شرطة المعابر والحدود .. جهد متواصل لمنع التهريب وتسهيل حركة المسافرين

غزة- الرأي- إبراهيم أبو سبت

تُعتبر المعابر الحدودية أهم المنافذ لقطاع غزة كون هذه المعابر هي شريان الحركة سواء للأفراد أو البضائع التجارية من وإلى القطاع ،ويوجد في قطاع غزة ثلاثة منافذ حدودية برية اثنين منها لحركة الأفراد وهما معبر رفح البري جنوب القطاع ومنفذ بيت حانون في شماله ومعبر كرم أبو سالم لتصدير واستيراد البضائع التجارية.

وكون هذه المعابر تعد ممراً إلى القطاع تقوم الشرطة بتشديد إجراءاتها الأمنية تحسباً لأي تهديد أمني يمكن من خلاله تهديد الجبهة الداخلية للقطاع ، وللحديث عن أهم الإجراءات الأمنية التي تتخذها شرطة المعابر والحدود لمنع أي عملية تهديد.

ويُعد معبر رفح البري من أهم المنافذ الحدودية كونه خاص بحركة المسافرين من وإلى قطاع غزة، ونظراً لأهميته الأمنية فإن شرطة معبر رفح تعمل بشكل دؤوب على تسهيل حركة المسافرين والحفاظ على أغراضهم .

وفي هذا الصدد قال العقيد هشام عدوان مدير شرطة معبر رفح:" إن شرطة المعبر تعمل على تفتيش الحقائب الخاصة بالمسافرين من خلال جهاز الـ ( xray ) وهو جهاز خاص بفحص وتفتيش الحقائب، حيث يعمل الجهاز على الكشف عن أي مواد مُهربة أو مخالفة للقانون" .

وأوضح العقيد عدوان أن الجهاز ساهم بشكل كبير في عملية التفتيش الأمني في المعبر كونه كشف العديد من الممنوعات والمواد المخدرة التي يتم تهريبها من قبل بعض المسافرين، مؤكداً أن شرطة المعبر ضبطت كميات من المواد المخدرة من خلال الجهاز.

وبيًن العقيد عدوان أن الشرطة النسائية في المعبر تعمل على تفتيش العنصر النسائي في حال تم الاشتباه بأي مسافرة من خلال اصطحاب المشتبه بها إلى مكان مخصص حفاظاً على خصوصيتها وإجراء عملية التفتيش وفق القانون

وفيما يتعلق بمنفذ بيت حانون شمال قطاع غزة أوضح العقيد إياد عوض مدير شرطة منفذ بيت حانون أن المهمة الأساسية لشرطة المنفذ تتمثل بتأمين مداخل ومخارج المنفذ من خلال نقاط الشرطة المنتشرة والتي تعمل على مدار الساعة.

وأكدً العقيد عوض أنه في حال تم الاشتباه بأي مسافر أو حقيبة يتم التعامل وفق الأصول القانونية من خلال الأقسام المختصة والتي تتعامل مع حالة الاشتباه سواء كانت أشخاص أو حقائب من خلال حجز المشتبه به وتفتيشه وفي حال تم ضبط أي مواد مخالفة للقانون يتم إحالة المشتبه به للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وعن آلية المتابعة الأمنية في معبر كرم أبو سالم بيًن المقدم هيثم موسى مدير شرطة معبر كرم أبو سالم أن المعبر مختلف عن باقي المعابر في القطاع كونه مختص بالحركة التجارية ونقل البضائع من وإلى قطاع غزة.

وذكر المقدم موسى أنه في حال الاشتباه في عملية تهريب مخالفة للقانون من خلال الشاحنات أو التجار يتم التحرك فوراً من خلال ضباط وأفراد شرطة المعبر للعمل على حجز الشاحنة في المكان المخصص والعمل على تفتيشها بشكل دقيق، وأحياناً يتم استخدام الكلاب البوليسية في عملية التفتيش وفقاً لحالة الاشتباه.

وأضاف المقدم موسى أنه في حالة ضبط مواد مُهربة يتم التحرز عليها وعلى من ضُبطت معه وإحالته إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية المتُبعة.





