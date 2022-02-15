الاعتقال الإداري.. سياسة لا يستثني الاحتلال منها الأطفال الفلسطينيين

القدس المحتلة-الرأي

يعتمد الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحقّ الفلسطنيين كوسيلة للزجّ بهم في معتقلاته من دون الحاجة إلى محاكمتهم، أو إثبات تهم بحقّهم، من دون أن يعني ذلك أنّ نظام المحاكمات عادل وأنّ الاحتلال محقّ في إرسال الفلسطينيين إلى السجون، إذ غالبية التهم مرتبطة بمقاومته، وهو حقّ تكفله القوانين لكلّ الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال.

وتقوم هذه السياسة على الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة، وتعتمد فيها سلطات الاحتلال على ملفات وأدلة تدعي أنّها سرية ولا يمكن إطلاع المعتقل أو محاميه عليها، ويصدر أمر الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى 6 أشهر، يجري تمديدها مرات غير محدودة.

500 أسير إداري يقاطعون محاكم الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الإداريين بحسب مؤسسات الأسرى نحو 500، بينهم أربعة قاصرين، وأسيرة واحدة وهي شروق البدن، ويوجد في سجون الاحتلال 11 أسيرًا فلسطينيًا من القدس المحتلة بحسب لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

ومنذ مطلع كانون الثاني/يناير 2022، شرع الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في الأول من كانون ثاني 2022 بمقاطعة محاكم الاحتلال، ووجهوا بيانًا للرأي العام، قالوا فيه: "اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظيمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وأشارت لجنة تمثّل مجموع الأسرى الإداريين إلى أنّ قرارها جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير ‏والمؤسسات ذات العلاقة.

ودعت اللّجنة المؤسسات القانونية والمحامين كافة، لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال ‏في ما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار‎.‎

وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي ‏بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة، نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي ‏المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين ‏الدولية‎.‎

كما وجّهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحُرَّة، وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية ‏والحقوقية بنصرة قضيتهم العادلة، ووقف "مقصلة الاعتقال الإداري" المُسلَّطة على رِقابهم، مطالبة بمحاصرة ‏المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة‎.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن مقاطعة المحاكم تشكل إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافةً لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم”.

ولا يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين إن سلطات الاحتلال اعتقلت إداريًا 41 طفلاً فلسطينيًا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى اليوم، من الضفة الغربية وشرق القدس.

وبيّنت الحركة، في 2022/2/8، أنّ 16 طفلاً من الأطفال الذين اعتقلهم الاحتلال إداريًا خلال الفترة المذكورة صدر بحقهم أمر اعتقال إداري واحد، و14 طفلاً مرتان، و5 أطفال ثلاث مرات، و4 أطفال أربع مرات، فيما جُدّد أمر الاعتقال الإداري خمس مرات لطفلين بلغ مجموعها 20 شهرًا لكل منهما.

وأشارت الحركة إلى أنّ عددًا من الأطفال كانوا يقضون حكمًا بالسجن قبل صدور أمر اعتقال إداري بحقهم، وبعضهم قدمت لوائح اتهام بحقهم بعد إنهائهم الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أنه خلال عام 2021 أصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 6 أطفال، اثنان منهم أفرج عنهما بعد قضاء فترة اعتقالهما البالغة 4 أشهر لكل منهما، واثنان تجاوزا سن الطفولة (18 عامًا) وهما رهن الاعتقال الإداري (أمل نخلة ومحمد منصور)، وطفل أمضى 4 أشهر إداريًا ومن ثم تمّ توجيه لائحة اتهام له، فيما لا يزال الطفل (و.ع) رهن الاعتقال الإداري.

ولفتت الحركة إلى أنّ دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، مشدّدة على أنّ اعتقال الأطفال إداريًا ينتهك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو يعدّ احتجازًا تعسفيًا كما هو محدد من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

مطالبات بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) دان عمليات الاعتقال التعسفي التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، واستمرار استخدامه لسياسة الاعتقال الإداري في انتهاك واضح لمعايير القانون الدولي.

وطالب التجمع المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفق الاعتقال الإداري داعيًا إلى إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

وحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من اعتقال مئات الفلسطينيين على نطاق واسع، تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ومن دون تهم واضحة.

وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل من أجل إنهاء قضية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن المحتجزين الإداريين كافة.

وبيّن المركز إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداري مخالفة لأحكام ومبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أنّ اتفاقية جنيف الرابعة "لاقيدت اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة باعتباره تدبيرًا شديد القسوة، وحظرت اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت، وعليه فإن ممارسة سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري على نطاق واسع ومن دون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة، ووفق نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة".

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إيفاد لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الاعتقال الإداري باعتباره انتهاك شديد القسوة، وما يتصل به من انتهاكات، مطالبًا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الإداريين.