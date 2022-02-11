نصائح لتناول وجبة خفيفة صحية فى منتصف الليل

قد يبدو تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل الطريقة المنطقية الوحيدة للتخلص من الجوع، ولكن هل هذا صحي؟ حيث يعد تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل أمرًا شائعًا بين الناس خاصة أن الجوع المفاجئ قد يكون مزعجًا ويعطل نومك، ومع ذلك، عند الحديث من منظور الصحة، قد لا يكون تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل هو الخيار الأكثر صحة إذا لم يتم تناوله بعناية، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

من عيوب تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة بالنسبة للأشخاص مرضى السكرى.

داء السكري وتناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل يمكن أن يسبب ضررًا لجسمك، قد يؤدي الانغماس في الأطباق الشهية في منتصف الليل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وعدم توازن الأنسولين، لذلك، يوصي الخبراء بتناول وجبات صحية ومتوازنة ومليئة بالعناصر الغذائية طوال اليوم للشعور بالشبع والحد من الإنغماس فى تناول وجبة خفيفة غير صحية في منتصف الليل.

فيما يلي.. بعض الطرق التي يمكن لمرضى السكر من خلالها التغلب على آلام الجوع في منتصف الليل:

تجنب تناول المشروبات والأطعمة الغنية بالسكر.

تناول وجبة خفيفة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية.

عند شعورك بالجوع ليلًا، تناول أول شيء هو الماء للحد من الجوع في منتصف الليل.

ضع في ثلاجتك وجبات خفيفة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

احتفظ بالوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين للمساعدة على الشعور بالشبع ولكن تأكد من عدم تناول وجبة ثقيلة.

كونك مصابًا بمرض السكرى، يجب أن تكون حذرًا بشأن عاداتك خاصةً عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، ومع ذلك، من خلال اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة في الوقت المناسب، يمكن التغلب على التأثير المزعج لمرض السكري على نمط الحياة.