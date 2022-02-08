النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2183) الثلاثاء 8/2/2022
أخبار فلسطينية
هنية يبعث برقية للرئيس التركي متمنيًا له ولعقيلته الشفاء
بحر: تعيينات "المركزي" لهيئة "الوطني" منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا
تقرير حقوقي يرصد الخسائر البشرية والمادية لعدوان مايو على غزة
الهندي: قرارات المركزي لن تكون لها انعكاسات سياسية
منظمة التحرير الفلسطينية تجري تغييرات محدودة في قيادتها
حالتا وفاة و3050 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة
أخبار إسرائيلية
حكومة بنيت تجمد مخطط استيطان يقسم الضفة إلى نصفين
زيادة طفيفة في توقعات بنك إسرائيل للتضخم خلال العام الحالي
إسرائيل تعلن تأجيل تمرين عسكري مشترك مع أمريكا
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون “لم الشمل”
تقديرات الصحة الإسرائيلية: آلاف الإصابات تسجل بالمتحور BA2
المدعي العام الإسرائيلي يأمر بوقف استخدام برمجيات NSO
الحكومة الإسرائيلية تقر قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية
اخبار دولية
دويتشه فيله الألمانية تفصل صحفيتين فلسطينيتين بدعوى معاداة الساميّة
الأونروا: الدعم العربي للوكالة انخفض من 200 مليون دولار إلى 20 مليونا
أخبار عربية
البرلمان العربي: تجميد قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب انتصار جديد للفلسطينيين
"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأفريقي تعليق منح الاحتلال صفة مراقب
إسرائيل تصادر 3 شركات لبنانية تتهمها بتزويد «حزب الله» بمواد لتصنيع صواريخ دقيقة
طائرة خاصة تابعة للموساد تهبط في الدوحة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة تسعة فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة «كفر عقب» شمال القدس… والأسرى يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الثامن والثلاثين
عباس: دعم صمود القدس أولوية حتى تتحرر من الاحتلال
وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن
المركزي” الفلسطيني ينتخب روحي فتّوح رئيسا للمجلس الوطني
قيادة الأسرى تحلّ الهيئات القيادية وتترك الخيارات الفردية مفتوحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي
انزعاج “فتحاوي” من مقاطعي “المركزي” واتهامات بخلق تحالفات جديدة لإضعاف منظمة التحرير
إسرائيل ترد على تهديدات القيادة الفلسطينية وتقرير “أمنستي” بمشاريع بناء استيطانية جديدة في القدس
اعتداء جديد لعصابة “تدفيع الثمن” الاستيطانية الإرهابية على كفر قاسم
الشرق الأوسط
أشتية: تعليمات للحكومة بعدم التعاطي مع إسرائيل اقتصادياً
«المركزي» الفلسطيني يستكمل تجديد قياداته
الأسرى في السجون الإسرائيلية يعلنون النفير العام
إسرائيل تفرج عن عاملة إغاثة إسبانية متهمة بتمويل منظمة فلسطينية
الشروق المصرية
انتخاب 3 أعضاء جدد في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية
الرئيس عباس: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن نتخلى عنها
فلسطين: ميليشيا المستوطنين المسلحة ترتكب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين العزل
انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني
الغد الأردنية
إسرائيل” تطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار
وقف خطة ربط “معاليه ادوميم” بالقدس
الشرق القطرية
حرفة تميزت بها ورشة وحيدة في المنطقة.. بصمة فنية فلسطينية تعتلي الأهلة والقباب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
خريشة: تعيين روحي فتوح رئيساً "للوطني" يأتي في سياق توافق فتحاوي
غزة.. حالتا وفاة و3050 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
مسؤول فتحاوي: تعيين "حديد" نائباً لرئيس المجلس الوطني "عار"
انعقاد "مركزي عباس".. يوسع الشرخ الفلسطيني ويعمق أزمة النظام السياسي
خارجية السلطة لا علم لديها.. سويسرا تنقل مكتباً لخارجيتها من القدس لرام الله
القدس المحلية
المستوطنون يدعون لاقتحام البلدات والمفارق الرئيسية في نابلس ودعوات للتصدي
بينهم فتى من الجلزون.. 7 معتقلين بالضفة
إطلاق نار على الاحتلال واعتقالات في جنين
إسرائيل ترصد مليار شيكل لربط مستوطنات القدس الشرقية بالغربية
العثور على طفل حديث الولادة في بيت لحم
“هدنة” توقف الاشتباكات.. سلاح العشائر ظاهرة تؤرق سكان الخليل
غزة: مصرع طفلة جراء صعقة كهربائية
الحياة الجديدة
اهتمام كبير على الساحة الفلسطينية في لبنان بانعقاد "المركزي"
"الأسرى": حالة الأسير أبو حميد ما زالت حرجة
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
أصحاب محطات وقود وتجار يحذرون من مخاطر وجود تدفقات نقدية ورقية ومعدنية
الصحة: جميع اللقاحات المتوفرة لدينا ذات مأمونية عالية
الإفراج عن الأسيرة خوانا رشماوي قبل 14 ساعات
جريدة الأيام
المركزي": انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني واستكمال شواغر اللجنة...
