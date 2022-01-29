النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2174) السبت 29/1/2022
أخبار فلسطينية
أبو زهري يشكر الجزائر على جهودها لطرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي
الرشق: تصريحات بينت بعدم السماح بدولة فلسطينية صفعة للاهثين وراء المفاوضات
السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين
“الخارجية”: مواقف بينيت معادية للسلام وحاضنة للإرهاب
5 وفيات و5380 إصابة جديدة بـ”كورونا”
د. الحساينة : تلكؤ السلطة في صرف مخصصات الشؤون ينمّ عن عدم الإحساس بالمسؤولية الوطنية
أخبار إسرائيلية
منظمة يهودية ـ عربية تنظم أسبوع تضامن مع «بورين» الفلسطينية
نتنياهو هدد بينيت بضربه بالطائرات بدون طيار .. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى يكشف كواليس تشكيل حكومته
بينيت يعترف بعجزه في مواجهة سكان النقب ويهدد "بجدار فاصل"
كوخافي يعرب عن قلقه من جرائم "تدفيع الثمن"
برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي يستهدف دبلوماسيين في فنلندا
اخبار دولية
منظمة أمريكية تعرض فيلما يظهر قتل إسرائيل 78 طفلا فلسطينيا
انقسام أميركي ـ أميركي حول عنصرية إسرائيل
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات .369.9 مليون.. والوفيات 5.6 مليون
الاتحاد الأوروبي يُطالب بالإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي
أخبار عربية
“الألكسو” تعتمد قرارات لصالح فلسطين والقدس7
اللجنة العالمية للزمالة الدولية توصي بمنح هيئة رواد الكشافة الفلسطينية العضوية الكاملة
"الخيمة 194" مستمرة في بيروت حتى العودة
مصادر مصرية: إسرائيل نقلت رسائل لـ "حماس" تتعلق بالتهدئة في غزة
وفاة علامة التفسير صلاح الخالدي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فتح تدعو حماية المستهلك الأوروبي إلى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة
الشيخ يهاجم بينيت: رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لا ينتظران موافقتك
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية و”أبو حميد” لا يقوى على الحركة
أونروا” تطالب بتحقيق بوفاة لاجئ فلسطيني بفعل غاز إسرائيلي
الشرق الأوسط
رصاص فلسطيني على 4 مواقع للجيش الإسرائيلي
الاهرام المصرية
نتنياهو هدد بينيت بضربه بالطائرات بدون طيار .. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى يكشف كواليس تشكيل حكومته
الشروق المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
الغد الأردنية
تصديا لتهويد القدس.. الفلسطينيون يلبون نداء “الفجر العظيم” بـ”الأقصى”
اعتداءات المستوطنين بالضفة.. استعراض في التنكيل بالفلسطينيين
الشرق القطرية
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"هيئة الأسرى": الأسير "أبو حميد" ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه
"علماء فلسطين" تنعى عضوها صلاح الخالدي
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ29
بدء العد التنازلي لتحويل وادي غزة لمحمية طبيعية
مستوطنون يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين بالأغوار الشمالية لتخريب محاصيلهم
إصابات في قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
القدس المحلية
الفلسطيني رامي شعث يتحدّث عن ظروف اعتقاله في مصر
“فتح” سلفيت تنظم وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء والإفراج أبو حميد
الإعلان عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين خلال شهر 2/2022
القبض على شخص صادر بحقه حكم 10 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات في الرام
“الدفاع المدني” يتمكن من انقاذ خمسة أشخاص جرفت السيول مركبتهم في وادي عارورة
خلال المنخض الجوي ..الهلال الاحمر يقدم خدماته لمئات الحالات الانسانية
قرار احتلالي ينذر بهدم خزان مياه في فروش بيت دجن
الحياة الجديدة
رام الله: الدفاع المدني ينقذ خمسة أشخاص جرفت مركبتهم السيول
25 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى قبل 19 ساعات
بينها طفل وصحفي.. إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة قبل 19 ساعات
دعوة في الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني
جريدة الأيام
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة
المنخفض القطبي يبدأ بالانحسار التدريجي اليوم إنقاذ 5 مواطنين جرفت السيول...
