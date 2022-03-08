من هو المدرب الجديد لفريق نادي التفاح

كشفت مصادر مُطلعة النقاب، عن توصل نادي التفاح لاتفاق مع الكابتن بسام أبو الصادق، للعودة لقيادة تدريب الفريق مُجدداً، بعد قبول استقالة الكابتن أشرف أبو خضرة.

ومن المتوقع أن يُعلن التفاح عن عودة أبو الصادق خلال الساعات القادمة، مع تمسك النادي بحبل النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويقبع التفاح في المركز الأخير بدوري الدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط فقط، وبات وضعه يزداد سوءً مع ابتعاد الفرق عنه.

وسبق لأبو الصادق أن التفاح قبل موسمين، وأنقذه من شبح الهبوط، ثم قاده للصعود لدوري الدرجات الممتازة، في الموسم الذي يليه.