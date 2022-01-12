عصير نوع من الخضراوات يساعد على خفض نسبة السكر بالدم

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا لدرء مجموعة من المضاعفات، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، ووفقًا لتقرير موقع "إكسبريس" فإن هناك نوعا من عصير الخضراوات يُفضل تناوله في الصباح لتقليل مستويات السكر في الدم.





داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع حاد فى مستويات السكر في الدم والتي تهدد بإرهاق الجسم، والأنسولين هو المسئول عن تنظيم نسبة السكر في الدم، وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فإن إنتاج الأنسولين ينخفض ​​بشدة ما يترتب عليه ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقد ثبت أن بعض العناصر الغذائية المحددة تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، ومن العناصر التي جذبت اهتمامًا متزايدًا البامية.



ومن المعروف أن البامية لها تأثير إيجابي فى السيطرة على نسبة السكر في الدم، من بين العديد من الفوائد الصحية الأخرى التى تتمتع بها، فالبامية هي نبات طويل النمو والدليل على أن البامية لها خصائص مضادة لمرض السكري قد زادت في السنوات الأخيرة، مع العديد من الدراسات المختبرية والحيوانية التي تؤكد أن البامية هي غذاء فعال لخفض نسبة السكر في الدم أو مضاد لمرض السكري.



في إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية، وجد باحثون في الهند أن الفئران المصابة بداء السكري التي تغذت على قشور البامية المجففة والمطحونة والبذور شهدت انخفاضًا في مستويات السكر في الدم لديها، بينما أظهر البعض الآخر انخفاضًا تدريجيًا في نسبة السكر في الدم بعد التغذية المنتظمة من مستخلص البامية لمدة عشرة أيام.



وبعيدًا عن البحث العلمي، أفاد العديد من مرضى السكري بانخفاض مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية المقطعة في الماء طوال الليل ثم تناول هذا العصير في الصباح



وفقًا للهيئة الصحية (HNS)، يُعتقد أن الألياف الفائقة غير القابلة للذوبان الموجودة في البامية تساعد على استقرار نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء.

