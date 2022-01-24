6 نصائح لتخزين الخبز وطرق صحية لإعادة تسخينه

أفضل توقيت لتناول المعجنات عقب خروجها من الفرن، ومن المحتمل أن تقل جودتها بعد مرور الوقت، وهو ما يجعل الكثير من السيدات وربات المنزل تبحثن عن الطرق الصحيحة لتخزين المخبوزات ، بإعتباره من أكثر المخبوزات تناولًا، ومتوفر في جميع البيوت .

نصائح عند تخزين الخبز

وتستعرض"الرأي الأسرية" أفضل طريقة لتخزين الخبز، حتى لا يتعرض للعفن أو الرطوبة وفقًا لموقع «The Kitchen» فيما يلي:

- احرصي على عدم تخزين الخبز في الثلاجة، بعيدًا عن أنها وسيلة لحفظ الطعام، ولكن مع الخبز ستؤدي إلى إتلافه بشكل أسرع، لذا يفضل وضعه في درجة حرارة الغرفة.

- يمكنك استخدام الأكياس الورقية، للحد من حدوث جفاف للخبز، ولكن لا يفضل وضعه داخل أكياس بلاستيكية، تجنبًا لتفاعله مع المواد الضارة المصنوع منها، لذا احرصي على تغليف الخبز جيدًا داخل أكياس حظ الطعام، تجنبًا للرطوبة التي تساعد على سرعة تعفنه.

- عند الرغبة في تخزين الخبز لمدة طويلة، يمكنك استخدام الفريزر، سيساعد ذلك على عدم فقدان الرطوبة من النشا، وعند الحاجة إلى تناوله يمكنك إخراجه من الفريزر وتهيئته للتسخين.

- يلزم الحرص على عدم تخزين الخبز وهو ساخن، إذ يلزم وضعه في الهواء قليلًا، حتى لا يصبح عجينًا.

- يمكنكِ الحفاظ على الخبز عن طريق وضعه دال درجة حرارة الغرفة، ولكن ذلك لا يجعله يظل لمدة طويلة.

- احرصي على عدم تخزين الخبز فور خروجه من الفريزر، حتى لا يصبح مبللا.

نصائح عند تسخين الخبز

توجد بعض الطرق الصحية لتسخين الخبز، نعرضها فيما يلي:

- يمكنك تسخينه على البوتاجاز، ولكن يلزم الحرص على استخدام طاسة، أو أداة لتسخين الخبز، تجنبًا لتعرضه للنار مباشرًة.

- يمكن استخدام فرن الكهرباء، عن طريق وضعه بداخله لمدة دقيقة، سيساعد ذلك على التخلص من تجمده بسهولة.