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ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي تفهم كلام البشر

10 كانون ثاني / يناير 2022 08:29

ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي تفهم كلام البشر
ابتكار منظومة ذكاء اصطناعي تفهم كلام البشر

ابتكر باحث من مركز جون هوبكنز لأبحاث اللغة والحديث في الولايات المتحدة منظومة ذكاء اصطناعي تميز بين وظائف اللغة في النصوص المكتوبة، في نهج قد يفسح المجال لابتكار أجهزة كمبيوتر يمكنها “فهم” اللغة المنطوقة، أو الحوار المكتوب، بنفس الطريقة التي يفهم بها البشر.

وتستطيع المنظومة الجديدة التي ابتكرها الباحث بيوتر زيلاسكو تحديد مغزى العبارات وتصنيفها في فئات مثل “العبارات التصريحية” و”التساؤلات” و”التعبيرات الاعتراضية” وغيرها من أنماط الحديث.

ويقول بيوتر إنه من خلال استخدام هذه التصنيفات، ربما تكون المنظومة هي الخطوة الأولى نحو تمكين أجهزة الكمبيوتر من فهم مغزى حديث البشر.

ويوضح بيوتر أن الدراسة الجديدة التي أوردتها الدورية العلمية “ترانزاكشن أوف أسوسيشن فور كمبيوتيشنال لينغويستيكس” المتخصصة في اللغويات الحوسبية كشفت أن منظومات الذكاء الاصطناعي لم تعد في حاجة إلى التعامل مع كتل ضخمة من العبارات والنصوص لمحاولة تحديد نوعية موضوعها أو مغزاها أو المعاني المراد نقلها.

وأضاف “وجدنا أن علامات الترقيم تتيح مؤشرات قوية لفهم مغزى النصوص اللغوية” مشيرا إلى أن المعادلات الخوارزميةالسابقة التي تستخدم في تفسير اللغة تعمل جيدا فقط مع نصوص واضحة، مثل عند النطق بعبارة كاملة، ولكن في الحقيقة، فإن البشر نادرا ما يتحدثون بهذه الطريقة، ما يجعل من الصعب على المنظومات السابقة تفسير المغزى من العبارات.

ويعتقد بيوتر في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” أن المنظومة الجديدة التي ابتكرها ستستطيع في نهاية المطاف مساعدة الشركات على فهم وتحليل لغة التفاعل بين المستهلكين وممثلي مراكز خدمة العملاء، لتحسين الأداء وتقديم مستوى أفضل من الخدمات.

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