هدنة بين عائلتَي الجعبري والعويوي في الخليل
إخطارات بهدم عشرات المنشآت التجارية في القدس الاحتلال يقتحم كفر عقب ووقوع...
بينيت وغانتس يقرران تجميد مخطط ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس
وفد من المجلس الوطني الإماراتي يزور الكنيست: لا رجعة إلى الوراء
إسرائيل توقف مخططات البناء في منطقة E1
وكالة صفا
اعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة
"قاوم" تدعو لوضع حد عاجل لتحركات الكيان الصهيوني داخل الجسد الأفريقي
الشرطة الإسرائيلية تعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين داخل أراضي الـ48
الاتحاد الفلسطيني في أمريكا يرفض بشدة عقد اجتماع المجلس المركزي
الاحتلال يفرج عن الأسيرة خوانا رشماوي
استكمال شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
مواجهات في بلدة بيتا ضمن فعاليات الإرباك الليلي
منتدى الإعلاميين يدين فصل الإعلامية مرام سالم بدعوى "معاداة السامية"
التشريعي: مخرجات "المركزي" منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا
حماس تدعو للتضامن مع عائلة المعتقل عزام وتُطالب السلطة بالإفراج عنه
نقل والدة المعتقل السياسي محمد عزام للمشفى في سلفيت
وكالة الرأي الفلسطينية
الحالة الصحية للأسير أبو حميد ما زالت حرجة
المالية: صرف رواتب المياومة عن شهر نوفمبر اليوم
بلدية الاحتلال ترصد مليار شيكل لربط مستوطنات القدس
الأشغال تشرع بتسوية السواتر الترابية على الحدود المصرية
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ39
الداخلية تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غدٍ الأربعاء
طواقم مستشفى الرنتيسي تنقذ حياة طفل من النزيف الحاد
فلسطين اليوم
نادي الأسير: لجنة الطوارئ الوطنية في السجون تدرس خيارات تصعيدية أخرى خلال الأيام القادمة
بعد الحديث عن انتهاء صلاحية الطعومات ..الصحة برام الله ترد!
الاحتلال يرصد مليار شيكل لربط مستوطنات القدس
التعليم بالضفة: نتجه للعودة للتعليم الوجاهي الأحد المقبل
هيئة الأسرى: 15 أسيراً يواجهون سياسة الإعدام البطيء
سما نيوز
صحيفة: فتح حاولت طرح هذا الملف للتصويت خلال المركزي وسحبته في اللحظات الأخيرة
الاونروا : سنواجه ازمة مالية نهاية مارس وندعو لحوار استراتيجي بين المانحين والدول المضيفة وممثلي اللاجئين
أسوشييتد برس: شخصيات فلسطينية وإسرائيلية تقترح خطة لكونفدرالية من دولتين
هآرتس: هل تقف "إسرائيل" على بعد خطوات من "الكارثة الفظيعة" ؟
رغم اعلان الهدنة ..تجدد اعمال العنف بين عائلتين فجر اليوم بالخليل
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية
الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة
بالفيديو: بينيت يلمح إلى نتنياهو بالإشارة بأنه مجنون
عرب 48
اعتقالات بالضفة ومستوطنون يدعون لاقتحام بلدات نابلس
كورونا في الضفة وغزة: 15 وفاة ونحو 8 آلاف إصابة جديدة
الأسرى يحلون الهيئات التنظيمية بسجون الاحتلال
وكالة وفا
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
"الأسرى": حالة الأسير أبو حميد ما زالت حرجة
المفتي يحذر من تداول وتوزيع كتاب الخرائط الذه ...
الصحة: جميع اللقاحات المتوفرة لدينا ذات مأمون ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 8 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي إيهاب الوحيدي، مصور في تلفزيون فلسطين، واستشهد مع والدة زوجته مساء الخميس بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزله الكائن في برج الأطباء بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.
- 2005م مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم شنه حزب الله اللبناني على مواقع للجيش الصهيوني بالقرب من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني.
- 2004م وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن نقل 18 ألفا من الفلاشا إلى فلسطين المحتلة.
- 2002م الاحتلال يسلم جثة الشهيد القسامي حامد أبو حجلة لذويها بعد عام من احتجازها .
- 2001م الشيخ عكرمة صبري مفتي مدينة القدس المحتلة يفتي بحرمة التنازل عن المسجد الأقصى بسمائه وأساسه، وحرمة التصرف به لغير عبادة المسلمين .
- 1970م الطائرات الإسرائيلية تقصف منطقة العرقوب وراشيا الفخار وراشيا الوادي، وكفر شوبا وكفر حمام والهبارية وعين قنية داخل الأراضي اللبنانية.
- 1978م الحكومة "الإسرائيلية" تصوت لصالح ترسيخ الاستيطان في شبه جزيرة سيناء المحتلة.
- 1948م مجزرة صهيونية في مدينة يافا ذهب ضحيتها 70 شهيدا.
- 1948م وصول الفرقة الأولى من متطوعي جيش الإنقاذ العربي إلى فلسطين، وقوامها 330 مقاتلاً. وقد شنّ هؤلاء أول هجوم لهم بعد يومين على مستعمرة كفار سولد، حيث تصدت لهم قوات الاحتلال البريطانية.
- 1598م طرد اليهود من "جنوه" في إيطاليا.