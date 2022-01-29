غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2174) السبت 29/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

“ الخارجية”: مواقف بينيت معادية للسلام وحاضنة للإرهاب

5 وفيات و5380 إصابة جديدة بـ” ” وفيات و5380 إصابة جديدة بـ” كورونا

أخبار إسرائيلية

منظمة يهودية ـ عربية تنظم أسبوع تضامن مع «بورين» الفلسطينية

نتنياهو هدد بينيت بضربه بالطائرات بدون طيار .. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى يكشف كواليس تشكيل حكومته

بينيت يعترف بعجزه في مواجهة سكان النقب ويهدد "بجدار فاصل"

اخبار دولية

منظمة أمريكية تعرض فيلما يظهر قتل إسرائيل 78 طفلا فلسطينيا

انقسام أميركي ـ أميركي حول عنصرية إسرائيل

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات .369.9 مليون.. والوفيات 5.6 مليون

أخبار عربية

“ الألكسو” تعتمد قرارات لصالح فلسطين والقدس7

اللجنة العالمية للزمالة الدولية توصي بمنح هيئة رواد الكشافة الفلسطينية العضوية الكاملة

"الخيمة 194" مستمرة في بيروت حتى العودة

مصادر مصرية: إسرائيل نقلت رسائل لـ "حماس" تتعلق بالتهدئة في غزة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فتح تدعو حماية المستهلك الأوروبي إلى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة

الشيخ يهاجم بينيت: رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لا ينتظران موافقتك

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية و”أبو حميد” لا يقوى على الحركة

أونروا” تطالب بتحقيق بوفاة لاجئ فلسطيني بفعل غاز إسرائيلي

الشرق الأوسط

رصاص فلسطيني على 4 مواقع للجيش الإسرائيلي

الاهرام المصرية

نتنياهو هدد بينيت بضربه بالطائرات بدون طيار .. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى يكشف كواليس تشكيل حكومته

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الفلسطيني رامي شعث يتحدّث عن ظروف اعتقاله في مصر

“ فتح” سلفيت تنظم وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء والإفراج أبو حميد

الإعلان عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين خلال شهر 2/2022

القبض على شخص صادر بحقه حكم 10 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات في الرام

“ الدفاع المدني” يتمكن من انقاذ خمسة أشخاص جرفت السيول مركبتهم في وادي عارورة

خلال المنخض الجوي ..الهلال الاحمر يقدم خدماته لمئات الحالات الانسانية

قرار احتلالي ينذر بهدم خزان مياه في فروش بيت دجن

الحياة الجديدة

رام الله: الدفاع المدني ينقذ خمسة أشخاص جرفت مركبتهم السيول

25 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى قبل 19 ساعات

بينها طفل وصحفي.. إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة قبل 19 ساعات

جريدة الأيام

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في محافظات عدة

المنخفض القطبي يبدأ بالانحسار التدريجي اليوم إنقاذ 5 مواطنين جرفت السيول...

أكثر من 25 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

شبكية العين "ترى" النوبة القلبية قبل عام من حدوثها!!

بينيت: لن أسمح بإجراء أيّ مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين

وكالة صفا

غزة بلدية : ندعو لانتظار نتائج التحقيق بوفاة الطفل السرسك

وكالة الرأي الفلسطينية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ29

فلسطين اليوم

سما نيوز

صحيفة عبرية: سيناريوهات "مرعبة" حال وقوع زلزال مدمر في "اسرائيل"

أول رد فلسطيني على وزير بريطاني شيطن شعار "من النهر إلى البحر"

القدوة: قاعدة بيانات تحتوي ممتلكات الفلسطينيين المسروقة منذ عام 1948

صحة غزة تحذر: القطاع يمر بوضع "صعب وكارثي" جراء انتشار متحور أوميكرون

حزب العدالة والتنمية يتهم "اسرائيل" باختفاء النحل في المغرب ويستشهد بما حصل في مصر (فيديو)

عرب 48

عشرات الإصابات وحالات الاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

المنخفض الجويّ بالضفة: مصرع شاب اختناقا و32 إصابة بـ97 حادث سير

تشريح جثمان الشهيد أسعد: تنكيل جنود الاحتلال تسبب بنوبة قلبية

وكالة وفا

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