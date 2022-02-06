النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2181) الأحد 6/2/2022
أخبار فلسطينية
حنان عشراوي: اجتماع المجلس المركزي “سيعزز” الانقسام الفلسطيني
منظمة التحرير الفلسطينية: منظومة القضاء في إسرائيل مسخرة للتوسع الاستيطاني
أبو زهري: الفلسطينيون يتابعون بقلق موضوع الطفل ريان
8 وفيات و1833 إصابة جديدة بكورونا في غزة
رئاسة التشريعي تدعو الاتحاد الإفريقي لرفض عضوية الاحتلال
القدوة: الإصرار على عقد اجتماع المركزي نسف لمبادرة الجزائر
الكيلة: إغلاق المدارس جاء منعًا للوصول لمرحلة أصعب
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل رقما قياسيا في عدد حالات كورونا الخطيرة
بهدف إحراج بينيت.. الليكود يقدم مشروع قانون لربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء
شاكيد تطرح اليوم مشروع قانون “لم الشمل” أمام لجنة وزارية إسرائيلية
زعيم ميرتس يهدد بزعزعة استقرار الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون “لم الشمل”
رئيس وزراء إسرائيل يعزي عائلة ريان
اخبار دولية
وقفة في بلجيكا تنديدًا بالاستثمار في المستوطنات
مشروع قرار في بريطانيا يدين انتهاكات السلطة في الضفة الغربية
عطايا: الثورة الإسلامية الإيرانية شعلة أمل للشعب الفلسطيني وبارقة نصر
ممثلة أمريكية تثير اليهود بتصريحات عن الهولوكوست
أخبار عربية
تقرير: أبو ظبي تبحث مع تل أبيب التزود بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إطلاق نار على مركبة للجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
إحباط محاولة لإحراق مركبات أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
الشرق الأوسط
جدل فلسطيني حول «شرعية» اجتماع «مركزية» منظمة التحرير اليوم
الوسط العربي في إسرائيل يسجل مزيداً من حالات العنف
تجدد الاشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السلاح
الاهرام المصرية
رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير خارجية الجزائر آخر التطورات وآفاق إحياء العملية السياسية
الشروق المصرية
رئيس وزراء فلسطين يلتقي الرئيس النيجيري ووزراء خارجية تونس ومصر وبتسوانا في أديس أبابا
الصحة الفلسطينية: نسبة إشغال المستشفيات الحكومية بمصابي كورونا بلغت 100%
أطفال غزة يتضامنون مع الطفل ريان
الغد الأردنية
فلسطين: “المركزي” يجتمع اليوم و 4 فصائل تقاطع
الاحتلال يستهدف تلال القدس بمخطط استيطاني لشطب “الخط الأخضر”
تجدّد الجدل ضمن الاتحاد الأفريقي حول صفة المراقب لإسرائيل
الشرق القطرية
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الاتحاد الإفريقي برفض اعتماد إسرائيل كعضو مراقب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
السخط من الغلاء يدفع المواطنين والناشطين لمطالبة السلطة بمعالجة الفساد
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في القدس والضفة
نظمتها صحيفة "فلسطين".. ندوة سياسية تناقش انعقاد "المركزي" دون توافق
لعدم الالتزام بالأنظمة.. عشراوي تعلن مقاطعة جلسة المركزي
الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس
إطلاق الرصاص على قوات الاحتلال غرب جنين
القدس المحلية
اعتقال 12 مستوطنًا خلال تظاهرة بالقدس
(محدث): الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من القدس وبيت لحم
أعمال المجلس المركزي تنطلق اليوم وسط مقاطعة كبيرة
منحة إضافية من البنك الدولي لدعم “الصحة” بمواجهة كورونا
اجتماع إسرائيلي خلال أيام لبحث خطة لربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء
مستوطنون يجرفون أراضي جنوب نابلس
إرجاع للوجبات.. الحركة الأسيرة تعلن النفير العام بعد تراجع الاحتلال عن التفاهمات الأخيرة
الدعوة لوقفة إسنادية لأسير مريض من الداخل المحتل
العثور على جثة رجل في برطعة
الحياة الجديدة
الحركة الأسيرة تعلن النفير العام بعد فرض إدارة السجون عقوبات جديدة
"التأمين الصحي للأفراد ذوي الإعاقة".. خلافات حول التطبيق
الاحتلال يعتقل شابين من قرية عنزة جنوب جنين
توتر شديد في سجون الاحتلال عقب إجراء تغييرات على نظام "الفورة"
مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت
جريدة الأيام
افتتاح دورة المجلس المركزي مساء اليوم
كورونا": 8 وفيات، و3051 إصابة وزيرة الصحة: الإغلاق الشامل لم يُطرح
المغرب: الطفل ريان أخرج ميتاً من البئر بعد خمسة أيام من سقوطه
كيف تؤثر "أوميكرون" على مكونات الدم؟
جمعة" جديدة: مسيرات ومواجهات وإصابات المستوطنون يحاولون منع زرع زيتون...
