الدعليس: فلسطين تفتخر بإنجاز الرباع "محمد حمادة" في بطولة العرب لرفع الأثقال

غزة- الرأي

أكد عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، أن الإنجاز الذي حققه الرباع محمد حمادة في بطولة العرب لرفع الأثقال، ومنتخب الطائرة الشاطئية في بطولة غرب ٱسيا، هما مبعث فخر واعتزاز لكل الشعب الفلسطيني، وحافز كبير لكل الشباب والأبطال الرياضيين المبدعين وفي كل المجالات لتقديم المزيد من التميز ورفع علم فلسطين عاليا في كل المحافل العربية والدولية.



وكان عصام الدعليس استقبل صباح اليوم الخميس، في مكتبه بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة، وفدا من المجلس الأعلى للشباب والرياضة على رأسه كل من جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى، والمدراء العامون سعيد أبو سلطان ومحمد حلس، ود. خالد الوادية رئيس اتحاد رفع الأثقال والبطل محمد حمادة والمدرب حسام حمادة، وبعثة كرة الطائرة الشاطئية التي شاركت في بطولة غرب ٱسيا في قطر كل من سعد الله أبو عيطة رئيس البعثة والمدرب خالد العرفان والبطلين إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان والإعلامي محمد العجلة.



وأشاد الدعليس خلال حديثه في لقاء تكريم الأبطال بالرباع محمد حمادة وما حققه من إنجاز كبير بالحصول على (3) ميداليات ذهبية في فئة الناشئين وبرونزية فئة الكبار في بطولة العرب لرفع الأثقال التي أقيمت في مدينة أربيل بالعراق، كما أشاد بمنتخب كرة الطائرة الشاطئية الذي حصل على برونزية غرب ٱسيا بعد أداء مشرف وإنجاز تحصده فلسطين لأول مرة في هذه البطولة.

ووجه الشكر للاعبين الأبطال وطواقمهم الفنية على الإنجاز الكبير الذي حققوه للرياضة الفلسطينية، وقال:" إنه لم دواعي فخرنا وعزتنا أن نحتفي اليوم بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم فلسطين عاليا رغم قلة الإمكانيات وما نعانيه من حصار ظالم على غزة".

وأكد أن الرياضة باتت تحمل رسالة مقدسة تخاطب العالم وتثبت القدرة على تحقيق الإنجازات في كل المواقع والمحافل، وفرصة لإيصال صوت الحق الفلسطيني من خلال تعاطف شعوب ودول العالم وإبراز عدالة القضية عبر الظهور في كل المناسبات الرياضية.

وتمنى التوفيق لكل الرياضيين في المشاركات الدولية والعربية المقبلة، وخص بالذكر الرباع محمد حمادة الذي بدأ التحضير للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وفريق نادي الصداقة الذي يستعد للبطولة العربية لكرة الطائرة في تونس.

كما شكر المجلس الأعلى للرياضة ممثلاً بعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، وقال:" نقدر الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي يقوم به عبد السلام هنية ودوره في تطوير وخدمة الرياضة الفلسطينية".

وفي ختام اللقاء قدم الدعليس درعاً تكريمياً ومكافأة مالية للاعبين الأبطال والطواقم الفنية.