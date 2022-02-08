النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2183)  الثلاثاء   8/2/2022

2005م مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم شنه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الصهيوني بالقرب من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني.

1948م وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد شنّ هؤلاء أول هجوم لهم بعد يومين على مستعمرة كفار سولد، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال البريطانية.