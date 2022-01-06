شظايا صغيرة من قمر صناعى روسى قد تضرب الأرض هذا الأسبوع

قد تسقط شظايا صغيرة من قمر صناعي عسكري روسي على الأرض هذا الأسبوع، بعد أن عانت المركبة من عطل في مدار أرضي منخفض، وكان تم إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل من الجيل الجديد Angara A-5 في 27 ديسمبر من ميناء Plesetsk الفضائي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان من المفترض أن يصل الصاروخ إلى مدار 22000 ميل فوق سطح الأرض، لكن الفشل في إطلاق المرحلة العليا من الصاروخ تركه في مدار أرضي منخفض.

يتوقع الخبراء، أن معظم الحمولة البالغة 20 طنًا ستحترق في الغلاف الجوي صباح يوم الخميس، زائد أو ناقص 14 ساعة، مع شظايا صغيرة تضرب الأرض.

ووفقًا للخبراء الذين يتتبعون الصاروخ، فإنه سيهبط في المحيط الهادئ، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالضبط بمكان هبوطه.

ويعد صاروخ Angara A-5 الحديث حاسمًا لطموح روسيا لإرسال أقمار صناعية متطورة للتجسس والأسلحة إلى المدار في السنوات القادمة.

ستلعب مركبة الإطلاق ذات الرفع الثقيل أيضًا دورًا في طموحات روسيا لإرسال روبوتات، وفي النهاية أشخاص للهبوط على القمر بالشراكة مع الصين.

وحملت مركبة Angara و Persei المعززة حمولة أقمار صناعية وهمية في هذه الرحلة التجريبية الرائدة، والتي كانت متجهة إلى مدار الأرض، ويبدو أنه في حين أن الإطلاق نفسه نجح بلا عيب، كان هناك فشل في المرحلة العليا بعد انفصالها بعد 12 دقيقة من الرحلة.

هذا يعني أنها لم تطلق معززاتها التي كانت ستدفعها إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض، ويعني أن الصاروخ سيتحلل بسرعة، وسيعود إلى الكوكب على مدار أيام وأسابيع، ومن المتوقع أن يدخل الغلاف الجوي يوم الخميس.

العديد من الأقمار الصناعية ومراحل الصواريخ تعيد دخول الغلاف الجوي طوال الوقت ، لكنها تفعل ذلك بطريقة خاضعة للرقابة، حيث تعرف الوكالة بالضبط متى وأين ستعود إلى الأرض، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للمرحلة العليا من الصاروخ الروسى.

كما سيكون من المستحيل التنبؤ بمكان سقوط الأجزاء التي لا تحترق حتى اللحظة الأخيرة، ويتوقع عالم الفلك جوزيف ريميس، الذي يتتبع اضمحلال مدار الصاروخ، أن يهبط في الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش في 6 يناير 2022. على الرغم من وجود هامش خطأ 14 ساعة في هذا التوقع.