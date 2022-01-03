تدريب قوات التدخل وحفظ النظام : رفع للكفاءات وصقل للمهارات الشرطية

غزة- الرأي- هنادي كرسوع

يعد تدريب عناصر الشرطة أمراً أساسياً لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم الشرطية، من خلال البرامج التدريبية الميدانية التي تفردها المديرية العامة للشرطة لجعل عناصرها أكثر فاعلية في أداء المهام الموكلة إليهم .

وتعتبر قوات التدخل وحفظ النظام أحد الإدارات التي يخضع عناصرها للتدريب اليومي لإبقائهم على جهوزية تامة في تنفيذ الأدوار المنوطة بهم .

وفي هذا الصدد يقول رئيس قسم التدريب في قوات التدخل وحفظ النظام نقيب عصام النجار :" إن عناصر القوات في المحافظات بالإضافة للقوة الخاصة سهم تخضع لتدريب صباحي مدته ساعة ونصف تتلقى خلالها العديد من المهارات الميدانية التي تفيد في مجال العمل الميداني".

وأوضح النجار يتم التركيز خلال التدريبات على رفع اللياقة البدنية وبناء القوة العضلية ورفع مستوى المهارة الفردية والجماعية من خلال التدريب على عمليات مكافحة الشغب.

وتابع قائلاً: " تم إنشاء صالة كمال الأجسام بهدف رفع اللياقة البدنية وبناء الأجسام القوية للمشاركة في المهمات

وأشار النقيب النجار "هناك مهارات يتم تدريب العناصر عليها منها مهمات فرض السيطرة على المجرمين، وعصا التونفا وعمليات اختراق التشكيلات، مهارات فنون الدفاع عن النفس، تخليصات السلاح الأبيض والناري، تفتيش الحواجز والتعامل مع السيارات المشبوهة، إلقاء القبض على المجرمين، اقتحام المباني، وعمليات الشرطة وغيرها ".

وذكر أن العسكرية مبنية على الجهوزية والالزام في الميدان وهذا ما نلمسه بأفراد قوات التدخل من انضباط وكفاءة عالية وقدرات عقلية وجسمانية تؤهلهم لتنفيذ المهام بكل حكمة واقتدار .

كما وتم إنشاء ميدان الرماية الإلكتروني بهدف تدريب أفراد القوات في محاكاة إطلاق النار بهدف تحقيق الدقة في الرماية والتسديد .





