غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2181) الأحد 6/2/2022

أخبار فلسطينية﻿

حنان عشراوي: اجتماع المجلس المركزي “سيعزز” الانقسام الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية: منظومة القضاء في إسرائيل مسخرة للتوسع الاستيطاني

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تسجل رقما قياسيا في عدد حالات كورونا الخطيرة

بهدف إحراج بينيت.. الليكود يقدم مشروع قانون لربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء

شاكيد تطرح اليوم مشروع قانون “لم الشمل” أمام لجنة وزارية إسرائيلية

زعيم ميرتس يهدد بزعزعة استقرار الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون “لم الشمل ”

رئيس وزراء إسرائيل يعزي عائلة ريان

اخبار دولية

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الصحف العربية

القدس العربي

إطلاق نار على مركبة للجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

إحباط محاولة لإحراق مركبات أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

الشرق الأوسط

جدل فلسطيني حول «شرعية» اجتماع «مركزية» منظمة التحرير اليوم

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير خارجية الجزائر آخر التطورات وآفاق إحياء العملية السياسية

الشروق المصرية

رئيس وزراء فلسطين يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبتسوانا في أديس أبابا

الصحة الفلسطينية: نسبة إشغال المستشفيات الحكومية بمصابي كورونا بلغت 100%

أطفال غزة يتضامنون مع الطفل ريان

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

اعتقال 12 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس

(محدث): الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من القدس وبيت لحم

أعمال المجلس المركزي تنطلق اليوم وسط مقاطعة كبيرة

منحة إضافية من البنك الدولي لدعم “الصحة” بمواجهة كورونا

اجتماع إسرائيلي خلال أيام لبحث خطة لربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء

مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس

إرجاع للوجبات.. الحركة الأسيرة تعلن النفير العام بعد تراجع الاحتلال عن التفاهمات الأخيرة

الدعوة لوقفة إسنادية لأسير مريض من الداخل المحتل

العثور على جثة رجل في برطعة

الحياة الجديدة

توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"

مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

جريدة الأيام

افتتاح دورة المجلس المركزي مساء اليوم

كورونا": 8 وفيات، و3051 إصابة وزيرة الصحة: الإغلاق الشامل لم يُطرح

المغرب: الطفل ريان أخرج ميتاً من البئر بعد خمسة أيام من سقوطه

كيف تؤثر "أوميكرون" على مكونات الدم؟

جمعة" جديدة: مسيرات ومواجهات وإصابات المستوطنون يحاولون منع زرع زيتون...

المغرب: عمليات الإنقاذ متواصلة لتخليص الطفل ريان العالق في بئر عميقة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

غزة المرور ب تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة

سما نيوز

صحيفة تكشف أسباب ترشيح الرئيس عباس لحسين ىالشيخ لرئاسة اللجنة التنفيذية

وسط مقاطعة كبيرة .. أعمال المجلس المركزي تنطلق اليوم

أول تعليق فلسطيني على وفاة الطفل ريان

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي عائلة ريان

عرب 48

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

مقاطعة واسعة لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني

استقالة المتحدث العسكري باسم "كتائب المقاومة" إثر خلافات داخلية

جنين: جيش الاحتلال يزعم أن مركبتين عسكريتين تعرضتا لإطلاق نار

وكالة وفا

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