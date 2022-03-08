وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنيْن من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية أضخم شجرة عائلة في العالم وكالة الرأي الفلسطينية 19 عامًا على اغتيال القائد إبراهيم المقادمة وكالة الرأي الفلسطينية حصان يلاحق سيارة إسعاف بعد أن حملت شقيقته وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت قد تقدم قريبًا تحديثًا آخر لنظام التشغيل Windows 11 وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إرسال رسائل لعدة مستخدمين على واتس آب دون إنشاء مجموعة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تقييد شخص ما مؤقتًا من التعليق على منشوراتك على انستجرام وكالة الرأي الفلسطينية طرق طبيعية لزيادة الوزن بسرعة لمن يعاني من النحافة وكالة الرأي الفلسطينية 6 نصائح تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد وكالة الرأي الفلسطينية هل تناول القهوة فى الصباح يقتل البكتيريا المفيدة بالأمعاء؟
أخبار » الرياضة و الملاعب

من هو المدرب الجديد لفريق نادي التفاح

08 آذار / مارس 2022 08:43

11
11

كشفت مصادر مُطلعة النقاب، عن توصل نادي التفاح لاتفاق مع الكابتن بسام أبو الصادق، للعودة لقيادة تدريب الفريق مُجدداً، بعد قبول استقالة الكابتن أشرف أبو خضرة.

ومن المتوقع أن يُعلن التفاح عن عودة أبو الصادق خلال الساعات القادمة، مع تمسك النادي بحبل النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويقبع التفاح في المركز الأخير بدوري الدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط فقط، وبات وضعه يزداد سوءً مع ابتعاد الفرق عنه.

وسبق لأبو الصادق أن التفاح قبل موسمين، وأنقذه من شبح الهبوط، ثم قاده للصعود لدوري الدرجات الممتازة، في الموسم الذي يليه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تفتتح معرض القدس روح فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