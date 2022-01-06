وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن فيتامين ك وفوائده للجسم وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يعتبر البنجر طعامًا مهمًا فى فصل الشتاء؟ اعرف فوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كأس إسبانيا: برشلونة إلى دور الـ 16 في بدايات العائد ألفيش وكالة الرأي الفلسطينية تشلسي يضع قدمًا في النهائي بفوزه على توتنهام 2-صفر وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يبتعد بالصدارة بفوزه على الرباط..وفوز اتحاد بيت حانون على الوفاق وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا يخوض مرحلة نضالية جديدة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من احتمال التمحور اللامتناهي لسلالة "أوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية عميد الأسرى يدخل عامه الـ 40 والأخير بسجون الاحتلال
أخبار » عجائب وطرائف

شظايا صغيرة من قمر صناعى روسى قد تضرب الأرض هذا الأسبوع

06 كانون ثاني / يناير 2022 08:27

شظايا صغيرة من قمر صناعى عسكرى روسى قد تضرب الأرض هذا الأسبوع
شظايا صغيرة من قمر صناعى عسكرى روسى قد تضرب الأرض هذا الأسبوع

قد تسقط شظايا صغيرة من قمر صناعي عسكري روسي على الأرض هذا الأسبوع، بعد أن عانت المركبة من عطل في مدار أرضي منخفض، وكان تم إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل من الجيل الجديد Angara A-5 في 27 ديسمبر من ميناء Plesetsk الفضائي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان من المفترض أن يصل الصاروخ إلى مدار 22000 ميل فوق سطح الأرض، لكن الفشل في إطلاق المرحلة العليا من الصاروخ تركه في مدار أرضي منخفض.

يتوقع الخبراء، أن معظم الحمولة البالغة 20 طنًا ستحترق في الغلاف الجوي صباح يوم الخميس، زائد أو ناقص 14 ساعة، مع شظايا صغيرة تضرب الأرض.

ووفقًا للخبراء الذين يتتبعون الصاروخ، فإنه سيهبط في المحيط الهادئ، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالضبط بمكان هبوطه.

ويعد صاروخ Angara A-5 الحديث حاسمًا لطموح روسيا لإرسال أقمار صناعية متطورة للتجسس والأسلحة إلى المدار في السنوات القادمة.

ستلعب مركبة الإطلاق ذات الرفع الثقيل أيضًا دورًا في طموحات روسيا لإرسال روبوتات، وفي النهاية أشخاص للهبوط على القمر بالشراكة مع الصين.

وحملت مركبة Angara و Persei المعززة حمولة أقمار صناعية وهمية في هذه الرحلة التجريبية الرائدة، والتي كانت متجهة إلى مدار الأرض، ويبدو أنه في حين أن الإطلاق نفسه نجح بلا عيب، كان هناك فشل في المرحلة العليا بعد انفصالها بعد 12 دقيقة من الرحلة.

هذا يعني أنها لم تطلق معززاتها التي كانت ستدفعها إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض، ويعني أن الصاروخ سيتحلل بسرعة، وسيعود إلى الكوكب على مدار أيام وأسابيع، ومن المتوقع أن يدخل الغلاف الجوي يوم الخميس.

العديد من الأقمار الصناعية ومراحل الصواريخ تعيد دخول الغلاف الجوي طوال الوقت ، لكنها تفعل ذلك بطريقة خاضعة للرقابة، حيث تعرف الوكالة بالضبط متى وأين ستعود إلى الأرض، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للمرحلة العليا من الصاروخ الروسى.

كما سيكون من المستحيل التنبؤ بمكان سقوط الأجزاء التي لا تحترق حتى اللحظة الأخيرة، ويتوقع عالم الفلك جوزيف ريميس، الذي يتتبع اضمحلال مدار الصاروخ، أن يهبط في الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش في 6 يناير 2022. على الرغم من وجود هامش خطأ 14 ساعة في هذا التوقع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