق المصرية

إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في صفوف متظاهرين فلسطينيين شمال نابلس

وسائل إعلام: مركبة مسرعة تطلق النار على حاجز إسرائيلي جنوب نابلس في الأراضي الفلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مناورات إسرائيلية بالضفة وغلاف غزة

خشية من التصعيد: المستوى السياسيّ الإسرائيليّ يوعز بتعليق البناء في مستوطنة “حوميش ”

تعليق دوام المدارس في برقة ليوم غد

مصرع شاب بانقلاب دباب في منطقة وادي عارة

الطيبة: إصابة خطيرة لفتى في حادث طرق

الشيخ رائد صلاح يستقبل وفدا مقدسيا برئاسة د. امجد شهاب

“ منتدى منتدى غزة ”: حل الدولتين الخيار القادر للرد على طروحات إسرائيل بالقفز عن المسار السياسي

الحياة الجديدة

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

الاحتلال يستولي على جرافة شرق سلفيت

انطلاق مسيرة الشموع السنوية في بيت ساحور

جريدة الأيام

عشرات الإصابات خلال تصدي آلاف المواطنين للمستوطنين وقوات الاحتلال في...

»إطلاق نار على موقعيْن للاحتلال عند حاجزَي حوارة والجلمة

الأغوار: إصابات واعتقالات خلال قيام مستوطنين بمهاجمة تجمّع بدوي

المستوى السياسي الإسرائيلي يوعز بتعليق البناء في مستوطنة "حومش"

مصادر مطّلعة: إجراءات مصرية مهمة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

كورونا": ارتفاع عدد إصابات "أوميكرون" إلى 23

إسرائيل: انتشار انفلونزا الطيور بين الدجاج وإعدام 600 ألف طير

نقابة المحامين تقاطع هيئات محاكم الجنايات اليوم

وكالة صفا

" سرايا القدس تحذر الاحتلال من تجاهل الإفراج عن "أبو هواش

فلسطين اليوم

سما نيوز

هآرتس: إسرائيل تخطط لمنح سلسلة امتيازات اقتصادية لغزة وهي كالتالي ..

واللا العبري يتحدث عن التحديات العسكرية التي تواجه الجيش الاسرائيلي في المواجهة القادمة مع غزة

مصادر فلسطينية: الفصائل تعطي الوسطاء مهلة جديدة قبل التصعيد

قناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة.. ما علاقة حماس؟

ماذا يحدث إذا استخدمت "إسرائيل" قنبلة نووية لقصف إيران؟

عرب 48

اعتقالات و135 إصابة بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

التماس للسماح لعائلات غزة بزيارة أبنائها الأسرى

تجدد المواجهات مع الاحتلال في برقة: إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة

وكالة وفا

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