المغرب: عمليات الإنقاذ متواصلة لتخليص الطفل ريان العالق في بئر عميقة
وكالة صفا
"المركزي" يُعقد اليوم وسط مقاطعة ورفض فصائلي
دعوات لاعتصام حاشد اليوم بالخليل ضد الضرائب والغلاء
أضرار بدوريتين إسرائيليتين في عملية إطلاق نار قرب جنين
السادس من فبراير في الذاكرة الفلسطينية
بخلاف مقاطعة عديد من الفصائل والشخصيات.. "الديمقراطية تقرر حضور "المركزي"
الاحتلال يقتحم بلدتي السيلة الحارثية وتعنك غرب جنين
حمد: اجتماع المجلس المركزي فاقد للشرعية وقراراته لا قيمة لها
إطلاق نار على الاحتلال غرب جنين
مختصون: المجلس المركزي ينعقد لتمرير "قرارات حزبية"
نقيب الأطباء: لن نكون جسرًا لحكومة اشتية لجباية الضرائب من المواطنين
"أبناء البلد" تدعو فصائل المنظمة لمقاطعة "المركزي"
العمل النقابي: الإصرار على عقد المركزي ضرب لمصلحة الشعب بعرض الحائط
وكالة الرأي الفلسطينية
8 وفيات و1833 إصابة جديدة بكورونا في غزة
الإداريون يبدؤون خطوات تصعيديه تبدأ بإرجاع وجبات الطعام
أعمال المجلس المركزي تنطلق اليوم وسط مقاطعة كبيرة
توتر شديد يسود سجون الاحتلال
الرشق: اجتماع "المركزي" لا شرعية له
17 قرار إبعاد للمقدسيين عن الأقصى الشهر الماضي
الشرطة البحرية: السماح للصيادين بالنزول للبحر
المرور": 3 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
فلسطين اليوم
ما هو السيناريو الأسوأ الذي تحدث عنه الشخرة جراء ارتفاع إصابات كورونا ..وماذا بشأن قرار الإغلاق ؟
وسط إطلاق نار كثيف.. الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين
سبب صرف 80% من رواتب المتقاعدين للسلطة..الحلو يوضح !
رفع أسعار الكهرباء في الضفة ..وملحم يوضح!
أعنف كارثة جوية عرفتها "إسرائيل": لم ينج أحد
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة
اليوم: صرف رواتب موظفي غزة ورام الله
كتب القيادي خضر عدنان: ريان ومحمود العارضة وآلاف الأسرى في قعر البئر
بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
سما نيوز
صحيفة تكشف أسباب ترشيح الرئيس عباس لحسين ىالشيخ لرئاسة اللجنة التنفيذية
وسط مقاطعة كبيرة .. أعمال المجلس المركزي تنطلق اليوم
أول تعليق فلسطيني على وفاة الطفل ريان
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي عائلة ريان
كوربين يدعو لمحاسبة "إسرائيل" على معاملتها القاسية للفلسطينيين
عرب 48
اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
مقاطعة واسعة لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني
استقالة المتحدث العسكري باسم "كتائب المقاومة" إثر خلافات داخلية
جنين: جيش الاحتلال يزعم أن مركبتين عسكريتين تعرضتا لإطلاق نار
وكالة وفا
أبو سيف: عقد المجلس المركزي ضرورة وطنية
الدورة الـ31 للمجلس المركزي تنعقد اليوم في مد ...
الحركة الأسيرة تعلن النفير العام بعد فرض إدار ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات ومستوطنون ي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 شباط (فبراير)
- 2004م عملية اغتيال جبانة قامت بها طائرات العدو الإسرائيلية حيث قامت باغتيال المناضل القسامي عبد الناصر مسلم أبو شوقة في مخيم البريج جنوب مدينة غزة والشهيد هو قائد كتائب القسام في المنطقة الوسطى.
- 2002م هجوم مسلح على مستوطنة الحمرا الإسرائيلية في الأغوار نفذه محمد زياد الخليلي أحد أفراد كتائب القسام أسفر عن مقتل مستوطنين وجندي وإصابة آخرين واستشهاد منفذ الهجوم.
- 1994م البلدية الإسرائيلية في القدس العربية المحتلة تصادر 3500 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية، وتحولها إلى حديقة عامة.
- 1987م مقتل وجرح 30 إسرائيلياً وعميلا من ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" في هجوم شنته المقاومة الإسلامية اللبنانية على مواقعهم.
- 1952م وفاة المناضل والمجاهد الفلسطيني إبراهيم أبو دية في بيروت وهو أحد قادة الجهاد المقدس في فلسطين.
- 1948م الجيش البريطاني يصد هجوم جيش الإنقاذ على مستعمرة زيتيم بمنطقة صفد وحي مونتفيوري في مدينة القدس، ولكنه لم يفعل شيئاً عندما أمر دافيد بن غوريون قائد الهاغاناة باحتلال مدينة القدس في 1948.