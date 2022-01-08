النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2158) السبت 8/1/2022
أخبار فلسطينية
قيادي في حماس: الإجراءات القائمة لمقاومة التطبيع لم تعد كافية
إسرائيل تغرق في بحر المقاطعة الفنية والثقافية: فنانون يساندون حقوق الفلسطينيين وآخرون يلغون المشاركة في مهرجان موّلته دولة الاحتلال
إصابة 25 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا
وزير فلسطيني يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم مشروعات البنية التحتية في الضفة وغزة
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة
حماس: نرفض إدراج “جثامين الشهداء” ضمن أي صفقة تبادل
هنية يطمئن على قريع ويعزي السفير اللوح
الشيخ خضر عدنان يحمل الاحتلال المسؤولية عن الحادث الأليم قرب عقربا
أخبار إسرائيلية
مسؤولة إسرائيلية تصرخ في وجه سفراء أوروبيين انتقدوا عنف المستوطنين
محلل إسرائيلي: حكومة بينيت تسعى لتفادي جولة مع غزة
الصحة الإسرائيلية تسجل 6 وفيات ونحو 17 ألف إصابة بكورونا
ثلث الإسرائيليين سيصابون بـ"أوميكرون" خلال أسابيع
يديعوت : "إسرائيل" تشنّ عمليات برّية منذ عامين في سورية ضدّ حزب الله والحرس الإيراني
الصحة الإسرائيلية: ما بين 2 إلى 3 ملايين في البلاد سيصابون بأوميكرون
"اسرائيل" تتجه الى إلغاء "الشارة الخضراء" بدءًا من الإثنين
"هآرتس": إسرائيل تدمر الحقول الزراعية في الأغ ...
اخبار دولية
بطريرك موسكو وسائر روسيا يؤكد: سندعم بطريركية القدس
واشنطن: نعمل من أجل تحسين حياة الفلسطينيين
"الصحة العالمية": عوامل عديدة وراء تفشي "أوميكرون"
أخبار عربية
الجرندي: تونس كثفت مساعيها الدبلوماسية في مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الفلسطينيين
مسيّرة لـ«حزب الله» أسقطتها إسرائيل تحمل صوراً لـ«وحدة الرضوان» الخاصة
الأردن يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطان جديدة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة.. “شهداء الأقصى” تتوعد إسرائيل إذا حصل مكروه لأسير مريض
تشييع جثامين 8 أطفال فلسطينيين ونعيهم بـ«شهداء لقمة العيش» وغضب شعبي من سماسرة عمالة الأطفال في المستوطنات… ووعد حكومي بالملاحقة القانونية
عشرات الإصابات في الضفة الغربية خلال قمع الاحتلال مسيرات مناصرة لأسير مصاب بالسرطان- (فيديو)
إصابة 24 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة- (صور)
الاحتلال أطلق النار صوب أربعة أطفال من غزة عمدا خلال لعبهم على الشاطئ
اتصالات فلسطينية مباشرة وعبر “الأصدقاء” خشية خضوع دول عربية وإسلامية للتطبيع مع إسرائيل
الشرق الأوسط
آلاف الفلسطينيين يشيّعون «شهداء لقمة الخبز»
عاصفة انتقادات لـ«الحركة الإسلامية» في إسرائيل
الاهرام المصرية
مستوطنون إسرائيليون مسلحون يهاجمون قرية في الخليل
فتح: على إسرائيل الاختيار بين حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية يتساوى سكانها في الحقوق والواجبات
إصابة صحفي فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال تغطية مواجهات قرب رام الله
إصابة 16 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
الشروق المصرية
مستوطنون إسرائيليون مسلحون يهاجمون قرية في الخليل
الخليل.. مدينة تجسد الفصل العنصري وتختصر مأساة فلسطين
إصابة 16 فلسطينيا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
الغد الأردنية
نساء قرية فلسطينية يتبرعن بـ41 خاتم ذهب لتوسعة مسجد (صور وفيديو)
الاحتلال: طائرات حزب الله المسيرة تكشف عن تنامي إمكاناته
في يوم الشهيد.. 100 ألف فلسطيني يرتقون منذ النكبة
عشرات الأسر شردها القصف الإسرائيلي لغزة في 2021: شهادات
الشرق القطرية
546 أسيرا فلسطينيا محكومون بالمؤبد في سجون الاحتلال
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال والمستوطنين المستمرة
الأونروا تعيد إعمار المنازل المهدمة خلال العدوان الأخير على غزة
في الذكرى الـ25 لاستشهاده.. زوجة "يحيى عيّاش" تنشر صورة ملابسه ومقتنياته
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
للالتفاف على "حماس".. "الرجوب": وفد "فتح" سيزور لبنان ويلتقي "النخالة"
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية
"# قرارنا_حرية".. حملة إلكترونية لدعم الأسرى الإداريين
"جبارين": شعبنا سيبقى صاحب الأرض المباركة المجبولة بدماء آلاف الشهداء
5 إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات كفر قدوم الأسبوعية
القدس المحلية
رغم الإفراج عن محمد زكريا الزبيدي.. استمرار إطلاق النار على المقاطعة في جنين
نشطاء سلام يتظاهرون في حي الشيخ جرح بالقدس
إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة فتح في الدوحة غرب بيت لحم
اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء عقربا
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
الشرطة تلقي القبض على 5 اشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس
الحياة الجديدة
الرئيس مخاطبا أهالي عقربا: الألم ألمنا جميعا
الاحتلال يعتقل فتى يعاني من عدة امراض بعد الاعتداء عليه في بيت أمر
اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء عقربا
إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة فتح في الدوحة غرب بيت لحم
الرئيس يهاتف الوزير "الشيخ" وعائلة الفقيد معزيا بوفاة "الطريفي"
قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة بدو
جريدة الأيام
تشييع حاشد وحزين لشهداء لقمة العيش
مستوطنون مسلحون يهاجمون قرية سوسيا
عشرات الإصابات خلال مواجهات الجمعة
عشرات الآلاف يؤدّون صلاة الجمعة في "الأقصى"
المئات يتظاهرون ضدّ التهجير في الشيخ جرّاح
هآرتس": الجيش الإسرائيلي يدمّر الحقول الزراعية في الأغوار
قطاع غزة يشهد زيادة سكانية وسط ارتفاع نسب البطالة والفقر
وكالة صفا
الثامن من يناير في الذاكرة الفلسطينية
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
مسلحون من "فتح": سنحرق الأخضر واليابس إذا أصاب "أبو حميد" مكروه
مواطنون يتصدون لاعتداء مستوطنين مسلحين في قرية "سوسيا" بالخليل
الأطرش: الحقوقيون في الضفة يتعرضون لقمع غير مسبوق
وفاة فتى بحادث سير ذاتي بنابلس
الناشطة البرغوثي: حالة الأسير "أبو حميد" توجب تحركًا على كافة المستويات
"التربية": لا تعديل على أسس التقويم وآلياته
قوات الاحتلال تستهدف مزارعي وصيادي غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال
الهلال الأحمر: 99 إصابة في مواجهات بيتا وكفر قدوم
60 ألف يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
إصابات خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية
بلدية الزوايدة تغلق 6 نقاط بيع غاز عشوائية مخالفة
بلدية غزة تطلق مشروع انتاج السماد المنزلي
فلسطين اليوم
بالفيديو : الاعتداء الهمجي على نجل الزبيدي ..رد بالرصاص والغضب يورط السلطة
الصحف "الإسرائيلية": تهديدات المقاومة من غزة حقيقية
تصاعد وتيرة هدم منازل المقدسيين: عام جديد يبدأ بجريمتين يومياً
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
أجهزة السلطة تواصل اختطاف عناصر من الجهاد في الضفة
أمن السلطة يفرج عن نجل الأسير زكريا الزبيدي
الكشف عن وثائق سرية.. بن غوريون تجاهل اغتصاب النساء و هدم القرى الفلسطينية
ابو بكر: الأسير أبو حميد في حالة صحية خطيرة ودخل في غيبوبة
اصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال ببلدة بيت أمر بالخليل
بالصور نقابة الأطباء ترفض التعامل مع المرضى كسلعة يدفع بموجبها ضريبة القيمة المضافة
سما نيوز
تخوف إسرائيلي من "حرب أهلية" تقضي على "الدولة"
معاريف: هذه تقديرات المؤسسة الأمنية الاسرائيلية حول امكانية التصعيد مع غزة
صحيفة عبرية: تهديدات "حماس" و "الجهاد" تكشف فشل الجيش الاسرائيلي
بسبب خطأ فني.. الكشف عن معلومات سرية خلال حرب احتلال فلسطين
سياسة إسرائيلية جديدة تجاه طهران: إضعاف إيران ككل وليس وقف برنامجها النووي
وزير العمل: ضحايا "حادث فصايل" كانوا يعملون بطريقة غير شرعية
حيفا: إصابتان إحداهما حرجة في اصطدام سيارة بشجرة
عرب 48
مستوطنون يهاجمون سوسيا واعتقالات في بدو ويعبد
إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات متفرقة بالضفة
وكالة وفا
إيقاد شعلة انطلاقة الثورة وحركة فتح في الدوحة ...
(محدث) الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من يعبد جنوب ...
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي إيهاب الوحيدي، مصور في تلفزيون فلسطين، واستشهد مع والدة زوجته مساء الخميس بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزله الكائن في برج الأطباء بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
- 2005م مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم شنه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الصهيوني بالقرب من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني.
- 2004م وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن نقل 18 ألفا من الفلاشا إلى فلسطين المحتلة.
- 2002م الاحتلال يسلم جثة الشهيد القسامي حامد أبو حجلة لذويها بعد عام من احتجازها .
- 2001م الشيخ عكرمة صبري مفتي مدينة القدس المحتلة يفتي بحرمة التنازل عن المسجد الأقصى بسمائه وأساسه، وحرمة التصرف به لغير عبادة المسلمين .
- 1970م الطائرات الإسرائيلية تقصف منطقة العرقوب وراشيا الفخار وراشيا الوادي، وكفر شوبا وكفر حمام والهبارية وعين قنية داخل الأراضي اللبنانية.
- 1978م الحكومة "الإسرائيلية" تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
- 1948م مجزرة صهيونية في مدينة يافا ذهب ضحيتها 70 شهيدا.
- 1948م وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد شنّ هؤلاء أول هجوم لهم بعد يومين على مستعمرة كفار سولد، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال البريطانية.
- 1598م طرد اليهود من "جنوه" في إيطاليا.