أكثر من 25 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
شبكية العين "ترى" النوبة القلبية قبل عام من حدوثها!!
بينيت: لن أسمح بإجراء أيّ مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين
وكالة صفا
نقل المعتقل السياسي المضرب محمد حسينية إلى المستشفى
الاحتلال يعيق تحركات المواطنين على حاجز عسكري جنوب جنين
بلدية غزة: ندعو لانتظار نتائج التحقيق بوفاة الطفل السرسك
الاحتلال يعتقل شابًا من جنين على حاجز قرب رام الله
مستوطنون يطلقون أبقارهم بأراضي المزارعين بالأغوار لتخريب محاصيلهم
آخر تحديث لأعمال الطواقم الحكومية في غزة خلال المنخفض
الرشق: تصريحات بينيت عن "أوسلو" صفعة للاهثين وراء المفاوضات
"حماية" يدعو لتحقيق دولي باعتداء مجندة إسرائيلية على معتقلة فلسطينية
بالصور: احتفاء بالطفل العوضي بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ29
مطير: مسارات الأودية ومنسوب المياه آمن
الصحة: الجهات المختصة تحقق بحادثة العثور على طفل بمشفى بغزة
5 وفيات و5380 إصابة جديدة بـ”كورونا” بفلسطين
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن
المرور": 3 إصابات في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
فلسطين اليوم
نقطة اشتباك جديدة تدخل على خط اشتباك الضفة وتحذيرات من ملاحقة الاحتلال للمقاومين
بعد عجزه عن مواجهتهم .."بينت" يهدد سكان النقب بجدار حديدي
بكيرات: حملة الفجر العظيم رسالة واضحة للاحتلال أن كل محاولات تقسيم الأقصى لن تنجح
لجان الصيادين: انقلاب حسكة أحد الصيادين في عرض بحر السودانية شمال القطاع
هيئة شؤون الأسرى: الأسير أبو حميد ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه
شرطة المرور توضح حالة الطرق في غزة لليوم السبت
أسير من نابلس يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال
71إصابة جديدة بفايروس كورونا في سلفيت
بالصور "فريق طبي" ينجح باستخراج أدوات حادة ومعدنية من بطن مريض شمال قطاع غزة
مقاومون يطلقون النار تجاه بؤرة استيطانية "إسرائيلية" جنوب نابلس
سما نيوز
4 عمليات إطلاق نار متتالية خلال 4 ساعات
مصادر : قوة اسرائيلية خاصة تستعد لاقتحام هذه المنطقة بالضفة لاستهداف المطلوبين
صحيفة عبرية: سيناريوهات "مرعبة" حال وقوع زلزال مدمر في "اسرائيل"
أول رد فلسطيني على وزير بريطاني شيطن شعار "من النهر إلى البحر"
القدوة: قاعدة بيانات تحتوي ممتلكات الفلسطينيين المسروقة منذ عام 1948
صحة غزة تحذر: القطاع يمر بوضع "صعب وكارثي" جراء انتشار متحور أوميكرون
حزب العدالة والتنمية يتهم "اسرائيل" باختفاء النحل في المغرب ويستشهد بما حصل في مصر (فيديو)
شاهد: قراصنة يخترقون كاميرات أمنية بشوارع "تل أبيب"
النقب: إصابة رضيع بضربة برد
مخطط لمضاعفة مساحة "هداسا التلة الفرنسية" 5 مرات
عائلة الشهيد عمر أسعد تستعد لملاحقة الاحتلال بعد إعلان أسباب وفاته
عرب 48
عشرات الإصابات وحالات الاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
المنخفض الجويّ بالضفة: مصرع شاب اختناقا و32 إصابة بـ97 حادث سير
تشريح جثمان الشهيد أسعد: تنكيل جنود الاحتلال تسبب بنوبة قلبية
وكالة وفا
الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بحل الدولتين
جنين: استمرار وقفات الاسناد للأسير أبو حميد و ...
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