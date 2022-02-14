صاحبة الـ 96 عاماً تحلم بأن تصبح طبيبة

تحلم معمرة كينية أكملت عامها الـ 96 باستكمال دراستها بعد عقود من التوقف عن الدراسة، حيث ظهرت وهي جالسة بجانب زميلاتها اللاتي يصغرونها بأكثر من 80 عاماً في فصل دراسي بمدرسة ابتدائية بأرياف كينيا.

"أريد أن أصبح طبيبة، لأنني كنت أعمل قابلة"

وقالت سيتيني أنها تسعى بأن تكمل دراستها لأنها تريد أن تصبح طبيبة، وقد ظهرت سيتيني وهي تدون الملاحظات بجانب زميلاتها وهي ترتدي الزي الرسمي للمدرسة المكون من ثوب رمادي وسترة خضراء.

هدف سيتيني من التعليم في هذا السن

تطمح سيتيني بأن تصبح مثالاً يقتدي به أحفادها وأولادها، كمان أنها تسعى لتحقيق حلمها وهو بأن تصبح طبيبة.

كما أنها أبدت إعجابها بالأنشطة المدرسية مع أحفاد ابنائها، وقد وافق ابنائها على فكرة عودة والدتهم إلى الدراسةلتحقيق حلمها.

وبدأت الحكومة الكينية دعم تكاليف التعليم الابتدائي في 2003، وهو ما أتاح لبعض الأفراد الأكبر سناً، الذين تسربوا من التعليم، العودة إلى المدرسة لتحقيق أحلامهم ومن بينهم سيتيني.

فيلم فرنسي يحمل اسم "جوجو"

وقد أبهرت سيتيني العالم من حيث إصرارها على تحقيق حلمها مهما كانت الظروف، مما نال إعجاب صانعي السينما في فرنسا وقاموا بصناعة فيلم يحكي قصة سيتيني ويحمل اسم "جوجو" بمعنى الجدة باللغة المحلية.

كما ستسافر إلى نيويورك لحضور عرض الفيلم هناك.

ويستغل المعلمون خبرتها الواسعة للحفاظ على الهدوء أثناء الدروس، وقالت معلمتها ليونيدا تالام: «أجعلها تراقب قاعة الدراسة لرصد المشاغبين. ونجحت في ذلك، فعندما أغادر القاعة يظل الهدوء سارياً».

وتدرس سيتيني الآن الصف السادس الابتدائي وقالت إنها تستمتع بالأنشطة المدرسية الأخرى ومنها دروس التربية البدنية.

الإصرار اول خطوات النجاح

وتعطينا سيتيني درساً عن النجاح الذي لا يتحقق إلا بالإصرار، وعدم التوقف عن محاولة التقدم ، وعدم الاستسلام للفشل أو اليأس والإحباط، وليس عيباً أن تسقط، ولكن العيب أن تركن إلى السقوط. أما الإصرار فيمكن تلخيصه في مواصلة الجهد والعمل الدائم لتحقيق هدف ما، دون الاستسلام حتى يتحقق النجاح.

إن الإصرار والعزم، وحدهما الدافعان نحو النجاح. والناجحون عادة ما يواجهون عقبات شتى، وضربات قوية، لكنهم بالمثابرة والمداومة والإصرار فهم حتماً سيحققون الانتصار.

وقد قيل عن الإصرار «أن لا شيء في العالم يمكن أن يحل محل الإصرار»، لهذا، فكل ما عليك فعله أن تستمر في طريقك فالإنسان الناجح هو الذي يتمتع بالقدرة على الإصرار.

ليكن لديك الدافعية والحماس والرغبة لتعود نفسك على الإصرار ، وليكن شعارك في الحياة النجاح هو هدفي.