شباب خانيونس يعمق جراح الهلال وتعادل خدمات رفح والأهلي الفلسطيني

عَمَّق شباب خانيونس جراح الهلال الفلسطينيّ وفاز عليه بنتيجة كبيرة 3-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، ضمن مباريات الجولة الـ15، في الدوري الممتازة، برعاية شركة أوريدو.

تبادل الفريقان الهجمات، وسيطر شباب خان يونس على أجواء اللقاء، وأنهى الشوط الأوّل بتقدمه بهدف سليمان أبو عبيدة في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني، عزّز خانيونس تقدمه بهدفي محمّد التتري في الدقيقة 83، وهيثم أبو عودة في الدقيقة 85. وبذلك، تراجع الهلال إلى منطقة الخطر في المركز الـ11، برصيد 11 نقطة، ورفع خانيونس رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.

حكم اللقاء: الدوليون سامح القصاص للساحة، وساعده حسام الحرازين ومحمود أبو حصيرة، وحازم الصوفيّ.

وفي لقاء ثانٍ، تعادل خدمات رفح والأهليّ الفلسطينيّ سلباً على ملعب اليرموك البلديّ.



وبذلك، رفع رفح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، وبقي الأهلي في المركز التاسع برصيد 14 نقطة. حكم اللقاء: الدوليون خالد الشيخ خليل للساحة، وساعده محمد الغول، وخالد بدير، ومحمّد النبريص رابعاً.

وفي الدرجة الأولى، ضمن لقاءات الأسبوع الـ15، فاز بيت حانون الأهليّ على نماء، بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت حانون البلديّ.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمود أبو زر، وعماد مرجان رابعاً.

في مباراة ثانية، فاز خدمات النصيرات على خدمات البريج، بنتيجة 1-صفر على ملعب الشهيد محمد.

حكم اللقاء: عاهد المصري للساحة، وساعده رشيد حمدونة، وعدنان حنيدق، وخالد أبو الخير رابعاً.

المصدر: صحيفة القدس