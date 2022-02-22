ترتيبات موسم العُمرة الجديدة قد تُؤثّر سلباً على أعداد المعتمرين!

غزة - الرأي - آلاء النمر:

عمّت حالة من الاستياء بين جموع المواطنين الذين عقدوا النية لأداء مناسك العمرة في قطاع غزة بعد الإعلان عن حيثيات الاتفاق الموقع في القاهرة بين السفارة الفلسطينية والجهات المصرية بخصوص تفاصيل رحلات الحج والعمرة للفلسطينيين لأول مرة بعد ثلاثة أعوام.

"تفاصيل مخيبة للآمال"، هكذا وصف المعتمرون في قطاع غزة الترتيبات الجديدة الخاصة برحلات العمرة للعام 2022، فأصابت الصدمة كل من عقد نية الخروج والالتحاق برحلات الحج والعمرة بعد تغيّبها بسبب جائحة كورونا.

استياء من الترتيبات الجديدة

العشرات من المعتمرين عبّروا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات الحج والعمرة في قطاع غزة؛ عن استيائهم وتراجع بعضهم تجاه تلك الترتيبات الجديدة لأداء مناسك موسم العمرة لهذا العام، وفضّلوا تأجيل رحلاتهم لمرحلة قادمة قد تحمل في طياتها تخفيفات وتسهيلات.

"الرحلة هي عبارة عن جملة من العقوبات المباشرة، وأنا كمواطن لدي شغف لزيارة البيت الحرام، ولكني شعرت بصفعة أصابتني بعد تصفحي لبنود رحلة العمرة بعد انقطاع طويل"، هذا ما عبّر عنه المواطن غسان اسعيّد في استيائه الشديد تجاه ترتيبات موسم العمرة.

المواطن أبو طارق شاهين لم يتردد عن التعبير عن استيائه هو الآخر من فرض الترتيبات الجديدة على موسم العمرة لهذا العام، لاسيما من حجم التعقيدات التي تنعكس على المعتمر الفلسطيني مادياً ومعنوياً، تحت عنوان "إجراءات احترازية صحية سيدفع المعتمر ثمنها".

العقبة الكبيرة التي أجمع المعتمرون ووصفوها "بالمجحفة" هي قضية الحَجْر الصّحي المؤسسي لمدة خمسة أيام متتالية في المدينة المنورة داخل أحد الفنادق، قبل البدء بمناسك العمرة، والتي يتحمل المعتمر أعباءها مادياً وتُخصم من مجموع أيام رحلته، فضلاً عن الارتفاع الباهظ بتسعيرة العمرة التي زادت بحوالي مئتي دينار أردني عن آخر رحلات العمرة.

عدد معتمرين قليل

مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية أ. عادل الصوالحة، قال لـ"الرأي": "إنه من المحتمل أن يكون هذا العام الأقل عدداً من حيث عدد المعتمرين، نظراً للارتفاع الملفت في تسعيرة وتكاليف رحلة العمرة، والتي لا تناسب أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، رغم انتظارهم الموسم بشغف".

وأكد على أن هذا الموسم لن يكون كسابقه بأعداد المعتمرين، "فهذه الرحلة المشروطة بحزمة من القواعد ستحدّ من أعداد المعتمرين المتلهفين لأداء مناسك العمرة". على حد قوله.

وتوقع الصوالحة أن يحدث تغيّر في التكاليف الرسمية والمباشرة للرحلة، وذلك حسب ما سيتم الاتفاق عليه بتقييم التسعيرة النهائية، كما تنتظر "الأوقاف" رداً من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بخصوص إلغاء الحَجْر الصّحي المؤسسي، وما إذا استجابت للمطالب الفلسطينية فهذا يمكن أن يُحسّن مضمون الرحلة.

واعتبر مدير عام الحج والعمرة أن هذا الموسم هو استثنائي جدا، ويتم الاجتهاد لإنجاحه في ظروف وبائية صعبة للغاية، ما أوصله لهذه التعقيدات والتحركات المشروطة والمحكومة بمدة زمنية محددة.

ومن المتوقع بدء تسيير أولى رحلات العمرة في العشر الأوائل من شهر مارس القادم، بعد الوقوف على الأعداد الحقيقية الراغبة بأداء العمرة وفق الشروط المفروضة على كل معتمر، ومن ثم تحديد عدد الرحلات وأيام سفرها.

ويبدأ مسار رحلة العمرة من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، والعودة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى قطاع غزة، علمًا أن الحجر الصحي المؤسسي 5 أيام سيكون في المدينة المنورة عند الوصول.

وعاود الصوالحة القول لـ"الرأي": "إن عدد المعتمرين المسموح به عبر معبر رفح هو 300 معتمرِ فقط يومياً، وتحديد أيام السفر وعدد الطائرات منوط بالأعداد الراغبة بالعمرة، دون أن يؤثر ذلك على أعداد المسافرين العاديين".

وكان وفد من وزارة الأوقاف الفلسطينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة قد غادروا مصر، بعد مناقشة مفصلة مع الجهات ذات العلاقة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة، وتم توقيع اتفاقية النقل البري والجوي، المتعلقة بموسم العمرة لهذا العام 1443 هـ / 2022م.

من غزة إلى مصر

شركة حنيف للحج والعمرة تحدثت لـ"الرأي"، عن "صعوبة الوضع الاقتصادي لدى شعبنا الفلسطيني خاصة مع التعقيدات الجديدة، فضلاً عن الرفض الأمني المفاجئ للمعتمرين بعد تجاوزهم صالة المعبر الفلسطيني من قبل السلطات المصرية بحجة المنع الأمني غير المبرر" على حد قولها.

وتمنى مدير الشركة رجب حنيف أن يكون موسم العمرة موسم خير وبركة للفلسطينيين، معبراً عن تسخير خدمات شركته كافة للتيسير على المعتمرين خاصة بعد وصولهم أرض الحجاز.

وأكد على أن الظروف التي يمر بها المعتمرون الفلسطينيون تكون قاسية واستثنائية، ومنها ما يتعلق بطبيعة السفر المرهق من معبر رفح وحتى مطار القاهرة براً، ذهاباً وإياباً.

وقال حنيف: "إن هناك حزمة من التفاصيل والمعلومات التي يمكن أن يتم التعديل عليها مثل قرار الحجر الصحي المؤسسي داخل الفنادق"، مشيراً إلى أن الإعلان عنها سيكون في غضون الأيام المقبلة بعد الإجماع عليها من قبل وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة وموافقة السعودية كذلك.

وكانت السلطات السعودية قد منحت تأشيرة السماح لأداء مناسك العمرة للفلسطينيين هذا العام، ضمن إجراءات احترازية مشددة تخوّفاً من انتشار وباء "كورونا"، كما منعت تجديد المدة للمعتمرين من خارج البلاد.